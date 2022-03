Luego de las elecciones legislativas del pasado domingo comenzaron a conocerse las denuncias de algunos partidos y movimientos políticos de supuestas irregularidades en diferentes mesas de votación, en varias partes del país.



Entre ellas están las del Pacto Histórico, plataforma política en la que su jefe de debate parlamentario, el senador Roy Barreras, le contó a EL TIEMPO las denuncias que han presentado y que buscan recuperar los votos que presuntamente se habrían depositado por sus listas a Senado y Cámara.



Barreras explicó que una cosa es el preconteo que realiza la Registraduría, sobre el cual se detectaron las supuestas irregularidades, y otra el escrutinio de los votos, en el cual se presentaron estas denuncias del Pacto Histórico y que están haciendo autoridades electorales y judiciales.



¿Qué supuestas irregularidades ha detectado y denunciado el Pacto Histórico en cuanto a las elecciones de Congreso del domingo pasado?

Los colombianos tienen derecho a que se respete la voluntad popular y, en el caso del Pacto Histórico, la voluntad mayoritaria que se expresó en cerca de 4,4 millones de votos por Gustavo Petro en la consulta, acompañado de las listas de Senado y Cámara. Habíamos previsto ser la bancada mayoritaria en Senado y Cámara y lo seremos. Nuestros testigos, que son un grupo de expertos y voluntarios de cerca de 100.000 en todo el país, han detectado cerca de 29.000 mesas de votación, que son el 26 por ciento de las 113.000 mesas que hubo el domingo, más de una cuarta parte del país, en las que aparecían cero votos por el Pacto Histórico. Este es un hecho que parecía imposible: que en la cuarta parte de Colombia, la fuerza más votada en el resto del país, tuviera cero votos.



Según esta denuncia, ¿qué pudo haber pasado?

Nuestro equipo de investigación ya encontró el primer error, que es la omisión más grande de la historia en un conteo electoral. Hubo un error perverso del formulario E-14. El jurado debe llenar 11 hojas y los partidos y movimientos que compiten, cada uno de ellos, tiene una hoja para que el jurado pueda hacer sus cuentas y poner al final el número total de votos. Eso es normal.



¿Y qué pasó con la hoja del Pacto Histórico?

En este caso, siendo la fuerza opositora más grande, hoy la mayoritaria en el Congreso y la bancada del próximo gobierno, no hubo una hoja, sino que pusieron el logo en una esquina al final de la última hoja de otro partido, que es ‘la U’. Este error de diseño hacía casi invisible al Pacto, inducía y permitía un error enorme.

Roy Barreras, jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico. Foto: Prensa Roy Barreras

¿Básicamente cuál era ese error?

Que en el momento de digitalizar y escanear ese formulario E-14, que es lo primero que se hace en el llamado preconteo, esa esquinita de la hoja, en 29.000 mesas de votación, no fue transmitida. Esa es la razón operativa y real por la que no aparecían lo votos que sí están.



A partir de la detección de esto por parte de ustedes, ¿qué acciones han tomado?

En estos dos días hicimos la denuncia. Debo decir que tanto la Registraduría como las autoridades escrutadoras y los testigos nuestros han venido corrigiendo mesa a mesa en la medida en que el formulario E-14 tiene tres copias. Una de ellas, que se llama de claveros, cuando se hace el escrutinio, que es lo que están haciendo las autoridades hoy, al compararla con la digitalizada, aparece la diferencia, porque el acta física sí contiene el registro de los votos del Pacto. Y, en cuentas de nuestros testigos y con cerca del 60 por ciento del escrutinio, hemos recuperado más de 200.000 votos para el Pacto Histórico, que son, por lo menos 2 curules más en el Senado. Y no ha terminado el escrutinio.



¿Qué otras denuncias de supuestas irregularidades hay?

Denunciamos también que en 23.000 mesas de todo Colombia, que son también casi la cuarta parte del país, aparece doble imputación de votos. Esto consiste en que cuando el ciudadano vota por una lista abierta, marca el logo del partido y el número de un candidato. Ese es un voto. Cuando el jurado computa el voto por el partido y el voto por el candidato duplica los votos para los partidos o movimientos que tengan lista abierta. Esto va en detrimento del Pacto Histórico y de las fuerzas que tuvieron lista cerrada y no tuvimos número.



¿Y cómo se corregiría ese error?

Hay que abrir las bolsas para contar voto a voto y encontrar los sufragios verdaderos. Invito a los testigos de todos los partidos y movimientos políticos, en aras de la transparencia, a que contemos todas las mesas de Colombia, todas las que sean posibles. Hay una limitación legal y es que solamente pueden abrirse cuando hay una causal estipulada en la ley, pero me parece que sería mucho más transparente que todos los testigos exijan en cada zona que se cuenten los votos. Esto puede ser un error de buena fe del jurado que suma mal o de mala fe, no lo sabemos.

Es imposible creer en la idea de que en 29.000 mesas no hubo ni un solo voto por el Pacto Histórico. 29 mil mesas son el 25% de todas las mesas instaladas en el país para votar. ¿Cuáles son las garantías para las presidenciales? — Wilson Arias (@wilsonariasc) March 15, 2022

¿Los testigos han detectado las tradicionales enmendaduras y tachones en estos formularios?

Hay centenares de reclamos de nuestros testigos en formularios llenos de enmendaduras, tachaduras, en los que si un candidato saca 3 votos en una mesa, de manera fraudulenta, el jurado le pone otro tres al lado y aparecen 33. Ese tipo de fraude sí es un delito electoral y solo se puede corregir contando esa mesa voto a voto.



¿Cuál ha sido la respuesta de la Registraduría, que hace el preconteo, en este caso?

Para el que va a ser partido de gobierno es muy importante ser respetuoso con la institucionalidad. La Registraduría hace el preconteo, pero el escrutinio lo hacen las autoridades judiciales: los jueces, en la segunda instancia los magistrados, notarios y delegados del Consejo Nacional Electoral. La Registraduría, en los últimos dos días, ha estado en permanente comunicación con el Pacto para facilitar, en lo que a ellos les compete, el recuento de las mesas de votación y la transparencia del proceso electoral.



¿Cuántas curules esperan sumar en el Senado?

Me propuse siempre que pudiéramos tener una bancada de 20 senadores, por lo menos. Corrigiendo estos errores, porque los votos están en las mesas, por lo menos 3 o 4 curules más. Por ahora ya tendríamos 18 curules.



Se habla muchos que estas supuestas irregularidades habrían sucedido en Sucre. ¿En qué regiones del país se han detectado con mayor ocurrencia?

Le puedo decir que en Sucre hay decenas de mesas con esas omisiones absolutamente escandalosas, en las que nuestros testigos reportaron 180, 150 o 90 votos y aparecían cero. Solo los reportes de algunos de nuestros testigos nos mostraban en ese departamento más de 3.000 votos en ese departamento y que apenas ahora están apareciendo. Pero sucede lo mismo en el Valle del Cauca, donde se eligieron 5 curules en la Cámara y tenemos el mayor número de testigos de todo el país, cerca de 10.000. allí identificamos que hay un número enorme de mesas de votación con el doble marcaje, el voto doble fraudulento o doble imputación del sufragio. Los tres departamentos en los que tenemos los mayores reportes son Córdoba, Sucre y Valle del Cauca.

