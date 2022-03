Miguel Polo Polo, el recién electo representante a la Cámara por la circunscripción de los afrodescendientes, respondió este martes a las críticas en su contra por parte de quienes aseguran que no debió haberse quedado con la curul afro.



Según los resultados de la Registraduría Nacional, con un 99,41 % de las mesas escrutadas, las dos curules afrodescendientes fueron obtenidas por 'Palenque de la Vereda de las Trescientas y del Municipio de Galapa’ y por la organización ‘Fernando Ríos Hidalgo’, por la que se inscribió Polo Polo.



(Lea también: Miguel Polo Polo llega a la Cámara de Representantes)

Sin embargo, su candidatura fue criticada por algunos sectores afro que aseguraron que no se sienten representados por Polo.



Así respondió el representante electo ante las críticas en su contra.

La respuesta de Polo Polo

Miguel Polo Polo respondió a las críticas en el programa ‘Sigue la W’, de ‘W Radio’. En su entrevista, el futuro congresista criticó la propuesta de algunas organizaciones de demandar su curul afirmando que no cumple con los requisitos para obtenerla.



“Si yo no hubiera cumplido los requisitos no habrían aceptado mi inscripción como candidato. Ese problema de querer demandar curules se ha visto siempre, es algo normal, es algo que es cotidiano en el tema de las negritudes”, afirmó.



(Le puede interesar: Los 'resucitados' que lograron volver a ocupar una curul en el Congreso)



Cabe resaltar que la condición para acceder a estas curules es ser parte de la comunidad afro y estar avalado por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.



Según respondió el político en ‘W Radio’, su trabajo con el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, el grupo que avaló su candidatura a la curul afro, viene desde hace varios años.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí).

“Yo vengo trabajando con el Consejo Fernando Ríos desde hace mucho tiempo. En el 2007 ellos eran apenas una asociación y comenzaron a conformarse como un Consejo en el año 2015. He estado ayudándolos a ellos porque hacen parte de un lugar en el que yo viví, en el Magdalena, y son personas que quieren trabajar por su comunidad”, explicó.



(Siga leyendo: El 'pabellón de los quemados' y los memes tras las elecciones en Colombia)



Polo Polo afirmó que las críticas en su contra le parecen ilógicas si se tiene en cuenta la presencia de otras personas en el Congreso que, a su modo de ver, son cuestionables.



“El Congreso quedó conformado por personas despreciables, pero la indignación es porque Polo Polo llegó a la curul afro. Yo no he matado, yo no he secuestrado, yo he cumplido la ley, gané con votos, cumplo toda la normatividad y la gente sigue con esa rasquiñita de querer quitarme lo que hemos logrado”, enfatizó.

Polo Polo aumentó la polémica

Pero además de responder a sus críticos, Miguel Polo Polo encendió aún más la polémica luego de que definiera lo que ser una persona afro en Colombia.



Cuestionado por los periodistas sobre qué es ser afro en en el país, el representante electo afirmó que cualquier persona que se autodetermine de esta forma es considerada afro en Colombia.



“En la Constitución dice que cualquier persona que se autodetermine o se auto reconozca como afro puede ser afro, cualquier persona, hasta tú”, respondió.



Y continuó: “Si tú te autopercibes como afro ante el Ministerio del Interior, tú puedes ser afro. Hasta tú Paola, que tienes rasgos arios, puedes ser afro”, le contestó a la periodista Paola Herrera.



(Además: 'Jota Pe Hernández', el 'influencer' que fue el tercer senador más votado)

Cualquier persona que se autodetermine o se auto reconozca como afro puede ser afro, cualquier persona, hasta tú FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, la polémica aumentó cuando los periodistas le preguntaron si realmente se puede ser afro sin pertenecer a una comunidad, a lo que el representante contestó exaltado: “Diles a los que crearon la norma porque yo no la cree. Yo no legislé eso. Eso lo dice la Constitución. Cualquier persona que se autopercibe como afro o indígena puede serlo”.



El hombre agregó además que, para él, una persona afro en Colombia es “una persona que puede ser de piel oscura”.



Tras su declaración, la periodista Paola Herrera afirmó que el hombre estaba desconociendo la historia afro del país, a lo que este contestó: “¿Pero qué historia? ¿Tú siendo blanca me vas a decir que no conozco la historia mía, Paola? Qué falta de respeto. Tu blanca diciéndome que no conozco la historia negra”.



(Puede leer: El periodista que cubrió el paro desde las calles y ahora llegó al Congreso)



El congresista electo concluyó diciendo que nadie tiene derecho a decirle que no podía lanzarse como una persona afro y que luchará por una Colombia libre de comunismo.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea esta publicación aquí).

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Así les fue a Agmeth Escaf, Caterine Ibargüen y más famosos en elecciones

En fotos: las caras de quienes perdieron las consultas a la Presidencia

Ella es Dorina, la primera palenquera de la historia en llegar al Congreso