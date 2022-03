Según las cifras entregadas por las comisiones escrutadoras, Miguel Polo Polo -exmilitante del Centro Democrático- fue superado en votación por la también candidata por poblaciones afro Lina Martínez, quien es la hija del señalado parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra.



Los resultados escrutados muestran que Polo Polo recibió en total 35.253 votos, y Martínez habría obtenido 35.863, con 610 votos por encima del candidato a la Cámara de Representantes por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Fernando Ríos Hidalgo.

Con el balance preliminar de la Registraduría Nacional también se conoció que el segundo escaño para la Cámara por la circunscripción afro, sería ocupada por Ana Rogelia Monsalve, que tuvo 26.263 votos en total.



Sin embargo, luego de que fueran entregados los resultados de las curules afro, salieron a relucir las inconformidades de las comunidades negras que, aseguran, no se sienten representadas por los candidatos que están en disputa por ocupar el escaño en el Congreso.



De Monsalve señalan que su hermano, Rumenigge Monsalve Álvarez -que es alcalde de Soledad, Atlántico- habría apoyado su candidatura a través de maquinarias políticas, pues en ese departamento obtuvo 21.566 votos, y allí se concentró su campaña.



De hecho, según se conoció Monsalve se gastó 143’484.416 de pesos en el proceso de campaña, la única contribuyente que tuvo fue Amparo Álvarez Díaz, quien es su madre y habría aportado 145 millones de pesos.



En el caso de Miguel Polo Polo y Lina Martínez, las comunidades afrodescendientes insisten en que recibieron votos de amplios sectores políticos que no representan a las comunidades afro como el Centro Democrático y el Conservador.



Es más, Luis Ernesto Olave, exrepresentante a la Cámara por el grupo político Fuerza Afro, dijo que implementaría recursos legales para demandar las elecciones por la Circunscripción afro.



“No dejaremos que oportunistas como Polo Polo y la ungida por el 'gato volador' se burlen de los afro”, afirmó Olave.



El consultor y analista político Mauricio Guerra, quien ha trabajado con comunidades afro, explica que el rechazo por a los candidatos que se postularon por la circunscripción afro, correspondería a la poca representatividad que han alcanzado en el Legislativo.



"Las comunidades reclaman en este momento que hay poca representatividad en el Congreso, y no han tramitado leyes. El caso de Polo Polo, es una muestra clara de esto, porque las personas de la comunidad dicen que en él no se ve el voto afro, sino de maquinarias políticas, al igual que pasa con la hija de Martínez Sinisterra", concluye Guerra.



Por lo pronto, lo que se sabe es que la pugna por las dos curules afro, según las cifras, estaría entre Lina Martínez, que consiguió el respaldo del consejo comunitario de Los Limones en Buenaventura, y Ana Rogelia Monsalve que fue avalada por el movimiento Palenque de la Vereda las Trecientes.

