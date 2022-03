La curul de Miguel Polo Polo, quien ganó uno de los dos escaños de la circunscripción afrodescendiente el pasado 13 de marzo, sigue estando en el centro de las críticas. Ahora, denuncian que el representante electo figura como indígena ante el Ministerio del Interior, lo que podría causar que perdiera su curul.



Miguel Polo Polo, exintegrante del partido Centro Democrático, presentó su candidatura a la Cámara de Representantes por el Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo. El hombre resultó electo por los votos a la lista cerrada de dicha organización.

Su elección ha estado en el centro del debate, pues varias organizaciones afro afirman que no se sienten representadas por Polo Polo y que su candidatura como afro constituye una estrategia política para llegar al Congreso.



Ante las críticas, Polo Polo contestó que de no haber cumplido con los requisitos, su candidatura no habría sido aceptada.



Además, afirmó que, según la definición de la Constitución, cualquier persona que se autoreconozca como tal puede ser afro en el país.



Pero la novela tuvo un nuevo capítulo este jueves, luego de que ‘Sigue la W’, programa de ‘W Radio’, denunciara que el representante electo figura ante las autoridades como persona de una comunidad indígena.



Según la denuncia del programa, Miguel Polo Polo pidió ser reconocido como miembro de la comunidad indígena Isla Gallinazo. Esta solicitud la hizo para los censos de los años 2016 y 2019.



El programa enseñó el certificado expedido por el Grupo de Investigación y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior en el que Polo Polo figura como miembro de dicha comunidad.



‘W Radio’ aseguró que el hombre hizo la solicitud ante el Ministerio del Interior para postularse a una beca educativa.



El Sr. @MiguelPoloP es indígena, no es negro. En el año 2019, este muchacho se "autopercibió" como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para ganar una beca (adjunto pruba reina). En consecuencia, este señor no cumple con los requisitos para hacerse elegir por la cámara afro. pic.twitter.com/MydVGNi4EM — Alí Bantú Ashanti 301 (@bantuashanti) March 17, 2022

Sin embargo, el representante electo respondió a las denuncias de W Radio y afirmó que nunca ha sido becario por una comunidad indígena.



Según una publicación en su cuenta de Twitter, tras graduarse de bachiller ingresó a la Universidad de Cartagena presentando un examen de admisión.



Luego, obtuvo una beca para estudiar inglés que, según él, no tiene relación con una beca indígena.



“Después de graduarme de bachillerato en 2013, ingresé a la Universidad de Cartagena en 2016 a través de un examen de admisión, allí cursé mi Pregrado en Gestión Publica. En 2021, el Colombo Americano me otorgó una beca para estudiar inglés. Nunca he sido becario como indígena”, respondió Polo Polo tras las acusaciones.

Después de graduarme de bachillerato en 2013, ingresé a la Universidad de Cartagena en 2016 a través de un examen de admisión, allí cursé mi Pregrado en Gestión Publica. En 2021, el Colombo Americano me otorgó una beca para estudiar inglés. Nunca he sido becario como indígena. — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 17, 2022

Lo cierto es que varias comunidades afro ya estudian demandar la curul de Polo Polo en la Cámara de Representantes por no cumplir los requisitos y, ahora, podrían alegar su registro previo como indígena.

