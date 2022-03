Una administradora de empresas, con doble titulación en negocios internacionales y especialista en educación, Cindy Bohorquez, es una de las apuestas del Partido Conservador a la Cámara en Boyacá. Luego de cinco años en política, Bohoquez decidió lanzarse al Congreso. EL TIEMPO habló con ella.



¿Cómo le fue en la campaña?

Muy bien. Hemos recorrido más de 97 municipios en Boyacá dejando equipos armados y mucha gente se ha unido a este hermoso proyecto, que es de corazón. Creo que la política se debe hacer así: conquistando los corazones de los boyacenses.



¿Cuál es la propuesta principal que usted quiere llevar al Congreso si es elegida representante a la Cámara?

Cuando estaba terminando mis estudios en negocios internacionales hice mi práctica en una multinacional farmacéutica. Allí me pusieron a hacer copias y envíos de correo y la idea de una práctica no es esa. Este espacio debe ser para poner al muchacho a hacer lo que hace un gerente o un director y corregir y enseñar. Aquí se ha enfocado más en buscar un asistente. Queremos proponer que los muchachos puedan hacer su práctica en una junta de acción comunal rural o urbana o que puedan empezar a armar los proyectos desde el sector real.

Cindy Bohóquez dice haber recorrido 97 municipios en Boyacá en medio de la actual campaña al Congreso. Foto: Prensa Cindy Bohórquez

¿Y cómo funcionaría este esquema?

Con base en esto, un emprendedor, una persona que tiene su tienda, su almacén necesita también la ayuda de, por ejemplo, un contador, un mercadólogo, un abogado, buscar permisos en entidades oficiales. Creo que estos muchachos serían más útiles en el sector real, el que trata de emprender. Cuando uno emprende necesita estas manos, pero no tiene la capacidad de pagarlas. Estos muchachos podrían ser el empuje de este emprendimiento.

¿Qué se puede hacer desde el Congreso para impulsar el cuidado del medio ambiente, que tanto preocupa a los jóvenes?



Desde el Congreso necesitamos darle un giro al tema del medio ambiente. Tenemos muchas normas, pero cuando se va a las regiones no se aplican y no hay una revisión exhaustiva para que las empresas cumplan con esos requisitos para proteger y ser responsables con el medio ambiente. Creo que falta mucho trabajo por parte de las corporaciones regionales para el cuidado de las fuentes hídricas. A veces hay prioridad en la explotación para los grandes y en ocasiones se suprime al pequeño o al mediano, pero el grande tampoco los cumple. Queremos empezar a trabajar, porque hablar de medio ambiente no es solo sembrar un árbol.



¿Qué responder a las voces que dicen que el Partido Conservador es una colectividad tradicional y que no está sintonizado con los reclamos de los jóvenes?

Hay que decirles que el Partido Conservador está haciendo todo lo que tiene en sus manos para renovar, para tener gente preparada, para integrar nuevos liderazgos. Estoy yo apoyada por una persona con trayectoria como el senador Efraín Cepeda, cabeza de lista al Senado. La colectividad sabe que hay que hacer una transformación con las nuevas generaciones.

