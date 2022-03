De acuerdo con la Constitución, los afrodescendientes tienen derecho a ocupar dos curules en la Cámara de Representantes dentro de lo que se denomina una circunscripción especial.



La norma señala qué para poder participar dentro de la circunscripción especial debe estar avalado por alguna de las comunidades u organizaciones afro del país y que no podrán participar los denominados partidos tradicionales.

Para aspirar a las dos curules el próximo 13 de marzo se inscribieron 48 listas integradas por 127 candidatos y EL TIEMPO revisó quiénes son algunos de los aspirantes y lo que está pasando en la puja por esos dos escaños.



Dentro de los que inscribieron listas está el Consejo Comunitario Mayor de Casimiro, Somos Identidad, los consejos comunitarios Unión Patía Viejo, Boca del Atrato y Leoncito, Manuel Zapata Olivella, Afromutatá, Puerto Girón, La voz de los negros, Piedras Bachichi Corregimiento Santa Cecilia, Recuerdos de nuestros ancestros río mejicano y Vuelta manza.



También está la Fundación para el desarrollo social de comunidades negras, la Alianza nacional afrocolombiana, la Fundación Social Magende Mi, la Corporación de educadores del litoral pacífico, entre otros.



Pero también hay unos que tienen un nombre más de colectividad política, como el Movimiento de la alianza democrática amplia, la corporación Kofi Annan, la comunidad de negros de aguas blancas, la Asociación afrocolombiana de Desplazados del municipio de Guacarí y está el partido Colombia Renaciente.



Los candidatos

Y dentro de los candidatos que aspiran está Lina del Pilar Martínez, quien es la hija del exsenador Juan Carlos Martínez, quien pagó una condena por parapolítica y quien sigue teniendo una fuerte influencia electoral en el Valle del Cauca. Ella está inscrita por el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra Limones.



Pero paralelo a esto hay que señalar que dentro de los aspirantes está el influencer del uribismo Miguel Abrham Polo, más conocido como Polo Polo, muy cercano a senadora María Fernanda Cabal. Él está inscrito por un movimiento que se llama Fernando Ríos Hidalgo.



En varios de los sectores que están en la contienda se dice que Polo Polo podría tener unos votos dentro del Centro Democrático, lo cual le podría otorgar una ventaja en los comicios del próximo 13 de marzo.



Hay que tener en cuenta que por tratarse de una circunscripción electoral especial, en todo el país se puede votar por los afros.



Igualmente se asegura que el Movimiento Alianza Democrática Amplia (ADA) es muy cercano al senador Roy Barreras, hoy en el Pacto Histórico. Es más esta colectividad fue la que avaló la aspiración presidencial de Barreras.



Hay que recordar que los dos afros que resulten elegidos automáticamente le dan la personería jurídica a su movimiento. En otras palabras aquí no solo está en juego la credencial de representante, sino la posibilidad de tener un partido.



Y esto es muy importante porque no solo tendrán recursos del Estado para su funcionamiento sino que para las próximas elecciones locales y regionales tendrán la oportunidad de avalar candidatos. Incluso en las elecciones presidenciales y de Congreso del 2026 podrán dar avales.



Entre las listas de los afros también hay otras que suenan. Es el caso de la del Consejo de comunitario La Toma, que es la que apoya la aspirante presidencial del Pacto Histórico Francia Márquez. El más representativo de esa lista podría ser Ali Bantù, un líder con mucho reconocimiento en la comunidad afro.



También está la lista de Colombia Renaciente, que actualmente tiene una curul en la Cámara con John Arley Murillo. Si bien él no va a estar, su apuesta se centre en Gustavo González, periodista del norte del Cauca. El hecho de tener actualmente la curul les da una cierta ventaja.



