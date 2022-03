"Incluir mujeres en una lista electoral sin apoyarlas realmente, sólo para cumplir con la ley de cuotas; creer que la política es sólo 'asunto de hombres' y aislarlas; enfocarse en el aspecto físico de ellas, usar expresiones estereotipadas para refutar sus ideas políticas, sugerir que llegaron al cargo a punta de favores sexuales… Son situaciones que viven con frecuencia las mujeres que participan en política", dice el Decálogo contra el Micromachismo Político que lanzó este miércoles la Unión Europea como parte de su campaña #LaPolíticaNoEsPaMachos.



Esta iniciativa busca visibilizar estos actos de violencia psicológica y simbólica contra las mujeres que terminan por convertirse en barreras para su participación en política.



Su objetivo último es invitar a la reflexión sobre estas acciones y generar conciencia respecto a la importancia de prevenirlas, enfrentarlas y desaprenderlas.



“Estas acciones del Decálogo suelen ser consideradas ‘inofensivas’, menores y hasta normales, pero no lo son. Impiden la participación efectiva de las mujeres en el ejercicio político – y con esto perdemos todas y todos”, afirma el Embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand.



“Quienes financian campañas no financian mujeres que están comenzando, pero a los hombres sin experiencia sí. A un candidato a la Alcaldía por el partido que recién está empezando sí le dieron plata, además el partido le puso una sede. A mí, en cambio, aunque era candidata a la Gobernación me dieron 2 millones de pesos y me ofrecieron un préstamo”, señala una excandidata a la Alcaldía en el informe preelectoral consolidado Participación política de las mujeres en las elecciones nacionales 2022 presentado recientemente por la Misión de Observación Electoral (MOE) Colombia.



La política no es pa' machos Foto: Cortesía

Al evento de lanzamiento asistieron la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo; la representante adjunta de ONU Mujeres Colombia, Patricia Fernández; las Embajadoras de Irlanda, Fiona Nic Dhonnacha, y de Suecia, Helena Storm; los Embajadores de Noruega, John Petter Opdahl, y de la Unión Europea, Gilles Bertrand, en compañía de mujeres lideresas políticas y representantes de organizaciones que trabajan por el empoderamiento político de las mujeres como el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista (NIMD) y la MOE Colombia.



Según la MOE Colombia, las mujeres candidatas al Congreso son un 39,6 por ciento del total de las candidaturas. Además, encabezan el 30 por ciento de las listas de los partidos políticos. Sin embargo, actualmente, solo 25 mujeres (23,5 %) fueron elegidas para el Senado en 2018.



Además del Decálogo, la campaña se divulgará por redes sociales con el hashtag #LaPolíticaNoEsPaMachos. Se invita a que partidos políticos, candidatos y candidatas se sumen para demostrar su compromiso para hacerle frente a los micromachismos.

Esta campaña hace parte de ENDEMA – la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo, una estrategia de la Unión Europea en Colombia.



POLÍTICA

