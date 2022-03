La representante a la Cámara por los 'verdes' Katherine Miranda le contó a EL TIEMPO cuáles son los principales proyectos que desea seguir impulsando y por los cuales busca repetir curul en el Legislativo, entre los cuales están reformas a la educación y a la Policía, dos de los temas que más interesan a los jóvenes.



(En otras noticias: 'Hay que hacer inversión en seguridad', dice candidato uribista a la Cámara)

¿Cómo va la campaña?

Con varios sentimientos encontrados. Un miedo muy terrible, porque no soy de maquinaria, ni tengo clientelismo, ni soy de la política tradicional, sino que somos cien por ciento voto de opinión y eso nos da una incertidumbre muy grande de la votación que vayamos a sacar el domingo, pero confiada en el trabajo que se ha hecho en estos cuatro años en el Congreso y en la ciudadanía.



Si es elegida congresista de nuevo, ¿en qué proyectos insistirá y cuáles serán los nuevos que llevará al Congreso?

Lo nuestro no son promesas ni tiros al aire. La gente me conoce y conoce mi trabajo. Dentro de los que tenemos en camino está la eliminación del 4 por mil, que está en segundo de cuatro debates; la reforma de la Policía; un proyecto de segundas oportunidades para la población carcelaria, y prevención del acoso sexual callejero, entre otros.

Facebook Twitter Linkedin

Katherine Miranda escuchando a los ciudadanos sobre sus principales inquietudes. Foto: @MirandaBogota

¿Cuáles son sus propuestas para responder a los reclamos sociales de los jóvenes?

He sido de los pocos congresistas que realmente estuvimos acompañando las movilizaciones sociales. No solamente las justas causas de los jóvenes, sino que fuimos los primeros en denunciar las violaciones a los derechos humanos que se vieron en el paro y hacer el control político al ministro de Defensa, Diego Molano, por estos hechos. Además, tenemos un paquete de iniciativas que hemos construido con los jóvenes, no solo de Bogotá, sino de todo el país.



¿Cómo cuáles?

Ellos están pidiendo la reforma real a la educación, a la Policía, oportunidades de empleo. Sobre estos temas tenemos cinco proyectos de ley andando, que no fueron construidos en mi oficina, sino en la calle y con los jóvenes.



¿Insistiría en reformas como eliminar el Esmad o convertir a la Policía en un cuerpo más civil?

Más que la eliminación del Esmad, creo que la reforma de la Policía no puede ser cambiarles el uniforme a los agentes o hablar temas de derechos humanos. Quiero mucho a esta institución y siento que gobiernos como el del presidente Iván Duque le han hecho un daño enorme, sobre todo, a la confianza de este cuerpo. Hay personas en la Policía que trabajan por este país, pero cuando se encubre, se mira para otro lado los hay errores en esta institución, se le hace un daño muy grande a la confianza de esta fuerza.

Ustedes me conocen y conocen mi trabajo, aquí no hay propuestas vacías.



Por 3 años consecutivos dentro de top de los mejores congresistas del país.



Autora de proyectos:



- eliminación 4x1000

- acoso sexual

- reforma policía



Me honraría estar dentro de sus opciones 🙏🏻 🌻101 pic.twitter.com/t9YnXk7eLn — KATHERINE MIRANDA 🌻 101 (@MirandaBogota) March 9, 2022

Y entonces, ¿en dónde, según usted, deberían hacerse las reformas?

Queremos, por ejemplo, que todas las desigualdades que existen actualmente entre el nivel ejecutivo y el de oficiales deje de ser abismal. Un patrullero no puede ascender cada cuatro o cinco años, como sí pasa en el nivel de oficiales, sino que se tienen que presentar a un concurso en el que se presentan alrededor de 40.000 policías y solo pasan 3.000. Tampoco tienen la posibilidad de estudiar porque les niegan el permiso.



¿Cuál sería su posición en el Congreso frente a un debate como el del aborto, que seguramente será uno de los temas del próximo Legislativo?

Al Congreso le han faltado pantalones para legislar sobre temas tan controversiales como el aborto, la eutanasia o las corridas de toros. No se quiere meter en ese 'chicharrón'. Tenemos un proyecto que está en discusión con congresistas de diferentes partidos, organizaciones de mujeres y ministerios del Interior y de Salud y que busca una ruta segura en la sexualidad. Me encantaría que el embarazo y la maternidad fueran deseados, pero creo que antes de hablar de aborto tenemos que hablar de educación y anticonceptivos para la prevención. En cuanto al número de semanas para este procedimientos, creo que esa es una discusión que hay que dar en el Congreso.

En otras noticias de política

'Desde el Congreso necesitamos darle un giro al tema del medio ambiente'



'Los partidos secuestraron la democracia', dice candidato al Senado



POLÍTICA