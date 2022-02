El Consejo Nacional Electoral (CNE) le ordenó a la representante a la Cámara, Katherine Miranda, desmontar las vallas de su campaña política las cuales llevan la frase "que no nos abudineen el país". Y ella de inmediato anunció las medidas que tomará al considerar que se le están violando sus derechos.



(Le puede interesar: CNE ordena a Katherine Miranda desmontar vallas sobre Karen Abudinen)

​

El término "abudineen" es entendido como una referencia a la exministra TIC, Karen Abudinen, envuelta en el escándalo de la pérdida de 70 mil millones de pesos que estaban destinados a llevar Internet a zonas rurales.

Miranda lamentó la decisión del CNE, la cual consideró que viola su derecho a la libertad de expresión y a la participación política.



Tras esto dijo que está preparando una tutela mediante la cual espera que se le permita mantener su publicidad.



Sobre cuándo va a acudir a esa figura judicial, la congresista aseguró que tan pronto el CNE les notifique la decisión. "Aún no me ha notificado en el CNE. Imagino que será el lunes la notificación", le dijo Miranda a EL TIEMPO.



Todo esto comenzó hace unas semanas cuando la exministra de las TIC, Karen Abudinen, solicitó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrir una investigación administrativa contra la representante a la Cámara, Katherine Miranda, por las vallas de su campaña política al Congreso.



Las vallas están en importantes avenidas de Bogotá y con ellas la aspirante al Congreso por la Alianza Verde argumenta que quiere enviar el mensaje de que los recursos públicos no se pierdan. Para Karen Abudinen, exministra de las TIC, por su parte, la expresión afecta su buen nombre.



En la sala plena que hubo esta semana en el CNE, el magistrado Luis Guillermo Pérez llevó una ponencia a favor de dejar las vallas. Sin embargo, la ponencia de Pérez fue derrotada porque los demás magistrados no estaban a favor de archivar el proceso y el asunto quedó en manos del magistrado José Polanía.



Polanía realizó una nueva ponencia a partir de la cual se tomó la decisión de retirar las vallas en un término de 48 horas.



(Le puede interesar: ¿Qué le respondió Rodolfo Hernández a Paola Ochoa tras su renuncia?)