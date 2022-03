Este jueves se reúne la bancada electa al Congreso de la coalición del Pacto Histórico se reúne con su fórmula presidencial y vicepresidencial: Gustavo Petro y Francia Márquez.



Uno de los principales temas de conversación en el encuentro fue lo sucedido este miércoles con el expresidente César Gaviria, quien anunció que retiraría su apoyo al Pacto Histórico luego de las declaraciones de Francia Márquez.

"Nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal. Eso nunca lo hemos dicho. Siempre dijimos que con el Partido Liberal como tal hay toda la apertura para avanzar. Otra cosa que dije es el problema con César Gaviria como persona. Dije que él representa el neoliberalismo, más de lo mismo y este país quiere un cambio", afirmó la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico.



"Francia Márquez es un símbolo, representa a los vulnerables, los excluidos. Me emociona lo que ella significa. Ella representa el cambio", expresó Roy Barreras.



Y agregó: "al expresidente Gaviria y a la institucionalidad hay que respetarla. Los acuerdos se hacen con los diferentes. Toda la mano tendida y empezaremos hoy a recorrer esos puentes y a buscarlo. Expresidente Gaviria: le pido una cita".



Sobre el episodio Gustavo Petro también dijo que las críticas de Márquez a Gaviria "son una calificación y es en la práctica donde César Gaviria pude reafirmarla o cambiarla".



Y reafirmó que "el Pacto Histórico es el diálogo con todos los que no son como nosotros. El Pacto Histórico es un contrato social con todas sus diferencias políticas, siempre y cuando el objetivo sea cambiar a Colombia para volverla una potencia de la vida".



"Lamento que la noticia de ayer haya sido que César Gaviria dejó de dialogar con el Pacto Histórico. La noticia debió ser los nadie y las nadie, las mujeres, las víctimas del conflicto armado, hoy tienen una representación en la vicepresidencia", agregó Francia Márquez.

Bancada electa del Pacto Histórico Foto: Prensa Gustavo Petro

Otro de los principales temas de la reunión fue generar unas orientaciones a cada miembro del Pacto Histórico con el objetivo de ganar la primera vuelta presidencial.



"Hoy comenzamos oficialmente la campaña presidencial para ganar en primera vuelta. Instalaremos 1.103 comités de la campaña 'Petro Presidente', en cada uno de los municipios", afirmó Gustavo Bolívar.



Petro también confirmó que ha hablado con otros sectores políticos como Dilian Francisca Toro, directora del partido de la U y quien recientemente le dio su apoyo al candidato del Equipo por Colombia Federico Gutiérrez; Germán Vargas Lleras, jefe del partido Cambio Radical. "Voy a hablar con más dirigentes políticos de Colombia pero el diálogo fundamental es con el pueblo", aseguró.



"Yo creo que si todas las mujeres de este país se ponen en función de acompañar este proyecto, por supuesto que podemos ganar en primera vuelta", expresó Francia Márquez.



