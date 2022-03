El candidato a la Cámara por Bogotá del Partido Cambio Radical, Nicolás de Francisco, habló con EL TIEMPO sobre sus principales propuestas de campaña y su trabajo en caso de llegar al Legislativo.



¿Quién es usted?

Soy Ingeniero Industrial, con Maestría en Políticas Públicas y especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes. Me cansé de ver como nuestro país transita cada día por la vía de la polarización, como la corrupción no se detiene y como la falta de coherencia en la política se convirtió en una conducta común, en donde hay un abismo entre las propuestas y las acciones. Decidí entonces actuar y renunciar a mi carrera en el sector privado.



Soy defensor de las libertades individuales, el libre comercio, la economía de mercado y la propiedad privada. Soy un convencido que en Colombia tenemos con qué, sin embargo debemos re acomodar las fichas.

¿A qué aspira?

Aspiro a ser Representante a la Cámara por Bogotá. La decisión de ser político no fue fácil, pero después de una profunda reflexión y de muchos cuestionamientos por parte de personas cercanas e importantes para mí, concluí que la defensa de la coherencia debía empezar por ser coherente conmigo mismo. Si quiero que las cosas cambien tengo que actuar en consecuencia y luchar por un espacio para ser parte de la solución.

¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Nicolás de Francisco Foto: Cortesía

El Congreso de la República es, sin lugar a dudas, el escenario por excelencia para avanzar en la transformación de Colombia. Tengo el firme convencimiento de que mi formación profesional, mi disciplina de trabajo y mi contundente posición en contra de la mermelada y el clientelismo, me permitirán en el Congreso impulsar leyes que considero son necesarias.



Tendré puesta la mira en la contratación estatal para que la corrupción no se siga apropiando de los recursos públicos, los cuales son sagrados. Mi formación en economía, finanzas y políticas públicas me permitirá ejercer con rigor y excelencia esta tarea de vigilancia.

¿Por qué un ciudadano debería votar por usted?

Porque mi proyecto se sustenta en la coherencia, un concepto que cada día se le olvida más y más a los políticos. Seré un congresista preparado, honesto, trabajador, alejado de la mermelada y del clientelismo, un Representante a la Cámara por Bogotá que se preocupa por Bogotá. Un Representante a la Cámara que trabajará 24/7, que asistirá a todas las sesiones, que tendrá una agenda transparente y que rendirá cuentas detalladas sobre su gestión.

El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, ¿para que ir allá?

Tengo plena conciencia de la imagen negativa que tiene el Congreso de la República. Según estudios de opinión, hoy tres de cada cuatro colombianos tienen una percepción desfavorable del Congreso, yo soy uno de ellos. Podría pensarse que esta realidad desincentiva el deseo de querer ser parlamentario, pero en mi caso concreto produce el efecto contrario: me motiva a querer ser parte del cambio, a demostrar que es posible hacer política de una forma correcta, inspirada siempre en generar bienestar a los colombianos y en la construcción de un mejor país.

En caso de ser electo, ¿qué proyecto de Ley será su prioridad?

Propondré y defenderé proyectos de ley con el siguiente enfoque:



Pago por sesión: hay congresistas que solo van a trabajar dos veces al año. Impulsaré una ley para que el pago sea por sesión asistida. El ausentismo en el Congreso es una vergüenza. Un ejemplo más de la falta de coherencia entre lo que prometen en campaña y su forma de actuar.



Salud mental: en 2021 en Colombia el número de adolescentes muertos por suicidio fue tres veces mayor que por Covid-19. Impulsaré la Ley de Salud Mental aumentando la eficacia de los canales de atención y garantizando acceso directo y oportuno a sicólogos y siquiatras.



Nuevo modelo de seguridad urbana: para cascos urbanos con más de 500.000 habitantes que fortalezca la formación de calidad y la implementación de herramientas tecnológicas que articulen y generen redes de apoyo entre la Policía Nacional, los prestadores de servicios de seguridad privada y la sociedad civil.



Trabajo en las cárceles: uno de cada cinco reclusos sale a reincidir. Propondré un marco legal para que los presos trabajen mientras cumplen su pena. Con los ingresos que produzcan solventarán parte de sus gastos carcelarios y tendrán un ahorro para su reintegro a la sociedad cuando recuperen la libertad.



Capitalismo popular: modelo económico que defiende el bien común, las libertades individuales, la propiedad privada, las plataformas tecnológicas, el libre comercio y la economía de mercado. Hoy necesitamos un Estado amigo y ágil que facilite que las iniciativas de cada individuo tengan condiciones favorables para alcanzar el éxito, que no ponga zancadillas ni barreras, que exija condiciones razonables y realistas y sea aliado de quienes las cumplan.

En estas elecciones, para usted: ¿Qué está en juego?

El 13 de marzo se definirá nada más ni nada menos que el modelo económico, político y social del país. Los temas que estarán en la agenda del Congreso son de una trascendencia infinita. Reforma pensional, sostenibilidad fiscal, nuevo régimen laboral, transformación y seguridad energética, impulso a las iniciativas público privadas para el desarrollo de la infraestructura, son algunos ejemplos en donde las decisiones del Congreso definirán el rumbo de Colombia. Ante este panorama el Congreso debe estar conformado por personas que actúen con transparencia, coherencia y conciencia social.

La Corte Constitucional exhortó una vez más al Congreso regular el tema del aborto. ¿En caso de que usted salga electo que hará sobre este llamado?

Defenderé un marco legal que elimine las barreras de acceso a servicios de aborto seguro, que obligan a muchas mujeres, entre ellas niñas y adolescentes, a vivir los riesgos del aborto clandestino. Así mismo que de prioridad a la educación en los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres para atacar de raíz las causas del embarazo no deseado. La interrupción voluntaria del embarazo no debe ser criminalizada.

