El senador y candidato al Senado por la coalición del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, habló con EL TIEMPO sobre su trabajo en el Legislativo y lo que espera lograr en el nuevo Congreso que está próximo a elegirse.



¿Quién es usted?

Soy un defensor de derechos humanos que ha trabajado fundamentalmente en los campos de la defensa de los derechos de las víctimas a la justicia, defensor de la paz y facilitador de los procesos de paz en Colombia. Desde esa perspectiva he desarrollado mi trabajo en el Congreso en los últimos tres períodos legislativos, primero como Representante a la Cámara y luego en dos oportunidades como Senador he ejercido un control político férreo. Mis debates han tenido impacto en la opinión pública y han generado hechos políticos de trascendencia nacional. Igualmente, he sido autor de numerosas iniciativas de carácter legislativo.

¿A qué aspira?

A ser reelegido al Senado de la República en la lista del Pacto Histórico

¿Por qué quiere repetir en el Congreso?

Por el propósito esencial de contribuir a una gran transformación política en el país, sacando adelante una ambiciosa agenda legislativa y eligiendo un Gobierno precisamente del Pacto Histórico. En ese contexto mi aspiración esencial es poder contribuir a la Paz Total, a través de propuestas, proyectos de ley y actos legislativos, en los que se impulse no solamente la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, sino también en forma rápida y eficaz la continuidad de los diálogos con el Eln. Igualmente, un proceso que permita la desmovilización de las llamadas disidencias, y también, un proceso de sometimiento a la justicia de organizaciones como el ‘Clan del Golfo’.

¿Por qué un ciudadano debería votar por usted?

Yo tengo una larga experiencia acumulada y unos resultados que son visibles. En las encuestas que se hacen año tras año con líderes de opinión he figurado siempre en los primeros lugares como congresista, se ha podido verificar y valorar positivamente mi trabajo en el Congreso. En esta coyuntura en particular, mi experiencia puede ser puesta al servicio del cambio político en uno de los momentos más difíciles de nuestro país, en medio de crisis muy profundas desde el punto de vista social, económico y político. Así que quiero poner mi capacidad como trabajador de la paz y los derechos humanos al servicio de esa finalidad. Hoy es imprescindible sacar adelante la paz como propósito nacional, y en eso yo puedo exhibir resultados concretos, como también en el terreno de la lucha contra la corrupción. Yo he enfrentado en estos años en el Congreso de la República poderes muy tenebrosos cuya capacidad destructiva es evidente y lo he hecho de una manera exitosa. Más que promesas o de hacer una especie de autoelogio de mis logros, ahí están los resultados y los hechos.

El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, ¿para que ir allá?

Yo creo que el Congreso es un poder y una institución muy poderosa en la que se toman decisiones trascendentales, que tiene gravísimos problemas de corrupción y que debe ser reformada. Una de las tareas que se llevará a cabo, precisamente es, la reforma del propio Congreso.



En caso de ser electo, ¿qué proyecto de Ley será su prioridad?

Mi prioridad como también la del Pacto Histórico va a ser un paquete de proyectos que hemos denominado de ‘choque’ para atender básicamente tres asuntos: en primer lugar, la gravísima crisis social y económica del país, entre ellos, la adopción de la renta básica universal. En segundo lugar, proyectos de ley que permitan hacer realidad la paz y entre esos, adoptar un nuevo procedimiento especial o fast track para poder implementar el Acuerdo de Paz. En tercer lugar, la reforma del Congreso que tiene que ver con rebaja salarial, régimen laboral estricto y la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En estas elecciones, para usted: ¿Qué está en juego?

Diría que está en juego obviamente el futuro del país en términos de avanzar hacia una gran transformación política, un cambio de fondo o correr el peligro de que la situación de crisis en la que está el país, nos lleve a una situación catastrófica de colapso como Estado y Nación. Son tan graves los problemas que tiene Colombia, que creo que eso no es exagerado.

La Corte Constitucional exhortó una vez más al Congreso regular el tema del aborto. ¿En caso de que usted salga electo que hará sobre este llamado?

Voy a defender la decisión de la Corte Constitucional. Considero que su decisión en materia de la despenalización del aborto es una medida que constituye un avance democrático, y que por lo tanto hay que defender. Me opondré a toda iniciativa que busque precisamente evitar o debilitar y destruir este avance.

