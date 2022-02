Fue candidata presidencial en tres oportunidades (1986, 1990 y 1994) con una escoba como símbolo; concejal, diputada y senadora. Tal vez su nombre no les diga mucho a los jóvenes de hoy, pero para decirlo de alguna manera, Regina Betancourt, más conocida como Regina 11, ‘madre’ o ‘la bruja’, como también la llaman sus seguidores y críticos, cosa que no le molesta, fue como una especie de influencer de los años 80 y 90 del siglo pasado.



Por esos años, sin internet y sin redes sociales, Regina 11, según los medios, en los que aparecía con frecuencia, reseñaban que tenía más de tres millones de seguidores o adeptos en el mundo.

Se hizo famosa por sus supuestos dotes de mentalista, pero, sobre todo, la gente la seguía por sus enseñanzas basadas en la saurología (sabiduría universal reginista) una doctrina que enseña para desarrollar los poderes mentales, y aún lo hace a través de su canal de Youtube.



Fue muy cercana los presidentes y la consultaban con frecuencia, especialmente Julio César Turbay, y según ella, le ayudó a encontrar las armas robadas por el M-19 del Cantón Norte y a resolver la toma de la embajada de República Dominicana. A Belisario Betancourt, dice, le advirtió lo que iba a pasar con el volcán nevado del Ruíz.



Ahora, casi 30 años después de haberse alejado de la política, vuelve con su Movimiento Unitario Metapolítico con una lista cerrada al Senado de 11 candidatos. EL TIEMPO habló con ella.



¿Por qué vuelve a la política?

Ahora resucité, porque estamos en la época de la resurrección.



¿Cómo es eso?

Es que el país está casi muerto, está desbaratado. Lo han desbaratado los partidos políticos, es decir, no son políticos, son politiqueros porque la política es una misión, y como misión debemos aprender a manejarla.



¿Cómo va a manejarla en este regreso?

Yo veo que Colombia está que se desbarata, por eso logré sacar otra vez mi Movimiento Unitario Metapolítico, que es la cruzada de la dignidad y la vergüenza, y así podemos ayudar porque tengo unos programas extraordinarios para sacar adelante a Colombia, sobre todo, de esta inseguridad. La gente se va a sentir muy bien porque ahora si usted sale a la calle, y medio abre la boca y si tiene un diente de oro, inmediatamente lo matan pa’ sacarle el diente de oro.



¿Así de mal ve la situación?

Está terrible, lamentablemente ningún gobierno, ningún alcalde ha logrado hacer algo, más bien están matando al ejército, a la policía, entonces yo quiero algo que sea bueno para nuestro país.



Puntualmente, ¿qué harían sus candidatos en el Senado para ponerle fin a esa problemática que usted plantea?

Pues están los proyectos que yo les tengo. Ellos van a presentar estos proyectos y si salen, tenga la seguridad que usted va a tener una vida más tranquila, más agradable, porque la verdad estamos muy mal en Colombia. Es difícil salir a la calle, y no es por el covid, si no por el covid atracador que tenemos ahora en Colombia.



Hábleme de esos proyectos, ¿en qué consisten?

Uno es hacer unos albergues muy lejos para los habitantes de calle, bien hechos, no para matarlos, sino para que tengan siquiatras, sicólogos, médicos para que les hagan un tratamiento y se conviertan en ciudadanos de verdad; y darles unos terrenos para que empiecen a manejar la tierra.



¿Cuál otro proyecto tiene?

Otro bien grande es hacer también otros albergues bien lejos, en donde (los presos) no tengan celular porque ellos siguen delinquiendo con los celulares, a donde se puedan llevar a las personas más aterradoras, a los más peligrosos, y hacerles tratamiento para que se conviertan en ciudadanos de verdad.



Otro proyecto es, para mantenerlos, sacar los menos peligrosos y ponerlos a arreglar los andenes, las calles, que los que están presos que salgan todos los días con unos grillitos para que arreglen las calles, y convertir las cárceles en fábricas donde los presos puedan trabajar haciendo ropa o zapatos o lo que sea, y pagarles muy bien a los guardianes porque ellos ganan muy poco y se venden fácil.



También quiero que organicemos al campesino, que en lugar de que haya universidades en las grandes ciudades de agronomía y veterinaria, que se hagan en los pueblos, para que el campesino tenga acceso a las universidades.



¿Cómo escogió los 11 candidatos de la lista? ¿Quiénes son?

Son personas que han estudiado conmigo la saurología, son muy honestos, van a presentar los proyectos, y a ver si también con estos proyectos mermamos un poco los senadores y los representantes a la Cámara.



O sea, ese es otro proyecto…

Si, lo yo lo que quiero también es que los representantes no tengan que llegar a Bogotá a que les paguen los pasajes, la amante, el apartamento, los guardaespaldas y todas esas cosas, sino que si usted es representante por Antioquia, ahí se va a quedar y va a trabajar por Antioquia, y solamente se pueden reunir en el capitolio una o dos veces al año, eso es ridículo y es un dinero que se puede utilizar para pagar la deuda externa.



Entonces, ¿usted va a ser una especie de senadora ‘a la sombra’?

Yo creo que sí, porque yo los voy a manejar y el que medio se tuerza, o que yo vea que está sacándole dinero a alguien, inmediatamente yo me encargo de decirlo al público, porque no hay derecho que un senador, un congresista o una persona que trabaje con el gobierno vaya a sacar a sacar o hacer cosas a escondidas. Yo me voy a dar cuenta de todo lo que pase con ellos.



Usted tuvo una mala experiencia por eso, ¿habla desde su propia experiencia? Estuvo cuatro años en la cárcel…

Pues yo pasé muy bien en la cárcel.



¿Por qué estuvo en la cárcel?

Porque el señor que era el segundo renglón mío, a los tres meses me dijo: ¿usted va a renunciar o no? Y le dije, no señor, yo no voy a renunciar. Y me dijo que si no renunciaba me iba a ir mal, y empezó a hacerme la guerra y a inventar un montón de cosas, me puso como 50 demandas. Pero luego dijeron que yo les estaba sacando dinero a los empleados de mi UTL para no sé qué. Y sí, nos reunimos un día y les dije que necesitábamos un empleado que nos hiciera diligencias, y que lo podíamos pagar entre todos. Y dijeron, sí, claro, porque era muy poquitico lo que tenían que dar, y entonces ya con eso me agarraron y me llevaron a la cárcel, cosa que les agradezco mucho.



¿Por qué dice que la pasó bueno allá?

Porque la pasé muy bien, organicé cosas, no me sentí encarcelada, hacía mis ejercicios, los organicé porque eran muy sinvergüenzas, y entonces les dije este es un hogar, vamos a arreglarlo, y como yo era la única mujer, los organicé.



Volviendo a sus candidatos, en los debates, cuando tengan que votar a favor o en contra de algo, o una moción de censura, por ejemplo, ¿también les va dar línea, a decirles cómo votar?

No, ellos son los que tienen que pensar eso, ni que fueran bobos, tampoco voy a voy a llevar bobos para allá, voy a llevar gente que sí sabe muchísimo y son muy inteligentes, muy capaces, no es que yo voy a decirles hagan esto, hagan aquello, no, ellos tienen su libre albedrío y no tienen por qué decir solamente lo que yo digo, lo que yo quiero son mis proyectos.



Usted era muy cercana Turbay, a Belisario Betancur y ellos la consultaban bastante. ¿Con Iván Duque cómo le fue?

Yo le pedí una audiencia al doctor Duque -porque yo le ayudé a que llegara a la presidencia, muchos votos fueron míos- para decirle lo que iba a pasar con el covid, y me mandó una ministra. Y yo le dije, no señora, es que usted no se llama Iván Duque, tiene que ser la cabeza, tengo que hablar con él, tiene que ser con él para yo poderle ayudar, y nunca me quiso atender.



Y entonces, ¿qué hizo?



Pues es que ese es el problema con los presidentes, no saben que el presidente es nuestro empleado, los senadores, los representantes, los concejales son nuestros empleados, son empelados del pueblo y por eso tienen que hacer lo que el pueblo necesita.



¿Volvió a hablar con Duque después de la elección?

Nooo. Mire, todos los días me llamaba, hasta la víspera de las elecciones me llamaba, y después, se le olvidó que existía Regina, no, no conozco a esa vieja.



La saurología qué le dice para estas elecciones, ¿quién va a ser el próximo presidente?

No, yo no estoy mirando quién va a ser el presidente. Simplemente estoy trabajando para que el grupo que yo tengo llegue al Senado y nos ayude con estos proyectos, nada más. Después, cuando terminemos estas elecciones si voy a estudiar a cada uno. Ni siquiera sé quiénes son los candidatos, los voy a estudiar de pies a cabeza para ver por cuál vamos a votar. Yo tenía pensado uno, pero me desilusionó mucho, voy a ver con quién se puede ayudar, y con quién nos podemos encartar, porque eso es un encarte también mientras no sea el que sabemos.



Pero, bueno, a usted como se ubica en la política, a la izquierda, en el centro o a la derecha…

No, un momentico, nosotros no somos izquierdistas, yo soy colombiana y cuando ellos lleguen al Senado no van a trabajar por los reginistas, ni por los liberales, conservadores, verdes, amarillos, nada, vamos a trabajar por los colombianos que necesitan ayuda sin importarnos si tiene equis religión, si es gordo, si es flaco, si es negro o si es blanco.

Le cambió la pregunta. ¿Cómo va a ser este país en estos próximos cuatro años?

Haber, primero que todo quiero decirle que va a haber unos problemas es con la naturaleza, eso sí lo he estado viendo, los terremoticos que llegan. Pero yo pienso que el próximo presidente va a tener muchísimas dificultades, pero no me he fijado bien porque estoy ten metida en esto de las elecciones, no le he parado muchas bolas a estos cuatros años que vienen.



Usted no cree en el covid ni en las vacunas, ¿Eso se va a acabar? ¿Qué va a pasar?

Yo ya se los dije a todos los saurólogos del mundo, que el covid se acaba más o menos en abril o mayo, se acaba en esos días, y se acaba del todo, pero vienen otras enfermedades.



