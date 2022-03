Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, (alias Jorge 40) se perfila para llegar al Congreso de la República y ocupar una de las 16 curules de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, creadas por el Acuerdo de Paz para las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes.

Tovar Vélez, quien se postuló con el aval de la “Asociación Paz Es Vida Pa-Vida”, lidera las votaciones en la circunscripción 12, que cubre 13 municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. Esto, pese a varias denuncias de sus opositores, a quienes les impidieron hacer campaña en las antiguas zonas de influencia de Jorge 40.



Con el boletín 24, escrutado el 33,4% de los sufragios, Tovar se imponía en seis de los 13 municipios de la circunscripción, entre ellos capitales como Santa Marta y Valledupar. Además, su movimiento lideraba el conteo con el 32,7% del total de votos.



La candidatura de Tovar ha sido polémica desde el comienzo. Incluso, fue demandada ante el Consejo Nacional Electoral por otras organizaciones de víctimas, que consideraban la postulación de su nombre como “una afrenta” con las víctimas y una “revictimización” de ellas. Esto, por ser hijo de quien fuera el principal victimario en las zonas que componen esta circunscripción.



Sin embargo, el CNE desestimó la demanda, al constatar que Tovar está, en efecto, inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) como víctima de desplazamiento forzado.



"Yo hago parte de las víctimas, de las víctimas reales del conflicto armado. Yo tengo mis manos limpias, yo no elegí la guerra que me tocó vivir. Yo me he dedicado a trabajar honestamente y a estudiar. Yo no tengo una sola investigación. Yo no me siento aludido porque yo soy víctima del conflicto armado", le dijo en su momento Tovar a EL TIEMPO.



Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados definitivos y quiénes ocuparán las 16 curules de la paz



Noticia en desarrollo…



