Ricardo Ferro, aspirante al Senado de la República por el partido Centro Democrático, habló con EL TIEMPO sobre sus propuestas en caso de llegar al nuevo Congreso.



(Puede leer: UIS revela listado de aspirantes a contralor)

¿Cuál es su principal propuesta para llegar al Congreso?

Es una propuesta anticorrupción que tiene por objetivo acabar con los elefantes blancos en Colombia. Estos se acaban si la culebra se mata por la cabeza. Si existen elefantes blancos, es porque hay funcionarios, alcaldes y gobernadores que dejan obras inconclusas. La propuesta es que, alcalde o gobernador que deje un elefante blanco, tenga muerte política para que nunca más en la vida lo volvamos a ver en los territorios.

¿La valla que usted puso en Ibagué y que se menciona el ‘ñoñobarretismo’ tiene que ver con las campañas de Óscar y Miguel Barreto?

Es muy grave lo que está pasando en las elecciones al Congreso, en las que toda la opinión pública está centrada en el tema presidencial y estamos viendo ríos de dinero de las campañas al Legislativo. Hace una semana, aquí, en el Tolima, se hizo una manifestación política sin antecedentes y que recordó a los famosos ‘ñoños’.

¿Y qué quiere decir con esta denuncia?

Que en cada reunión de esta naturaleza se pueden estar gastando fácilmente 1.000 millones de pesos. En ese orden de ideas, no me imagino cuánto puede estar costando una campaña al Senado. Seguramente superará los 20.000 millones de pesos, y no se les pone coto ni un tatequieto a esos gastos desbordados.

Uno de los temas del próximo Congreso podría ser la regulación del aborto, ¿cuál es su posición al respecto?

Yo he sido y soy provida, defensor del derecho a la vida. Estoy en contra del aborto, la eutanasia y que se permita que los hijos puedan decidir sobre la vida de los padres y los padres sobre la vida de los hijos. Mi posición será en contra de que se permita el aborto en nuestro país, tal y como permitió la Corte Constitucional hace algunos días. Mi posición es que debemos avanzar en un referendo en el que pueblo pueda participar en el debate y que la decisión la tomen las mayorías.

POLÍTICA

En otras noticias

- Duque comparece ante el Parlamento Europeo



- Duque y la OTAN hablan de apoyo ruso al 'régimen represivo' de Venezuela