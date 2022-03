La Registraduría publicó en diciembre de 2021 la lista de las 2.835 personas que buscarán quedarse este 13 de marzo con una curul en el Senado y la Cámara de Representantes, incluyendo las circunscripciones indígena y afro y las curules de paz. La ciudadanía colombiana eligirá 108 y 188 personas, respectivamente, para cada corporación.



A partir de esos datos, la campaña Voto por la Igualdad, liderada por la organización Caribe Afirmativo y Victory Institute, se propuso, entre otras cosas, “promover el voto libre, transparente e informado de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y, en general, de todas aquellas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas de Colombia”.

Uno de sus ejes de trabajo es dar a conocer las candidaturas abiertamente LGBTI, pues en los últimos años esta población ha conquistado espacios de participación política claves para el posicionamiento de agendas sociales, económicas, políticas y culturales en los escenarios de toma de decisiones.



“Esto ha significado mayor incidencia y visibilización de los problemas estructurales que históricamente los han mantenido en las periferias de la sociedad”, señalan desde Caribe Afirmativo, organización que insiste en que esta representación contribuye a “desmontar estigmas, estereotipos y violencias que se han materializado en la vulneración de los derechos políticos de las personas LGBTI”.



¿De dónde son y qué partido representan?

Caribe Afirmativo publicó un informe preelectoral, en el cual, en total, se identificaron 26 candidaturas de personas abiertamente LGBTI que aspiran a llegar al Congreso este año. Esta cifra representa un aumento significativo en la participación en contraste con el periodo inmediatamente anterior, el año 2018, cuando hubo 14 candidaturas.



Para estas elecciones, de las 26 candidaturas 17 buscan llegar a la Cámara de Representantes y las nueve restantes van por una curul en el Senado.



El informe detalla, además, que Bogotá es el ente territorial donde más hay participación de personas LGBTI, pues nueve de las 26 candidaturas corresponden a la capital. Le siguen Valle del Cauca (5), Antioquia (3), Risaralda (2), Atlántico (1), Bolívar (1), Boyacá (1), Nariño (1), Norte de Santander (1), Putumayo (1) y Quindío (1).



Para Caribe Afirmativo, que la mayoría de candidaturas se concentre en los tres primeros territorios mencionados puede explicarse si se tiene en cuenta que allí “los procesos de autorreconocimiento LGBTI son mucho más maduros que en el resto del país y existe una sociedad civil más activa y organizada”.



De hecho, añade esa organización, no puede pasarse por alto que, precisamente por esas circunstancias, el primer político abiertamente homosexual que fue electo en Colombia ganó una curul en 2007 con más de 1.000 votos y se posicionó como edil de la localidad de Chapinero, en Bogotá, lo que marcó un precedente en la participación política LGBTI en el país.



Este año también se destaca la presencia de “candidaturas LGBTI en territorios donde ha habido muchísima represión contra esta población y no ha habido un efectivo goce de sus derechos, como Putumayo, Bolívar, Magdalena y Norte de Santander”.



Sin embargo, el informe expresa preocupación por la ínfima participación en otras regiones del país, en especial la del Caribe, donde, según dice, “se ha evidenciado una falta de participación activa de la sociedad civil organizada LGBTI en ciudades como Barranquilla, Riohacha, Montería y Sincelejo”.



El informe explica que las 26 candidaturas están distribuidas en 10 partidos políticos y movimientos ciudadanos, por lo que “representan diferentes agendas sociales y diversos tintes políticos”. Esas organizaciones políticas son Alianza Verde (7), Colombia Humana (5), Estamos Listas (4), Partido de la Unidad (3), Fuerza Ciudadana (2), Partido Liberal (1), Partido Conservador (1), Centro Democrático (1), Dignidad (1) y Nuevo Liberalismo (1).



Con ese panorama, Caribe Afirmativo enfatiza en que, a su juicio, queda demostrado que “la militancia LGBTI no tiene un tinte político, pues hay participación de personas LGBTI en casi todo el espectro político nacional”. La conclusión de la organización es que “la militancia LGBTI no viene dada por ningún tipo de corte ideológico sino que, más bien, da cuenta de la pluralidad y la diversidad de las agendas que las personas LGBTI pretender posicionar, más allá de la equidad de género”.



'Una apertura política significativa'

En 2018, de las 14 candidaturas siete eran de mujeres lesbianas, cinco de hombres gais y dos de mujeres trans. Para estas elecciones, el Observatorio de Participación Política de las Personas LGBT+ en Colombia de Caribe Afirmativo identificó 12 candidaturas de hombres gais, ocho de mujeres lesbianas, dos de personas bisexuales, dos de mujeres trans, una de una persona que se identifica como heteroflexible y una de una persona no binaria.



“Para este periodo aumentó el espectro de las identidades de género y orientaciones sexuales diversas: por primera vez, hay una persona con experiencia de vida trans no binaria candidata al Congreso o un hombre abiertamente heteroflexible”, señala el informe, que también destaca que la participación de dos mujeres trans en estos comicios representa un avance histórico.



Estas candidaturas coinciden, además, con la implementación del Protocolo de Voto Trans. En el 2020, el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), Caribe Afirmativo y la Misión de Observación Electoral presentaron ante el Consejo Nacional Electoral una propuesta de “Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas Trans (Transgénero, Transexual y Travesti) en igualdad de condiciones y libre de discriminación’, el cual, posteriormente, fue aprobado a través de la Resolución No. 3480 de ese año.



Este protocolo busca, a través de acciones afirmativas, que todas las personas con experiencias de vida trans no tengan ningún tipo de inconveniente en razón de su identidad y/o expresión de género al momento de ejercer su derecho al voto.



“Esta coincidencia es una oportunidad histórica para que nuestro sistema electoral promueva y garantice la superación de los estigmas hacia esta población y se consolide una cultura política que incentive cada vez más la participación e incidencia política de personas trans”, puntualiza Caribe Afirmativo.



Para esta organización, el panorama de 2022 muestra “una apertura política significativa en materia de participación política de personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas”.



Y en ese sentido, el incremento de candidaturas “vislumbra una demanda, en ascenso, de espacios de representación que son exigidos por parte de esta población para deliberar decisiones que están siendo tomadas sin su participación directa”.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Periodista de ELTIEMPO.COM

En Twitter: @williammoher