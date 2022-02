Cinco primíparos escogidos al azar entre diferentes grupos políticos hablan de sus sueños, de sus aspiraciones y de sus planes como legisladores.



Ellos son Nicolás de Francisco, Ariel Palacios, Norma Vera Salazar, Jackeline Rentería y Hernán Cadavid, y contestaron las siguientes preguntas:



1. ¿Quién es usted?



2. ¿Qué busca en el Congreso?



3. ¿Faltan leyes o hay suficientes, y solo falta voluntad para aplicarlas?



4. ¿Apoyaría legislativamente a quien gane las elecciones, así no comparta las ideas de ese Presidente?



5. ¿Qué pesa más: la juventud o la experiencia?



6.Entre unas libertades más amplias posibles y unas restringidas, que ofrezcan mejores resultados en orden y seguridad, ¿por qué camino se va?



Nicolás de Francisco. 103 a la Cámara por Cambio Radical

Nicolás de Francisc es iingeniero industrial con especialización en finanzas. Foto: Archivo particular

1. Soy un bogotano de 34 años que se cansó de quejarse. Soy un ingeniero industrial con especialización en finanzas y Maestría en políticas públicas, de la Universidad de los Andes.



2. Si quiero que las cosas cambien, tengo que hacer algo. No fue una decisión fácil, pero después de una profunda reflexión, renuncié a mi carrera en el sector privado para perseguir este sueño: luchar contra la corrupción, cuidar el medioambiente, proteger la salud mental e impulsar el país hacia un capitalismo social.



3. Buscaré que se apruebe el pago por sesión, porque el ausentismo en el Congreso es una vergüenza. Una ley de salud mental, porque en 2021 el número de adolescentes muertos por suicidio fue tres veces mayor que por covid-19. Aumentaré la eficacia de los canales de atención, garantizando acceso directo y oportuno a psicólogos y siquiatras en las EPS. Sobre el problema de la reincidencia, legislaré sobre el trabajo en las cárceles.



Uno de cada cinco reclusos sale a reincidir. Así, los presos podrán mientras cumplen su pena, y tendrán un ahorro para su reintegro a la sociedad.



Y fomentaré el capitalismo popular para eliminar las barreras que impiden el emprendimiento. Necesitamos un Estado amigo y ágil, que no ponga zancadillas ni barreras, exija condiciones razonables y realistas y sea aliado de quienes las cumplan. También haré debates de control político, para que la corrupción no se siga apropiando de recursos públicos.



4. Al ser candidato de un partido político, en mi caso Cambio Radical, en el Congreso debo actuar como bancada. Pero puedo garantizar que no condicionaré mi apoyo al Gobierno a acuerdos de carácter clientelista.



5. Ser joven quiere decir que uno tiene un momento idealista, piensa en grande y piensa en futuro. Pero la experiencia también es importante, porque de ella aprendemos qué cosas funcionan y qué cosas no. El secreto está en la mezcla de ambas cosas. Tener juventud e idealismo, pero también experiencia que lo acompañe y guie.



6. Libertades y resultados no deben ser dos conceptos incompatibles. Soy un firme defensor de las libertades individuales, colectivas y de la actividad privada. Creo en el libre mercado. Defenderlas no implica renunciar al derecho de exigir resultados. El Congreso es el escenario por excelencia para la defensa de estos dos ámbitos.

Ariel Palacios. Pacto Histórico. Circunscripción Especial Afrodescendiente

Ariel Palacios estudió Trabajo Social en la Universidad Nacional. Foto: Archivo particular

1. Tengo 37 años, estudié en la Universidad Nacional Trabajo Social y Administración Pública en la Esap.



2. Hoy, junto con Francia Márquez y Soy porque Somos proponemos dentro del Pacto Histórico seis líneas trasversales para el país. Primero, parar la guerra. Segundo, construir una política económica diferente, relacionada con economías para la vida. Tercero, salvar la ‘Casa Grande’: ver cómo Colombia asume los compromisos en términos de cambio climático. Cuarto, construir una política antipatriarcal y que vincule a las diversidades sexuales de Colombia. Quinto, construir una política de reparación para los pueblos históricamente marginados y olvidados del país. Y sexto, descriminalización y regularización de las drogas en Colombia.



3. En el Congreso hay que hacer un control político para que las leyes que tenemos, que son suficientes, se cumplan. Pero sí creemos que se necesita una ley de paridad, que vincule a hombres y mujeres al direccionamiento y toma de decisiones centrales del país.



En materia ambiental, aprobar el Acuerdo de Escazú. Y, en términos del pueblo afrocolombiano, garantizar una ley de igualdad de oportunidades, que sea vinculante para todos los sectores del país. Esas tres leyes se necesitan.



4. Convergeríamos con todas las iniciativas que contribuyan a alcanzar la paz de Colombia, independientemente del marco ideológico que nos mueva. Hay que impulsar un marco legal que refuerce los acuerdos de paz, vinculando a los otros actores armados, no solamente al Eln.



5. Justamente estamos adelantando un proceso con Francia Márquez para que los pueblos organizados pueden llegar a los espacios de toma de decisiones. No se trata de excluir a los sectores que vienen liderando, se trata de construir con ellos, pero, sobre todo, tener una voz nueva en la política.



6. No solamente la política punitiva resuelve los problemas de un país, sino más bien unas políticas de educación. El marco legal debe vincular un proceso de educación y apertura de mayores garantías en salud, para que el aborto, por ejemplo, no siga siendo un asunto de tugurios y aportando muertes de mujeres en Colombia.

Jackeline Rentería. 104 Cámara por el partido de ‘la U'

Jackeline Rentería, deportista, doble medallista olímpica. Foto: Prensa Jackeline Rentería.

1. Soy una joven que nació en Siloé, en la Comuna 20 de Cali. Llegué al deporte gracias al colegio. Hacer un deporte de alto rendimiento me gustaba y dados mis resultados y el rendimiento deportivo llegué a practicar a la liga, que está en el Coliseo del Pueblo.



Ahí conozco la lucha olímpica y a él me consagré durante 16 años. Tuve logros importantes en los Juegos Nacionales representando al Valle del Cauca en el 2004, 2008, 2012, 2015, 2019. A nivel internacional logré ser campeona en todo el ciclo olímpico, en los Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos, campeona de los abiertos de Austria, Polonia, Italia, Francia, Suecia, Grecia; soy doble medallista olímpica y mundial.

2. Dentro de esos mismos años de gloria, de sacrificios y de una lucha constante, encontramos muchas falencias normativas, y sobre la que existe, hay un mínimo control, por lo que no se aplica. Por eso necesitamos una representación política. Tomé la decisión de estudiar Derecho en la Universidad Javeriana, en este momento estoy cursando séptimo semestre. Me incorporé a la política hace once años. El deporte, como vehículo de la política, es un medio de transformación social. Lo cierto es que hoy por hoy pocos atletas pueden cursar una carrera universitaria.



3. Encontramos vacíos legislativos sin los que los deportistas podríamos encontrar mejores condiciones. Uno de ellos es la ley del entrenador, que aún no ha sido sancionada por el Presidente. No tenemos un subsidio para los deportistas en algo tan básico como un auxilio funerario. Hoy, con dos medallas olímpicas y ser considerada la mejor luchadora de Centroamérica, llego a morirme mañana y mi hija no gozaría de una pensión por lo que ha hecho su mamá. Ese tipo de cosas podemos remediarlas para que los deportistas podamos de verdad ser ejemplo de superación para la sociedad y hacer feliz al país.



4. Obviamente no. Yo creo que una persona que tiene principios debe tener un presidente que vaya en la misma línea. Para mí, ese es el señor Peñalosa. Espero que si es el próximo presidente siga viendo el deporte como un medio de transformación social, y no como un gasto.



5. Creo que es una unión de todo. La juventud nos permite conocer la problemática actual y la experiencia se va adquiriendo en el camino. Como atleta tengo 22 años de experiencia, pero todos estamos en constante aprendizaje. Soy una mujer que se sigue educando, el Derecho se ejerce estudiando, pensando, pero igual seguimos trabajando de la mejor manera para que ambas cosas trabajen de la mano.



6. Optaría por las libertades restringidas. Y, en ese orden de ideas, creo que el que restringe es el Estado para poder brindar mejores oportunidades a una sociedad.

Hernán Cadavid. 101 a la Cámara por el Centro Democrático

Hernán Cadavid es de Barbosa, Antioquia, y fue asesor del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Redes sociales del candidato

1. Soy un hombre de provincia, del municipio Barbosa, Antioquia, con una clara identificación ideológica, visión del país, y hoy candidato a la Cámara de Representantes. Vengo acompañando al expresidente Álvaro Uribe como asesor de él, desde hace cinco años, pero todo se surtió dentro de un proceso en el interior del partido, para llegar a esa cabeza de la lista.



2. Hay varios frentes. El primero es que hay que defender un modelo económico que, si bien tiene errores, se puede mejorar. Lo que tenemos al frente es una propuesta contraria, de destrucción de ese modelo. Lo primero. Entre mis iniciativas de reforma le menciono dos: insistir en el intento de la eliminación de las contralorías territoriales; y modificar la forma como se eligen los magistrados de las altas cortes. No puede ser que para juez municipal, juez del circuito, magistrado de tribunal se llegue por concurso, pero que todavía en la cúpula de la justicia se utilice la cooptación.



3. No se puede caer en el populismo legislativo, no todo se resuelve con leyes. En muchas ocasiones habrá que presentar proyectos para desmontar regulaciones, es necesario. No es totalmente proporcional que a más número de leyes, mayor eficacia.



4. Ha quedado probado, inclusive durante el gobierno Santos, en la época en que yo era asesor, que el Centro Democrático hizo propuestas legislativas y en ocasiones apoyó legislativamente iniciativas del Gobierno, aquellas que le servían al país. Esa tiene que ser la regla: qué le sirve al país, y no la rigidez ideológica.



5. Tengo juventud, pero también experiencia obtenida en el interior del Congreso, con siete años como asesor, conociendo cómo funciona, cómo caminan o no caminan las comisiones, las plenarias, los acuerdos, los consensos.



6. Yo creo en las libertades que no entorpezcan el desarrollo libre de los demás ciudadanos. Un ejemplo claro es la protesta, que tiene que ser especialmente protegida, pero no los derechos a los bloqueos. Ese es el ejemplo, por excelencia, de hasta dónde deben llegar las libertades.

Norma Vera Salazar. Número 33, lista a Senado Coalición Centro Esperanza

Norma Vera Salazar tiene 41 años y es Magíster en Derechos Humanos. Foto: Campaña de la candidata.

1. Soy una madre de familia, de 41 años, Magíster en Derechos Humanos, especialista en planeación urbana. Durante 20 años he defendido más de 10.000 víctimas de violencia.



Soy defensora de derechos humanos por vocación y necesidad, en un territorio de la guerra. Investigadora de temas de criminalidad, que permitió dilucidar los crímenes sexuales cometidos por el mayor depredador del conflicto armado, Hernán Giraldo, violador de 201 menores en la Sierra Nevada de Santa Marta.



2. En el Congreso quiero feminizar la política como una necesidad histórica de Colombia. Las dinámicas de género no son un ejercicio de representación, solo por ser mujeres. Incluyen las desigualdades para las mujeres, desde la economía del cuidado. Quiero darles voces a las mujeres de las regiones.

Buscaré un compromiso por el agua, para los territorios que no tienen acceso a agua potable. Trabajaré sobre las vías terciarias, asunto que también da estructura a las voces más apartadas, a donde no llega el desarrollo. Promoveré el desarme juvenil, tiene que ser una prioridad del próximo cuatrienio. Peligrosamente en el Caribe colombiano se viene expandiendo el ‘clan del Golfo’ y neoparamilitares que vienen asesinando líderes sociales que controlan las ventas criminales del narcotráfico, del microtráfico y la extorsión, temas que durante 20 años he venido denunciando e investigando sistemáticamente.



3. Colombia es un país robusto en el marco legislativo. El debate estructural del país no es aumentar las penas, como la cadena perpetua a violadores. El debate puntual es la protección de la infancia. Y lógicamente, en un ejercicio mixto, en algunas cosas se debe legislar más de fondo, no soluciones simples a problemas muy graves.



4. Claro que sí. Sobre todo en temas de agenda, como la implementación de los acuerdos de paz, los derechos para las mujeres, el empleo juvenil.



5. Creo que pesa más la experiencia. Tengo ya 41 años y durante 20 me he dedicado al ejercicio público, pero también al agendamiento social. Quienes lleguen al Congreso deben tener experiencia suficiente, conocer a fondo cómo opera la política pública, tanto en los niveles locales como nacionales. Pero también que tengan claros ciertos temas, porque creo que en el Congreso no se están dando los debates de fondo que necesita Colombia.



6. Soy partidaria de los puntos medios. Los extremos nos hacen daño y por eso estoy en la Coalición de la Esperanza. No soy una tibia, pero creo que hay que conciliar los extremos, como en este punto que me acaba de tocar.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO