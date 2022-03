El candidato a la Cámara por Bogotá, con el Nuevo Liberalismo, Fernando Posada, le contó a EL TIEMPO los proyectos que para él son prioridad adelantar en el nuevo Congreso que se elegirá el próximo 13 de marzo.



¿Quién es usted?

Soy Fernando Posada, un joven colombiano con ganas de trabajar por el país y servirle a la ciudadanía. Tengo 29 años y vengo de hacer un proceso de liderazgo de más de diez años. Me gradué de ciencia política de la Universidad de los Andes, donde fui representante estudiantil y defensor del proceso de paz, y comencé mi carrera profesional en 2015 como periodista investigador y analista en RCN Radio. He sido también columnista de El Tiempo desde 2018, convirtiéndome en una de las voces más jóvenes en el debate público. En 2020 terminé mi maestría en ciencia política en University College London. Me he preparado para esto y es momento de trabajar por el país.

¿A qué aspira?

Soy el #105 del Nuevo Liberalismo a la Cámara de Representantes por Bogotá. Aspiro a ser la voz de la renovación y de los jóvenes y sus familias en el Congreso.

¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Quiero llegar al Congreso con un mensaje de renovación y de relevo generacional. Deseo llevar los principios de independencia, equilibrio y rigor que aprendí en el periodismo y en la academia. Trabajaré por una agenda en defensa del empleo, las oportunidades para la juventud y su familia, la paz y la salud mental.

¿Por qué un ciudadano debería votar por usted?

Porque llevo varios años construyendo una nueva voz que ha representado a miles de personas. Una voz que he tenido que levantar en muchas oportunidades desde el debate público, y que es tiempo de llevar a donde se dan los debates más importantes. Además voy al Congreso sin deberle nada a nadie, en una campaña 100% conformada por voluntarios, con una agenda propositiva y liberal, sin caer en ningún momento en los ataques y la guerra sucia que tanto se han visto en estas elecciones.

El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país, ¿para que ir allá?

Porque tenemos que recuperar la confianza en las instituciones donde se toman las decisiones más importantes del país. El Congreso es un escenario clave para la representación ciudadana y debemos recuperarlo, en vez de caer en la apatía o el pesimismo. Debemos devolver las instituciones al servicio de la ciudadanía.

En caso de ser electo, ¿qué proyecto de Ley será su prioridad?

Tengo varios proyectos como prioridad. Empezaré por un proyecto para que los jóvenes practicantes en todas las entidades estatales reciban una remuneración justa. ¡No más jóvenes trabajando gratis en el Estado! Así mismo buscaré construir el primer acuerdo interpartidista para construir una política pública de salud mental para todos los colombianos y colombianas. También debemos abrir el debate sobre una nueva política de drogas en el país.

En estas elecciones, para usted: ¿Qué está en juego?

Es alarmante la forma en que el populismo ha crecido en los últimos años en Colombia. En estas elecciones está en juego la decisión entre proyectos políticos que construyan institucionalidad y fortalezcan la confianza en el Estado, y proyectos que han construido su narrativa sobre la demagogia, las promesas imposibles de cumplir y la profundización del populismo. Esto último solo llevará a decepciones. Por eso debemos trabajar por proyectos que fortalezcan la institucionalidad y la lleven cada vez más a territorios olvidados históricamente.

La Corte Constitucional exhortó una vez más al Congreso regular el tema del aborto. ¿En caso de que usted salga electo que hará sobre este llamado?

La Corte estaba en deuda con los derechos de las mujeres colombianas. Y el Congreso colombiano sigue estando en deuda con ellas. Es tiempo de que los congresistas dejen de pensar en términos de votos y de cómo ganar las próximas elecciones, y entiendan las necesidades y los derechos de las mujeres colombianas. Desde el Congreso trabajaré en defensa del cumplimiento de esta decisión de la Corte y a favor de su urgente regulación.

