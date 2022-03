Contabilizada casi la totalidad de los votos (98,14 por ciento de las mesas), estas elecciones al Congreso de la República marcan un antes y un después en lo que será la composición del Legislativo.



Las cifras, en el caso del Senado, muestran que sumando votos de uno y otro partido afines a la izquierda o la derecha, las fuerzas van a estar más equilibradas.

Esto significa no solo que habrá debates muy interesantes en el Senado, sino que si gana la presidencia un candidato de izquierda o uno de derecha, le va a quedar muy complicado hacerse con la mayoría para sacar adelante sus proyectos y reformas en el Legislativo.



Por eso, el asunto que comenzó a plantearse es que las alianzas políticas serán determinantes para los proyectos y reformas que proponga el nuevo presidente de los colombianos.



Anoche, a la luz del boletín número 42, el Pacto Histórico, que eligió ayer a Gustavo Petro como su candidato presidencial, tenía 16 curules en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes.



Claro que el mismo número de curules en el Senado y en la Cámara obtenía el Partido Conservador.



Si bien el Pacto logró esa votación, es un hecho que no le alcanza para por sí solo hacerse con las mayorías en el Congreso, ni en el Senado ni en la Cámara. Es ahí donde las alianzas comienzan a jugar.



Por afinidad ideológica, en Senado, se podrían sumar a los 16 congresistas del Pacto los 14 de la Alianza entre los verdes y el Centro Esperanza, más los cinco de Comunes. Eso daría 35 votos.



Mientras tanto, por los lados de la derecha y la centro-derecha, por afinidad ideológica, estarían los 16 conservadores, los 14 del Centro Democrático, los 11 de Cambio Radical, los 10 de ‘la U’ y los 4 cristianos, para un total de 55 votos.



En ese escenario, la gran pregunta es: ¿qué papel jugará el Partido Liberal? En el Senado, de acuerdo con la Registraduría, en el boletín número 42, tenía 15 senadores electos.



Si se concretara, como se ha planteado, la posibilidad de una alianza entre el partido que dirige el expresidente César Gaviria con el Pacto Histórico, prácticamente habría un equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta.



Por eso, desde ya empieza a verse la necesidad de avanzar en las alianzas políticas en el Legislativo.

La Cámara

En lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, la situación es un poco diferente en términos de cómo se repartieron las fuerzas políticas.



El Pacto Histórico, de acuerdo con el boletín 42 de la Registraduría, tenía anoche 25 curules. La alianza de los verdes con la Centro Esperanza obtenía 11.



Pero aquí, si bien obtuvo el mayor número de votos, no consiguió la mayor cantidad de curules. Esa posición la logró el Partido Liberal, con 32 curules.



Mientras que los conservadores tenían 25, el Centro Democrático tenía 16 y el partido de ‘la U’, 15. Cambio Radical estaba con 16.



Así las cosas, los sectores de izquierda y centro-izquierda podrían sumar un poco más de 36 votos, mientras que el resto podría estar por encima de las 72.



Eso significa que en la Cámara los sectores del otro espectro político conseguirían más fácil la mayoría.

​

En este caso también hay que tener en cuenta qué papel va a jugar el Partido Liberal.

Pero la jornada electoral de ayer también tiene otro punto por destacar: el resurgimiento de los partidos Liberal y Conservador, considerados como muy tradicionales.



Ambas colectividades incluso crecieron en medio de la contienda, en la que se dijo que mucha gente joven acudió a las urnas.



Quedó claro que estos partidos recuperaron el brío que habían perdido frente a nuevas colectividades.

Bajaron

A la luz de los resultados obtenidos, los tres partidos aparentemente más golpeados fueron el Centro Democrático, Cambio Radical y ‘la U’.



Hace cuatro años, el uribismo obtuvo 2’513.000 votos. Sin embargo, es importante recordar que en ese año el principal elector precisamente fue el expresidente Álvaro Uribe, quien él solo logró conseguir un poco más de 800.000 votos, que fueron claves para que su partido incrementara el número de curules en la Cámara Alta.



Al cierre de esta edición, el partido de los uribistas tenía 14. Hoy en día tienen 19 curules en el Senado.



El partido Cambio Radical tiene en este momento 16 curules en el Senado, gracias a los 2’155.000 votos que consiguió en las urnas en 2018. Al cierre de esta edición, todo indicaba que tendría una reducción en su número de senadores. Anoche la Registraduría solo le asignaba 11.



A esto se debe sumar que esa colectividad tenía a Alejandro Char, uno de los más grandes electores de la costa Caribe, metido en una de las consultas y no se le puede desconocer su trabajo regional.



En la Cámara se quedó con 16 curules. Una votación sobre la que estaban puestas las expectativas del mundo político, pues de ella se decía que dependía si el exvicepresidente Germán Vargas, jefe natural de la colectividad, se lanzaba o no la carrera por la presidencia. Cambio perdió 15 congresistas en la Cámara Baja, pues en el 2018 eligió 30.



Por los lados de ‘la U’, que hace cuatro años consiguió 1’853.054 votos para 14 curules, en Senado, anoche solamente le alcanzaba para 10 escaños.



Pero las elecciones de ayer igualmente dejaban sin alcanzar el umbral a algunos partidos como el Nuevo Liberalismo y Fuerza Ciudadana.



El partido que fundó Luis Carlos Galán y al que una decisión de la Corte Constitucional le devolvió la personería jurídica no alcanzó a superar el umbral.



Lo mismo ocurrió con Fuerza Ciudadana, en donde si bien estuvo uno de los aspirante más votados, el profesor Gilberto Tobón, con más de 163.000, esa colectividad tampoco superó el umbral.



Mayorías y la Cámara

Con cerca del ciento por ciento de las mesas escrutadas, el Pacto Histórico ocupaba, al cierre de esta edición, el primer lugar con el mayor número de votos para la Cámara de Representantes (2’281.926). Un hecho inédito en la política colombiana para un partido o movimiento de izquierda.



En la Cámara, más votos no significan más curules. La explicación es que la elección de un representante es diferente a la de los senadores, quienes suman votos en todo el país.



Para los aspirantes a la Cámara, la medición depende del censo electoral en su región. Por ejemplo, en Arauca se puede ganar una curul con 20.000 votos, mientras que en Bogotá se pueden necesitar más de 50.000.



