Las mujeres continúan en la lucha por lograr ocupar espacios de representación política y Estamos Listas es la prueba de ello. Por primera vez en la historia del país un movimiento político feminista, conformado en su gran mayoría por mujeres, aspira a llegar al Congreso de la República.



Con una lista al Senado de 11 candidatas y 5 candidatos (los hombres ocupan los últimos lugares de la lista), el movimiento político que nació en Medellín, se expandió alrededor del país y la ciudadanía colombiana podrá encontrarlo en el tarjetón en las elecciones del próximo 13 de marzo.



El movimiento político Estamos Listas nació en la capital antioqueña en el año 2017, luego de que el 'No' ganara el plebiscito para los acuerdos de paz de La Habana. Impulsadas por la ‘plebitusa’ un grupo de amigas decidió crear un movimiento político de mujeres y, con el voz a voz como principal herramienta, lograron obtener 28.000 votos para Dora Saldarriaga, concejala en Medellín.



Elizabeth Giraldo, actual candidata al Senado, manifiesta que Estamos Listas no es un movimiento de “tendencias donde cada quien piensa cómo es el mundo. Esto es un proyecto colectivo y compartido”. Lo anterior, no elimina que haya múltiples posturas sobre los feminismos; pero se destaca la importancia del proyecto colectivo en temas como el aborto libre o las libertades sexuales y de género. “Nosotras vamos por la plena garantía de derechos para todas”, dice Giraldo.



A partir de 2019 el movimiento comenzó a proyectarse a nivel nacional para llevar una lista al Senado de la República. Actualmente cerca de 1.800 mujeres hacen parte de la colectividad política, quienes luego de presentar 94.209 firmas ante la Registraduría Nacional, alcanzaron el aval de dicha entidad. Ahora, la colectividad espera lograr al menos 3 curules en el Congreso y de esa manera, asegurar la personería jurídica para convertirse en partido político.

Rumbo al Senado

La lista al Congreso de la República del movimiento político está conformada de la siguiente manera: 20 por ciento representa a las mujeres afrodescendientes; 20 por ciento para la comunidad LGBTI; 20 por ciento para las mujeres que vienen de departamentos subrepresentados; y por último, el 40 por ciento restante lo ocupan mujeres pertenecen a la región Andina.



El funcionamiento de Estamos Listas es distinto al de los partidos políticos tradicionales. Está conformado por “Círculos de Confianza”, es decir, grupos de amigas conocidas que invitan a personas cercanas a unirse al movimiento. Además, la colectividad parte de una base asamblearia, la cual toma las decisiones estructurales y de orientación política. Es decir, las mayorías eligen.



Fue así como, a partir de las condiciones en los porcentajes de las listas y a través de un riguroso proceso de selección, presentación de hojas de vida, entrevistas y votación interna del colectivo, Elizabeth Giraldo quedó seleccionada para encabezar la lista al Senado.



A ella, le siguen: Liza García, Jessica Obando, Jessica Pereira, Magaly Belalcázar, Lorena Bautista, Lorena Robayo, Miyu Alarcón, Mayra Gómez, Rocío Nieto y Cindy Navarro.

“Una de las razones por las que estoy dentro de la candidatura es precisamente por la posibilidad de escoger entre la diversidad”, asegura Jessica Obando. Ella es del departamento del Quindío, ocupa el tercer lugar en la lista y representa a los departamentos históricamente subrepresentados.

“Estas categorías garantizan no solamente la democratización del proceso si no también permitir que ciertas mujeres como yo podamos estar en los primeros espacios de la lista a través de un proceso abierto que fue votado por todas las integrantes del movimiento”, explica.



Estamos Listas posee 5 ejes los cuales serán la guía para su trabajo en el legislativo: transición democrática, justicia económica, justicia social, justicia ambiental y un futuro en paz.



Sobre la transición democrática, la colectividad expone que en Colombia se “debe vencer la concentración del poder en familias, personas y partidos que olvidaron que la política no es un lugar para enriquecerse, sino un servicio público”. En segundo lugar, la justicia económica se refiere, por ejemplo, a un Estado “robusto y garante de derechos y una menor concentración de la riqueza, la tierra y los recursos”, el cual, también, pone la igualdad como horizonte.

En cuanto a la justicia social, el movimiento explica que “debe invertirse en crear un conjunto de bienes y servicios públicos y sociales para el bien común, la libertad y la vida”. Asimismo la justicia ambiental se refiere a “la defensa de la diversidad y de la naturaleza como sujeto con derechos que debe estar por encima del capital y del extractivismo”.



Por último, respecto a un futuro en paz, Estamos Listas defenderá la implementación de los acuerdos de paz de La Habana y trabajará por “la desmilitarización de la función del Estado y el cambio de las políticas de seguridad por otras con principios ciudadanos y de defensa de la vida y la integridad de cada persona”.



Para Jessica Obando, dentro de esa agenda política son fundamentales las formas en las cuales se pretende alcanzar lo planteado. Por esta razón, una de sus estrategias se basa en ejercer una “senaduría colectiva”.



“En los partidos tradicionales llega el que llega. Nosotras llegaremos las 11”, explica Elizabeth Giraldo. Es decir, en la “senaduría colectiva”, todas trabajarán en equipos de trabajo compartidos para tomar las decisiones en el legislativo.



“Más que representación es vocería”, afirma Obando. Esta “democracia radical”, como sus integrantes nombran este mecanismo, hace que Estamos Listas sea una propuesta disruptiva en la manera de hacer política tradicionalmente en el país. Además de lograr que, los cuerpos y las discusiones en el legislativo, también tengan rostro de mujer.

