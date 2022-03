No obstante al crecimiento que mostraron en las urnas las fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda, los partidos y movimientos políticos que se ubican en la derecha o la centroderecha parecen mantener el control del Congreso elegido el domingo pasado.



Por primera vez en tiempos recientes, una plataforma de partidos de izquierda, como es el Pacto Histórico, se quedó con la mayoría de los votos en la competencia por el Senado, según el reporte del 97 por ciento del escrutinio municipal revelado por las autoridades electorales el viernes pasado.

De acuerdo con los datos, el Pacto Histórico obtuvo 2’692.999 votos, una cifra ligeramente superior a la que alcanzó el Centro Democrático en el preconteo de sufragios de las legislativas del 2018 y que fue de 2’513.320 apoyos.



Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE), tribunal que debe dar oficialmente el número de curules que tendría el Pacto Histórico en el Senado, no se ha pronunciado formalmente, se especula que esta plataforma podría tener 19 senadores, con lo que sería la fuerza política con mayor presencia en esta corporación.



Sumado a ella aparece otra coalición de centroizquierda, la conformada por Alianza Verde, partido que se identifica con esta tendencia, y otros líderes que acompañaron a varios de los precandidatos presidenciales que compitieron en la Centro Esperanza.

Esta coalición, según los datos, alcanzó 1’906.021 votos en las elecciones al Senado y habría quedado con 13 escaños en esta corporación, a falta de la confirmación del CNE en este sentido.



Si estas dos fuerzas políticas en el Senado se juntaran, alcanzarían 32 asientos, los cuales llegarían a 37 si se suman los cinco senadores del partido Comunes, colectividad de la antigua guerrilla de las Farc y cuyos cupos están asegurados por el acuerdo de paz hasta el periodo 2022-2026.



Entre las fuerzas que se identifican con la derecha y la centroderecha aparecen, según las cuentas oficiales, los partidos Conservador, con 15 curules; Centro Democrático, con 13; Cambio Radical, con 11; ‘la U’, con 10, y la coalición de Mira y Colombia Justa Libres, con 4 escaños. Es decir, 53 cupos en el Senado, los cuales serían más que los 37 de los movimientos de izquierda y centroizquierda.



Cabe aclarar que esto no significa que estos partidos y movimientos políticos se vayan a alinear de esta forma en el próximo Congreso, ya que esto dependerá de otros factores que se deben dar en los próximos meses.



Por supuesto, en esta ecuación falta una colectividad clave, que es el Partido Liberal, el cual tiene, hasta ahora, 15 curules en el Senado.



Esta organización política se declaró independiente del gobierno del presidente Iván Duque y aunque ha apoyado algunas de sus iniciativas, también ha estado en contra de otras.



Por el momento, el liberalismo no ha manifestado de manera formal su inclinación en materia presidencial y todo parece indicar que esta dependerá de reuniones de su director, el expresidente César Gaviria, con varios candidatos que están en competencia.



Sin embargo, entre sus integrantes hay algunos que están en el Pacto Histórico, otros apoyaron al exministro Alejandro Gaviria, quien compitió en la Centro Esperanza, y unos más estuvieron con Alejandro Char, en Equipo por Colombia.



Y todavía quedan tres curules que tampoco se sabe hacia dónde se orientarán en el próximo Congreso: las dos de las comunidades indígenas y la que corresponde al segundo en votos en la elección presidencial.



Aunque en la Cámara de Representantes las cuentas son similares, en esta corporación hay alrededor de 20 movimientos minoritarios que tienen una o dos curules y, en este momento, es incierto hacía qué parte del espectro político se vayan a mover en el futuro.



Por ello, las decisiones políticas de los próximos meses serán clave para determinar cómo será la composición de fuerzas en el próximo Congreso, especialmente tomando en cuenta que hay dos pasos fundamentales en este camino.



El primero de ellos es la elección del próximo presidente de la República, de la cual dependerá, en gran medida, cuál será la inclinación ideológica del futuro Legislativo. Indudablemente, la tendencia política del nuevo mandatario y sus propuestas serán uno de los elementos de análisis de los partidos y movimientos políticos para tomar una decisión en este sentido.



Y el segundo paso, que dependerá íntimamente del primero, es la definición que hagan las fuerzas políticas frente al nuevo gobierno, para lo cual, según las normas, tendrán hasta el 7 de septiembre, es decir, un mes después de haberse posesionado el nuevo mandatario de los colombianos.

De acuerdo con el Estatuto de la Oposición, los partidos políticos con presencia en el Congreso tendrán que definir –a más tardar en esa fecha– si se declaran de gobierno, independientes u opositores, algo que, sin duda, definirá la balanza de las tendencias en el Congreso que comenzará su periodo el próximo 20 de julio.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @PoliticaET