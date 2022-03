El objetivo de la aspirante al senado Karina Espinosa Oliver con su innovadora propuesta es trabajar por la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de las familias, y de esta forma buscar acabar con la violencia que afecta especialmente a las mujeres.



La iniciativa la inició Espinosa cuando trabajaba como gestora social de Sucre y en el año 2020 hizo un recorrido por el departamento para poner en marcha el tema de cero violencia, cero maltrato a la mujer, no al consumo de drogas, no al matoneo.



(Además: Submarino nuclear en operaciones militares en Cartagena: detalles)

Situación igual a nivel nacional

Es que en Colombia el cacho se ve como una cosa normal y no es así. No se respeta al hombre y a la mujer casada; hay que respetar, no perder los valores, hay que amar FACEBOOK

TWITTER

“Cero abuso infantil, a la violencia física y verbal y pudimos darnos cuentas de alto número de homicidios y suicidios casi a diario que se presentan por el tema de la infidelidad, por el cacho en nuestro departamento”, dijo Karina Espinosa Oliver.



Señaló que revisaron también los casos a nivel nacional y se dieron cuenta que se presentaba la misma situación, por lo que decidieron fortalecer los ejes que venía trabajando, con un sexto tema, el del ‘cero cacho’.



(También: Joven fue abusada por cinco hombres cuando paseaba con su novio en Quindío)



“El nexo causal tenía que ver con la infidelidad, relaciones pasionales, de celos y el trabajo se inició con la frase, no le hagas al otro, lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Te gusta que te peguen cacho, cómo se siente una persona cuando le ponen los cachos, colocando de presente los valores y principios”.



“Es que en Colombia el cacho se ve como una cosa normal y no es así. No se respeta al hombre y a la mujer casada; hay que respetar, no perder los valores, hay que amar”, explicó la aspirante al Senado de la República.

Transformación con educación

El Estado debe crear políticas públicas para que nuestros jóvenes desde el bachillerato salgan con énfasis en finanzas, que creen empresas, que generen negocios y empleos... FACEBOOK

TWITTER

Está convencida que la transformación se logra a través de un proceso de educación y que el problema está dentro de las personas.



“El colombiano se ha vuelto violento, porque apartó el amor de su corazón. No es paciente, no es tolerante, busca la venganza y nos estamos destruyendo como sociedad. Por eso la gran propuesta a la educación, de una labor psicosocial con los niños que llegan a las Instituciones con tantos problemas de violencia intrafamiliar, de drogas, ‘bulling’ para volverlos integrales”, precisa la candidata.



Es partidaria de regresar a la crianza amorosa en los barrios y que se vuelva una gran apuesta desde el mismo Estado.



(Le puede interesar: Autoridades desactivan un camión con explosivos en el norte del Cauca)





Anotó, que todos los días hay en Colombia un caso de traición, de cachos, de homicidio, o de suicidio y que no nos damos cuenta del gran problema de salud mental que hay que tratar.



“El Estado debe crear políticas públicas para que nuestros jóvenes desde el bachillerato salgan con énfasis en finanzas, que creen empresas, que generen negocios y empleos, que nos capaciten para generar riquezas”, dice.

Anécdotas

En el trasfondo está la esencia del ‘cero cacho’, porque le apostamos a una sociedad mejor FACEBOOK

TWITTER

Con relación al tema del ‘cero cacho’ dice, que hay muchas anécdotas y que a las personas les da pena que sepan que han padecido por esa situación.



“Los pongo a levantar la mano y hay algunos que se ponen tristes y dicen que no les hablen de eso porque les acaban de poner los cachos. Hay otros que se sienten incómodos, en La Guajira me dicen que les estoy dando duro, pero que tengo toda la razón”, cuenta la aspirante al Senado de la República.



(Lo invitamos a leer: Petro denuncia que no lo dejaron entrar a Providencia para hacer campaña)



Indica, que no es una propuesta de campaña, porque es un tema que viene trabajando desde hace dos años.



“En el trasfondo está la esencia del ‘cero cacho’, porque le apostamos a una sociedad mejor”, afirma finalmente.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Joven fingió su secuestro y tortura para extorsionar a su pareja italiana

Con ‘Joselito Vive’, inicia la agenda del Carnaval de Barranquilla 2022