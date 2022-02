Boyacá es un departamento en donde la Política se vive al rojo vivo y, por supuesto, que este 2022 no es la excepción.



En este momento ese departamento cuenta con seis representantes a la Cámara. Y como senadores están Jorge Londoño y Sandra Ortiz (ambos de Alianza Verde), y uno del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Claro que también son de origen boyacense: Soledad Tamayo, Miguel Ángel Barreto y Aída Avella.

Precisamente hablando del Centro Democrático, en buena medida en lo que tiene que ver con Senado los dos principales aspirantes son el senador Ramírez y el representante Edward Rodríguez, quien está apelando a sus ancestros boyacense, más exactamente del sector de Aquitania.



El uribismo buscará ‘raspar’ hasta el último voto en este departamento que para Congreso puede poner unos 900.0000 votos.



Pero indudablemente que es en la Coalición Centro Esperanza y los ‘verdes’ donde el asunto está bien apretado. Sus dos fichas claves para el Senado, Jorge Londoño y Sandra Ortiz, buscan repetir su curul.



Pero en la carrera aparecen dos nuevos jugadores que pueden tener una importante opción. Por un lado está Nelson Alarcón, un dirigente de Fecode que tiene una importante cantidad de seguidores. A él se suma Carolina Espitia, quien ha sido la mano derecha del exgobernador Carlos Amaya, quien se puede considerar como uno de los más importantes electores de Boyacá.



La izquierda no se queda atrás en lo que tiene que ver con las aspiraciones al congreso en Boyacá. El representante César Pachón está en la lista del Senado del Pacto Histórico, así como también la dirigente de la unión patriótica Aida Avella.

Eduar Triana e Ingrid Sogamoso

Sin lugar a dudas que parte de la contienda fuerte en Boyacá está en la aspiración a la Cámara de Representantes. La disputa por ocupar las seis curules a las que tiene derecho ese departamento está como para alquilar balcón y son muy pocos quienes apuestan porque existan algunas curules seguras.



Pero dentro de esos candidatos hay dos que llamar particularmente la atención, porque sus familias se han visto involucradas en líos judiciales, aunque contra ellos no existe nada a nivel de la justicia.



Uno de ellos es Eduar Triana, candidato del Centro Democrático, hijo de un esmeraldero extraditado a los Estados Unidos. El exalcalde también es sobrino de Pedro Rincón, más conocido como 'Pedro Orejas', otro esmeraldero que se encuentra en una cárcel de Estados Unidos.



Y precisamente el Centro Democrático (CD) emitió un comunicado en el que asegura que el candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá, "no tiene ningún vínculo con las acusaciones que se hacen contra su padre Horacio de Jesús Triana, ni se encuentra inmerso en ningún proceso legal".

El candidato Eduar Triana Foto: Archivo particular

El CD manifiesta que de acuerdo con la legislación colombiana, "los delitos no se heredan y mientras el señor Eduar Alexis Triana no esté vinculado a algún proceso legal, esta colectividad respetará la presunción de inocencia y mantendrá el apoyo a su candidatura" y como tal señala que "no está inhabilitado para ser candidato”.



Pero también está Ingrid Marlen Sogamoso, quien aspira a la Cámara por el Partido Conservador. Ella es una joven mujer con muy poca experiencia laboral y política.



La candidata proviene de una familia que ha sido cercana al tema de las esmeraldas en Boyacá. Pero también han estado salpicados en algunos líos judiciales.



Por ejemplo Germán Sogamoso, tío de la candidata, actualmente está detenido por el delito de homicidio en persona protegida, fabricación y porte de armas y concierto para delinquir. Incluso él pidió cupo en la JEP para ingresar como colaborador de las organizaciones al margen de la ley , pero su petición fue rechazada.



Por ahora el Partido Conservador, que le dio el aval para la Cámara no se ha pronunciado sobre los inconvenientes que a su candidata le pueden generar los asuntos familiares. Y que, por su puesto, afectan a la colectividad.



La candidata le dijo a EL TIEMPO que los problemas judiciales de sus tíos son de ellos y otra cosa es ella, quien no tiene ningún problema con la justicia. "De la vida personal de mis tíos tengo poco conocimiento. Si ellos han cometido un delito, es una situación de ellos", dijo.



Para ella, todo esto se debe a que están en la recta final de la campaña y a ella la ven que está adelante en la contienda y como tal quieren afectarla y poner en duda su honorabilidad.



Lo cierto del asunto es que en Boyacá se insiste en que si bien al inicio su campaña estuvo un poco apagada, hoy en día es una de las que parece tener buenos recursos para mover a la candidatura.



Pero también se habla de que los ‘patrones’ de las esmeraldas están apoyando a algunos candidatos.



Entre empresarios de las esmeraldas en el occidente del departamento se libra un pulso por conseguir una credencial. Y lo que se plantea es que ese apoyo les está llegando al excandidato a la gobernación Jonathan Sánchez, a los exdiputados Darío Mahecha y Eduar Triana, así como a Héctor Ángel Ortiz.



Estos hechos han hecho que el ambiente en la campaña en Boyacá, particularmente en lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes, esté enrarecido.