El Pacto Histórico se decantó por una lista no preferente, es decir, los ciudadanos que votaron en las elecciones este domingo 13 de marzo, dieron su voto por la colectividad en general, y no por un candidato en específico.



Según Gustavo Petro, líder del partido, esta decisión fue tomada para garantizar que la ocupación de curules sea equitativa y haya adhesión de nuevos liderazgos, en especial, de mujeres.



"Abrir las listas del Pacto es condenar a que la mayoría de las curules elegidas sean de hombres. He luchado por las listas cerradas y cremallera para que la mitad de las curules elegidas por el pueblo a través del Pacto, sean, al menos, de mujeres que puedan hacer la Ley", señaló Petro.

El bloque político, con el escrutinio del 64,65%, registra un total de 1'442.714 de votos para el Senado de la República, siendo el partido político más votado de manera preliminar. Esto permitirá que al menos 17 candidatos de su lista cremallera (hombre, mujer), ocupen una curul en el Congreso.



Antes de las elecciones legislativas se vieron movimientos imprevistos en el Pacto Histórico, figuras políticas como Roy Barreras y Armando Benedetti se unieron a la colectividad, y conocidos miembros de la izquierda como Iván Cepeda, Aída Avella, y Piedad Córdoba, también se sumaron a su lista.



Aunque la lista del Pacto es cerrada, las curules se entregan de acuerdo a la posición de cada candidato de acuerdo con lo acordado por la colectividad.



1. Gustavo Bolívar

​El hoy candidato al Senado en cabeza de la lista cerrada del Pacto Histórico, ingresó en política también como cabeza de lista cerrada al Senado en 2018, en la Lista de la Decencia, apoyado por la Colombia Humana, partido liderado por el actual precandidato a la presidencia Gustavo Petro. Para ese período obtuvo 116.505 votos en las legislativas.



“En los primeros 30 renglones del Pacto Histórico hay: 9 Congresistas actuales, 3 afros, 3 indígenas, 3 líderes campesinos, 4 líderes sociales, 3 empresarios, 1 exmilitar. El 50% mujeres”, había trinado Gustavo Bolívar, cabeza de la lista.



2. María José Pizarro

Hizo parte de la Lista de la Decencia en 2018 y obtuvo 78.000 votos, pero para la Cámara de Representantes de Bogotá. Tiene estudios en Artes Plásticas. Es hija del excandidato presidencial asesinado Carlos Pizarro Leongómez.​

​

3. Alexander López (Polo Democrático)

Es el actual presidente del Polo Democrático Alternativo y senador de la República. Obtuvo 85.395 votos en las elecciones legislativas de 2018. Estuvo en la Cámara de Representantes del 2002 al 2006.



4. Aida Avella (UP)

Fue presidenta de la Unión Patriótica. Tuvo que exiliarse del país durante el exterminio de dicho partido entre los años 80 y 90. Actualmente, es senadora por la Lista de la Decencia. Obtuvo 57.644 votos para el legislativo en 2018.



5. Roy Barreras

Cabeza de la lista al Senado por el Partido de la U en 2018. Logró 112.695 votos en esa ocasión. En 2020 abandonó el partido y empezó a acercarse a Gustavo Petro y su movimiento.



6. Martha Peralta (Mais)

Abogada y presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Es líder indígena del pueblo wayúu.



7. Iván Cepeda (Polo Democrático)

Fue representante a la Cámara del 2010 al 2014. Desde entonces, ha sido senador en dos períodos consecutivos por el Polo Democrático Alternativo. Obtuvo 78.660 votos en las elecciones al Senado de 2018.



8. Piedad Córdoba

Llegó al Senado en 1994, cargo en el que fue reelegida cuatro veces (1998, 2002, 2006, 2010). En 2003, Córdoba fue elegida codirectora y luego presidenta del Partido Liberal. Para las elecciones de 2022, la exsenadora que ha estado envuelta en indagaciones por parte de la Corte Suprema, fue agregada a la lista del Pacto Histórico, por solicitud de Gustavo Petro.



9. Pedro Flórez

El candidato que ocupa el noveno lugar en la lista, no ha ocupado cargos públicos. Al publicarse la lista del Pacto Histórico y conocerse su nombre, se supo que es un aliado del senador barranquillero Armando Benedetti.



10. Isabel Zuleta

Es una reconocida ambientalista perteneciente al colectivo Movimiento Ríos Vivos adscrito al Pacto Histórico. Ha intentado detener la megaobra de la hidroeléctrica de Ituango, en el departamento de Antioquia.



11. Álex Flórez

Llegó al Concejo de Medellín en 2019 a través del movimiento político Independientes. Estudió Derecho en la Universidad de Medellín. Fue el primer representante de Antioquia en llegar a la representación de los estudiantes de Colombia.



12. Clara López

Fue secretaria de Gobierno entre 2008 y 2010, y luego renunció para ser candidata a la vicepresidencia en fórmula con Gustavo Petro. En las elecciones de 2014, López fue candidata a la Presidencia de la República por el Polo Democrático y en fórmula con Aída Avella, de la Unión Patriótica sacó 1,9 millones de votos.



En 2018 se lanzó a la presidencia de Colombia por firmas, luego de renunciar al Polo por diferencias con Jorge Robledo y en octubre de 2017 obtuvo el aval de la ASI para las presidenciales.



En 2019, López entró a formar parte de la junta directiva del partido afro Colombia Renaciente para buscar candidatos para las elecciones locales de octubre. Y ahora ocupa el puesto 12 en la lista cremallera del Pacto Histórico para el Senado de la República.​



13. Robert Daza (Polo Democrático)

Fundador del Coordinador Nacional Agrario (CNA), y uno de sus presidentes. Además, figuró como vocero de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, integrante del Congreso de los Pueblos y Coordinador Nacional Agrario.



14. Esmeralda Hernández

Estudió administración pública en la ESAP; se especializó en Análisis de Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Colombia; y realizó una Maestría en Gerencia para el Desarrollo en la Universidad Externado de Colombia.



Ha sido asesora y consultora en diferentes entidades públicas como el Acueducto de Bogotá, el Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, la Federación Nacional de Departamentos y la USAID, entre otras. En el año 2020 fue elegida alcaldesa local de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá.



15. Wilson Arias (Polo Democrático)

Es técnico operario del Sena, donde llegó a dirigir Sindesena, el sindicato que reúne a 2 mil empleados de la institución. Por su liderazgo sindical, el Polo le ofreció lanzarse a la Cámara en 2006.



En 2009 se lanzó a la Cámara de Representantes obteniendo una curul para el Legislativo, y en el Congreso se destacó por sus investigaciones de compras irregulares de tierras en la Altillanura.



En 2018 aspiró a una curul en el Senado, pero no alcanzó la votación suficiente; sin embargo, logró ingresar al Legislativo ocupando el puesto de Leonidas Gómez, quien renunció a su curul.

