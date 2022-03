En las elecciones del próximo 13 de marzo, 171 candidatos buscarán alcanzar una de las 18 curules disponibles para la capital del país en la Cámara de Representantes. Tres coaliciones y ocho partidos y movimientos políticos integran las listas inscritas que se disputarán los 6’056.396 votos que conforman el censo electoral de Bogotá para el Congreso.



Temas como la reactivación económica, el desempleo y la inseguridad, entre otros, concentran la atención de los electores no solo de Bogotá, sino del país. EL TIEMPO contacto a los once candidatos que encabezan las listas de sus movimientos para conocer qué proyectos impulsarán en caso de alcanzar una curul, pero al cierre de esta edición solo ocho enviaron sus respuestas.



Katherine Miranda - Alianza Verde

Katherine Miranda es Representante a la Cámara por Bogotá. Foto: Cortesía campaña Katherine Miranda

1. ¿Qué propuesta tiene su movimiento para el próximo período para reactivar el país luego de la pandemia?



Primero, al mantenimiento de una economía sana y dinámica, capaz de superar los estragos económicos que deja la pandemia. Esto quiere decir que funciona adecuadamente sin que se salga de su control la inflación, el nivel de precios o la tasa de cambio, etc. Sin embargo, lo que tenemos hoy es una economía que, aunque creció un 10,2 por ciento en 2021, está experimentando un aumento en el costo de la calidad de vida de los hogares. Recordemos que la inflación a enero del 2022 alcanzó casi el 7 por ciento, afectando principalmente el costo de los alimentos.



Como partido creemos importante llamar a cuentas sobre el manejo de inflación que ha hecho este Gobierno; Ministerio de Hacienda en conjunción con el Banco de la República deberá rendir cuentas a las comisiones económicas sobre el desempeño que han tenido en el manejo de los precios en la economía nacional.



En segundo lugar, necesitamos una economía capaz de orientar su producción a la generación de valor, comenzando por el campo. Con una inflación disparada, estimamos que al menos 20 millones de personas que viven en la pobreza no tendrán las tres comidas diarias. En Colombia, la comida se está volviendo un lujo. Durante los meses de enero y febrero, alimentos esenciales como el huevo se consiguieron en más de 1.000 pesos, la libra de papa costó 4 veces más y la carne subió un 34 por ciento.



Para ello proponemos enfocarnos en recuperar la economía rural y el campo en Colombia. Este es uno de los rubros olvidados en el Presupuesto General de la Nación; por eso, como partido velaremos por fortalecer la financiación de este sector en pro de la competitividad y el desarrollo agroindustrial.



Además, seguiremos luchando desde el Congreso de la República para desmontar gradualmente el impuesto del 4X1000.



Asimismo, se necesita adelantar un debate de control político riguroso, en el que se llame a cuentas al Gobierno para que den resultados sobre el desarrollo agrícola y rural del país. Las deudas que tiene el Estado con el campesinado son la formalización de su labor, la eliminación de la pobreza rural, la alta concentración de la tierra y el manejo de los precios de insumos para trabajar y cultivar. Recientemente, el Gobierno ha impulsado políticas para disminuir el precio de los insumos, y es necesario hacer un control de estas decisiones.



2. ¿Qué proyectos que beneficien a Bogotá en generación de empleo impulsarán desde el Congreso?



Por fortuna, los proyectos que he pensado por y para Bogotá son también aplicables para todos los colombianos. Desde el Congreso de la República seguiré trabajando para que mi iniciativa legislativa sobre segundas oportunidades, que busca crear incentivos económicos a personas pospenadas, sea convierta en una ley. También seguiré realizando el seguimiento y control político riguroso a las autoridades del nivel nacional y distrital, ya que nuestra bandera es y seguirá siendo luchar contra la corrupción.



3. ¿Con qué proyectos regionales se comprometen para mejorar la seguridad?



En los últimos años hemos presenciado un profundo deterioro en la relación entre la Fuerza Pública y la ciudadanía. Requerimos una Policía Nacional cercana a la ciudadanía que brinde seguridad, confianza y recupere su imagen institucional.



Es por eso que para mí nuevo periodo legislativo seguiré promoviendo dentro del Congreso una reforma estructural a la Policía Nacional que la convierta en un cuerpo civil adscrito al Ministerio del Interior tal como lo hemos sugerido en reiteradas ocasiones, esta reforma deberá contener disposiciones que permitan una mayor igualdad y mejora de condiciones laborales dentro de la misma institución y revisará figuras como la del traslado por protección que tantas vulneraciones a derechos humanos propició durante el Paro Nacional del 2021.



Por otro lado, es necesario entender que la crisis de seguridad por la que atravesamos es el reflejo de una sociedad descompuesta y en crisis por lo que para hacerle frente a este reto desde el legislativo velaré por combatir las causas estructurales de la criminalidad mejorando las condiciones de vida general de los ciudadanos, por ejemplo, con la aprobación de mi Proyecto de Ley sobre segundas oportunidades que brinda incentivos a las empresas para que vinculen al mercado laboral personas pospenadas.



Finalmente, es necesario aumentar la efectividad de la Fiscalía General de la Nación y un giro en nuestra política criminal que, en lugar de populismo punitivo, aumento de penas y creación de más delitos se enfoque en lograr una mayor coordinación institucional para direccionar todos los recursos disponibles en la intervención de los focos de inseguridad o criminalidad de la ciudad.

Carolina Arbeláez - Cambio Radical

Arbeláez fue parte del Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía campaña Carolina Arbeláez

1. ¿Qué propuesta tiene su movimiento para el próximo período para reactivar el país luego de la pandemia?



Reactivar la economía y contener la inflación es un reto que preocupa incluso a los países más desarrollados. Es una problemática en la que tiene mucho que ver la cadena logística de distribución de los insumos y el abastecimiento, sumado a unos elementos locales y a los efectos colaterales de los últimos paros. Por eso es importante lograr una política de autoabastecimiento, legislar para el campesino, aumentar la inversión en infraestructura para poder mejorar esa cadena logística y ser competitivos. El papel que juega el Banco de la República es fundamental en el manejo de las tasas de interés con el fin de atajar las especulaciones y prevenir que la inflación sea generalizada. Sin embargo, a corto plazo se deben disminuir los aranceles, en particular de los insumos agrícolas, con esto transitoriamente se puede mitigar esa inflación.



2. ¿Qué proyectos que beneficien a Bogotá en generación de empleo impulsarán desde el Congreso?



Hoy, una de las cosas que más preocupa a los colombianos y a los bogotanos es el desempleo, recuperar y asegurar la ocupación laboral debe ser uno de los objetivos de este cuatrienio. En Colombia 5,58 millones de trabajadores son informales es necesario diseñar una estrategia para incentivar la formalidad. La disminución de la carga tributaria y la simplificación es fundamental para que cualquier persona pueda emprender.



Capacitar y formar a los ciudadanos en las nuevas dinámicas del sector productivo, profesionalizar a las madres cabezas de familia; continuar con los megaproyectos públicos y privados porque la construcción es uno de los sectores que más empleos genera. Una propuesta de estabilidad laboral, los contratos por prestación de servicio como están diseñados generan explotación y tienen pocas garantías laborales, por eso deben reformarse.



3. ¿Con qué proyectos regionales se comprometen para mejorar la seguridad?



Reformar la justicia no da más espera en las condiciones actuales. Es importante acabar la impunidad, disminuir los beneficios de excarcelación cuando se mantiene la reincidencia en ciertos delitos. La articulación entre Fiscalía, Policía, Gobierno Nacional y local es fundamental. También se debe implementar una política de prevención del delito a través de la inversión pública en infraestructura y desarrollo social y urbano. Se debe invertir en mejorar los entornos urbanos y sus equipamientos, como colegios, parques y centros de salud que, a su vez, mueven la economía y generan empleo.





Andrés Forero - Centro Democrático

Forero fue concejal de Bogotá durante dos periodos. Foto: Cortesía campañas

1. ¿Qué propuesta tiene su movimiento para el próximo período para reactivar el país luego de la pandemia?



Aquí hay un punto importante y es entender que realmente la inflación está ocurriendo en todo el mundo. Sabemos que Estados Unidos está viviendo una inflación mucho mayor que la que vivió años atrás, pero en cuanto a la región, Colombia va más o menos en la media.



Tenemos países como Argentina tiene una inflación mayor a 54 por ciento, y otros como Venezuela que todos sabemos tiene una inflación mayor al 100 por ciento. Entonces hay que trabajar para que la inflación no nos lleve a los casos fallidos que vemos en la región.



¿De qué manera se puede hacer? Por ejemplo, hay que replantear muchas cosas en cuanto a aranceles porque vemos unos impuestos muy altos para temas como los fertilizantes y los pesticidas. Si al bolsillo del colombiano le reducimos un poco el IVA en algunos productos de la canasta familiar, quizás la inflación no pegue tan fuerte. En ese sentido, tenemos que replantear de alguna forma el IVA para ciertos productos de la canasta familiar.



2. ¿Qué proyectos que beneficien a Bogotá en generación de empleo impulsarán desde el Congreso?



Se está planeando un proyecto de ley junto con Miguel Uribe que va muy enfocado a algo que la gente no se ha dado cuenta y es que, por ejemplo, el 50 por ciento de los jóvenes van a trabajar en un trabajo que hoy ni siquiera existe. Entonces, en ese sentido, lo que quiere es seguir impulsando técnicos y tecnólogos que estudien las carreras del futuro y que se priorice aquello que pide el mundo laboral.



3. ¿Con qué proyectos regionales se comprometen para mejorar la seguridad?



Lo primero es mantener los procesos judiciales de manera virtual. Hemos descubierto que gracias a la pandemia estos procesos han sido más fáciles, las personas pueden trabajar más tiempo, pasan menos tiempo con su papeleo. Con esto también se logra mayor transparencia en los procesos. A nivel local, los frentes de seguridad han funcionado bien en la historia de Bogotá, pero tiene que seguir siendo así porque muchas ollas de microtráfico se están reactivando. María Paz se cerró en la alcaldía de Peñalosa y se reactivó en la alcaldía de Claudia López. Esas ollas de microtráfico se tienen que denunciar, y se tiene que hacer un control político importante y volver a los frentes de seguridad.

Carolina Restrepo - Salvación Nacional

Restrepo encabeza la lista de Salvación Nacional. Foto: Cortesía campaña Carolina Restrepo

1. ¿Qué propuesta tiene su movimiento para el próximo período para reactivar el país luego de la pandemia?



El mayor riesgo, como ya lo estamos viendo, es la inflación. Y no es que sea un riesgo probable, es una realidad. Tenemos un estado con mucho gasto inoficioso, asistentes con asistentes, secretarias con secretarias, consejería de la consejería y adicionemos los subsidios monetarios. Debemos propender por la generación de empleo, enseñar a pescar y no entregar el pescado. Es absolutamente necesario revisar con detenimiento, punto por punto, ítem por ítem Del presupuesto, no solo el general sino el de todos y cada uno de los departamentos y municipios. Solo si sabemos qué es lo que verdaderamente necesitamos, podremos saber cuántos impuestos son necesarios. No es recaudar por recaudar, es gerenciar al país. El estado es una empresa. No digamos mentiras, los impuestos no son de todos, no son del pueblo. Los impuestos son de los contribuyentes y ellos son quienes pagan.



El Banco de la República debe subir las tasas de interés de manera responsable, pero contundente, con el propósito de frenar el gasto privado y la regla fiscal debe seguir siendo eso, la regla. En las vacas gordas se ahorra, en las flacas se gasta.



Estamos convencidos en Salvación Nacional de que debemos poner en marcha cuanto antes un ambicioso plan de infraestructura que reduzca los costos de la economía, que genere empleo y vuelva competitiva nuestra industria nacional y el sector exportador. De igual manera, es indispensable ante la crisis de los insumos internacionales ocasionada por problemas logísticos, el costo del petróleo y la crisis de Ucrania que se instaure un subsidio transitorio para motivar a nuestros agricultores a volver a sembrar, al igual que otro subsidio a la importación de agroquímicos y fertilizantes.



Ojo, transitorio siendo esa la palabra clave, pues en Colombia la palabra transitorio parece ser sinónimo de permanente. Así podremos bajar la presión inflacionaria por la falta de oferta alimentaria en el país.



2. ¿Qué proyectos que beneficien a Bogotá en generación de empleo impulsarán desde el Congreso?



Los proyectos que beneficien a Bogotá son replicables en todos y cada uno de los departamentos del país. ¿De qué nos sirve una ciudad próspera y otras no?



Para promover la generación de empleo desde el Congreso, creemos que se deben reducir los gastos no relacionados con la nómina. Los empleadores no deben seguir pagando los aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación. Son doce puntos totales de la nómina que, al reducirse, se traducirán en mejores y mayores empleos para los colombianos. Lo anterior es lo más rápido que podemos hacer. Sin embargo, generaremos estímulos al microempresario para que cree empleos y haremos el mega plan de infraestructura, en donde creemos que por cada punto del PIB invertido en infraestructura se crearán más de 100.000 empleos.



3. ¿Con qué proyectos regionales se comprometen para mejorar la seguridad?



Resulta innegable que han resurgido a nivel regional, a través de las disidencias de las Farc y Eln, nuevas extorsiones a los campesinos y empresarios, esto ha deteriorado sustancialmente la seguridad. Así las cosas, se hace necesario, sin dilaciones ni demoras, nuevos despliegues de las fuerzas militares y devolverles el respeto que merecen.



Debemos propender por que la fuerza pública esté en la ofensiva y es indispensable aumentar el pie de fuerza. Lo anterior, asegurará que podamos enfrentar esta nueva, pero previsible ola de violencia en nuestro país.

Jorge Puerto - Partido Liberal

Puerto es candidato a la Cámara por Bogotá. Foto: Cortesía campaña Jorge Puerto.

1. ¿Qué propuesta tiene su movimiento para el próximo período para reactivar el país luego de la pandemia?



Capacitar a las personas para esta nueva época de pospandemia en transformación digital, que es lo que está cambiando la forma de trabajar de las personas. Para los informales, hay limitaciones en el acceso del personal humano capacitado, así que hay que construir más posibilidades para avanzar en el mercado laboral. Esto se logrará con el desarrollo de habilidades técnicas y personales. Es clave educar y capacitar a los microempresarios, emprendedores y creadores de empresas para dar el paso a la formalidad que les abriría puertas en los campos financieros y de mercado. Por último, redireccionar a las empresas formales existentes afectadas por la pandemia hacia nuevos productos y servicios implementando nuevas tecnologías que les permita aumentar su productividad.



2. ¿Qué proyectos que beneficien a Bogotá en generación de empleo impulsarán desde el Congreso?



Ya hay una ley nacional, la 1780 del año 2016, que tiene que ver con la promoción del empleo y el emprendimiento juvenil. Aquí me enfocaré para que lo completado allí se fortalezca y se aplique, beneficiando a los jóvenes de nuestra ciudad.



Crear beneficios tributarios para aquellas empresas que promuevan ese empleo juvenil al contratar tecnólogos y profesionales recién graduados y sin experiencia. Otro aspecto es desarrollar, agilizar o fortalecer proyectos de infraestructura en la ciudad que generen empleo.



3. ¿Con qué proyectos regionales se comprometen para mejorar la seguridad?



Las personas caminan por la ciudad sintiendo que los van a robar o atracar y eso disminuye la calidad de vida e impacta de paso negativamente la economía. Dos cosas puntuales que se presentan en Bogotá: los hurtos callejeros y el vandalismo.



Debemos asegurar y seguir haciendo alianzas con el Gobierno Nacional para aumentar el pie de fuerza. Hay que seguir trabajando en el presupuesto del Fondo de Vigilancia que tiene la ciudad puntualmente.



Por otro lado, aquella persona que sale y rompe un hotel como lo que paso estos días, el que quema un bus o ataca una estación, ataca funcionarios públicos de la alcaldía o de los ministerios como la policía, es un vándalo y está rayando con el delito.



Hay que tener seguridad, presencia policial con tecnología, apoyo a la Policía Nacional, abrir canales de comunicación con los ciudadanos que quieren quejarse y deben ser escuchados y hay que tener control territorial, no puede ser que haya en Bogotá sitios vedados para la policía porque el problema se creció. El reto y gran desafío: recuperarlo con las herramientas que da el Estado, la Constitución; pero debe haber también contundencia en la recuperación de los sitios que han sido tomados por los vándalos.



Julia Miranda Londoño - Nuevo Liberalismo

Londoño fue directora de Parques Nacionales Naturales. Foto: Cortesía campaña Julia Miranda

1. ¿Qué propuesta tiene su movimiento para el próximo período para reactivar el país luego de la pandemia?



Desde el Nuevo Liberalismo queremos trabajar fuertemente para parar el hambre. No puede haber situación más urgente y crítica en lo económico y social, que el hecho de que la mitad de la gente sufra necesidades alimentarias y que millones de niños están en graves niveles de desnutrición que los incapacita para el futuro.



Desde el partido diseñaremos un programa de subsidio dirigido, utilizable exclusivamente para la compra de alimentos. Asimismo, en todas las escuelas públicas se entregará alimentación completa a los niños en primaria, y de primera mano trabajaremos para generar empleo y reducir la desigualdad.



La política de generación de empleo se enfocará en los jóvenes y las mujeres. Se establecerá prioridad a los licitantes y proveedores del Estado que no solo ofrezcan el menor precio, sino que también compitan por la mayor generación de empleo, en particular entre los grupos más afectados por el desempleo.



2. ¿Qué proyectos que beneficien a Bogotá en generación de empleo impulsarán desde el Congreso?



Debemos tener un crecimiento económico con generación de empleo a través de una política de impulso a la economía verde, como una alternativa importante que puede generar un renglón económico a las familias urbanas y rurales, estableciendo su desarrollo bajo una economía circular.



Esto implica que, mediante ciencia, tecnología e innovación, se creen nuevas oportunidades de empleo en el adecuado manejo de los residuos sólidos que se convierten en materias primas para múltiples emprendimientos. Así mismo, es de resaltar que el uso eficiente de energía y agua en los procesos productivos baja los costos de las empresas y las hace más competitivas y eficientes.



Vamos a promover e incentivar los empleos verdes en el país: prestar servicios y producir bienes que contribuyan al cuidado del ambiente. En el área de la arquitectura, la energía, la producción de alimentos, el ecoturismo, el aviturismo, la utilización de los residuos orgánicos y los reciclables. Igualmente, para potenciar la economía verde, impulsaremos actividades que permitan aprovechar el capital natural y sus servicios ecosistémicos.



3. ¿Con qué proyectos regionales se comprometen para mejorar la seguridad?



No podemos negar que las zonas urbanas están siendo azotadas por la criminalidad. Los más afectados por la violencia son los hogares colombianos de ingresos más bajos. Militarizar no es una opción. Es por eso que vamos a definir un nuevo modelo donde se priorice la ciudadanía.



La seguridad ciudadana empieza por la justicia social, por esto es necesario transformar la legislación penal para superar la impunidad, desmontar la Fiscalía espectáculo, ejercer la autoridad, no como fuerza de ocupación que atropelle y abuse, sino que actúe en alianza con la ciudadanía, así como despolitizar la fuerza pública para incrementar su eficacia.

Anastasia Rubio Betancourt - Centro Esperanza

Rubio hace parte del partido Oxígeno Verde. Foto: Cortesía campaña Anastasia Rubio

1. ¿Qué propuesta tiene su movimiento para el próximo período para reactivar el país luego de la pandemia?



Es clave reducir el costo de los insumos agropecuarios que necesitan los cultivos de alimentos que más se están viendo presionados por el alza de precios, así como importarlos sin arancel, para mitigar los precios elevados que finalmente afectan a las clases media y de escasos recursos. Pero también es clave a largo plazo trabajar en la conexión entre ciudades y regiones, que el campesino tenga una conexión directa con el cliente, reduciendo intermediarios entre él y el consumidor final, además de impulsar la producción local de insumos agrícolas para que sean menos costosos y con un énfasis en la protección del medio ambiente. Otorgar microcréditos para los campesinos también es una herramienta clave para reactivar al país y mitigar una posible inflación, así como para garantizar un mejoramiento de toda la cadena productiva a largo plazo.



Mi enfoque está en la clase media, en aquellos que se esfuerzan por mejorar su economía día tras día, que tienen necesidades insatisfechas, trabajaré por su bienestar y estabilidad, ya que los países realmente prósperos son aquellos que tienen una clase media fuerte, con oportunidades para trabajar, producir y emprender y con capacidad adquisitiva.



2. ¿Qué proyectos que beneficien a Bogotá en generación de empleo impulsarán desde el Congreso?



Es clave combatir la desigualdad social y apoyar a los emprendimientos que generen dinamismo y empleo. Los jóvenes son la pieza clave del ecosistema económico y los apoyare para que sus iniciativas productivas tengan un futuro. Los apoyaremos a través de microcréditos y asesoría para los emprendimientos y alivios tributarios que favorezcan a las comunidades más afectadas como mujeres, trabajadoras sexuales, afro indígenas, comunidad LGTBIQ+ y discapacitados.



Sin embargo, para un largo plazo sostenible, la educación es la herramienta más efectiva para que desde la primera infancia y la juventud se mitigue la desigualdad y la pobreza.



Impulsaré una innovación, que se trata del contrato de apadrinamiento, que consiste en crear convenios entre empresas y universidades en el cual las empresas financian la formación del estudiante y este podrá trabajar en la empresa y estudiar al mismo tiempo, mediante un contrato flexible de acuerdo con las necesidades de la empresa.



3. ¿Con qué proyectos regionales se comprometen para mejorar la seguridad?



Frente al punto de seguridad, las calles con poca iluminación o andenes dañados son un escenario propicio para que la situación de inseguridad en la ciudad empeore, por lo tanto, trabajaré en mejorar el uso de tecnologías como cámaras y mejor presencia de la Policía en zonas de mayor afectación. En Bogotá hay solo 1600 cámaras y es clave ampliar la cobertura y la conexión entre ellas, también colocarlas en los buses Sitp, así como mejor presencia y agilidad de respuesta de la policía en los puntos más álgidos de la capital y que cuenten con un mejor entrenamiento y capacitación.



Sin embargo, la inseguridad aumenta con la inseguridad aumenta con la inseguridad alimentaria y falta de oportunidades por eso para una solución a largo plazo, la clave es, nuevamente, la educación y el acceso a oportunidades, así como programas de desarrollo comunitario con importante, que, según las Naciones Unidas, la presencia en barrios y todo lo que es proyecto comunitario son los de mejor resultado. La seguridad ciudadana se tiene que combatir con medidas efectivas, no con populismo punitivo como ha hecho este gobierno.

David Racero - Pacto Histórico

Representante por Bogotá en la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2018-2022. Foto: Cortesía campaña David Racero.

1. ¿Qué propuesta tiene su movimiento para el próximo período para reactivar el país luego de la pandemia?



Necesitamos hacer un plan de choque de reactivación económica. Ese plan de choque implica que el Estado debe comprometerse a impulsar los sectores de la economía que más puestos de trabajo generan que son la industria manufacturera y textil. Con el agro colombiano generan puestos de trabajo, mano de obra inmediata, que es lo que necesitamos, para eso hay que fomentar la producción local, nacional, desestimulando las importaciones de manera paulatina y completamente responsable. Subiremos los aranceles en aquellos sectores de la economía que justamente imposibilitan que la industria nacional o el agro nacional se puedan fortalecer en términos de insumos o en términos de materias primas, como por ejemplo los hilos, que bien costoso están en este momento.



En segunda medida se necesita, sobre todo, políticas económicas encaminadas a los servicios y al conocimiento, dado que esa es una de las ventajas comparativas y competitivas de Bogotá respecto al mercado interno a nivel nacional y respecto a economías de la región. Eso permitiría, por ejemplo, fortalecer la educación, la capacitación, generando mayor productividad y un crecimiento económico.



2. ¿Qué proyectos que beneficien a Bogotá en generación de empleo impulsarán desde el Congreso?



Paralelamente, impactaríamos de manera positiva la seguridad. Entre más oportunidades se generen a los jóvenes de Bogotá en términos de empleo y en términos de educación, bajarán los indicadores de inseguridad porque entendemos, tal como lo conseguimos en la Bogotá Humana, que el asunto de la delincuencia no es solamente por carencia de fuerza pública, sino que también por una ausencia de la política social integral.



3. ¿Con qué proyectos regionales se comprometen para mejorar la seguridad?



Tenemos que lograr que los y las jóvenes de Bogotá no caigan en las redes de los criminales y eso solamente pasará si tienen oportunidades. Es así que nuestra política de empleo en sectores estratégicos de la economía también va a impactar la seguridad en materia de una ruta sostenible para la ciudad.

CAMILO A. CASTILLO

ccastillo@eltiempo.com

REDACCIÓN BOGOTÁ

