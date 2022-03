Al igual que algunos de sus copartidarios, el candidato uribista a la Cámara en Bogotá Daniel Orozco propone que se permita el porte de armas legal, como una forma de garantizar la "legítima defensa" de los ciudadanos, ante la percepción de inseguridad que reina en varias ciudades. EL TIEMPO habló con él.



¿Cómo va la campaña?

Muy bien. Con mucho entusiasmo. Ya en la recta final. Vemos que nuestro mensaje está calando en la gente, que tenemos una gran receptividad. Creemos que con grandes posibilidades de alcanzar el triunfo el próximo domingo.



Para usted, ¿cuál es el principal problema de Bogotá que debería corregirse desde el Congreso?

No solo para mí. Antes de poner mi nombre a consideración de los bogotanos hice un recorrido por la gran mayoría de las localidades de la ciudad y le hacía a la gente esa pregunta y por lo menos el 98 por ciento me decía, de primero, que la inseguridad. La gente está cansada de no poder transitar tranquila por la calle, de no poder montarse seguros a un transporte público, de no poder dar un paseo en paz o estar tranquilos en sus negocios y casas.

Daniel Orozco afirmó que, tras un recorrido por la mayoría de las localidades de Bogotá, el principal problema es la inseguridad. Foto: Prensa Daniel Orozco

¿Y qué propone la solucionar este problema?

Mi propuesta está encaminada en recuperar la seguridad en la capital de la República. Tenemos varias ideas. La primera de ellas es que debemos recuperar nuestro derecho a la legítima defensa, que quienes tienen riesgos en su seguridad por su actividad laboral o su condición económica puedan volver a portar un arma de fuego para ejercer, con plenitud de garantías, el derecho a la legítima defensa. Propongo volver al porte legal de armas para ejercer ese derecho y que la delincuencia nos vuelva a respetar, porque las armas legales lo que hacen es disuadir el delito, prevenir la violencia y garantizar nuestro derecho a la legítima defensa.

Aquí el consejo del Presidente @AlvaroUribeVel para votar en Bogotá por Cámara #114 @CeDemocratico #bogotasinmiedo pic.twitter.com/kflL3EtzLw — Daniel Orozco Caicedo (@DanielOrozcoRed) February 16, 2022

¿Qué responder a quienes dicen que la prohibición al porte de armas ha reducido los homicidios en el país?

Que no tienen ningún sustento técnico ni jurídico, es un discurso, y además nos han vendido esa noción internacional de prohibir el porte de armas en un país totalmente convulsionado y atrapado por la criminalidad, comparándonos con países europeos en los que existen estos fenómenos. Tengo cifras que indican que no es cierto lo que dicen estas personas que manifiestan que las armas legales generan más violencia. Por las cifras y los antecedentes, las armas legales disuaden el crimen, previenen el delito y garantizan la legítima defensa.



Como candidato a la Cámara por Bogotá, ¿cómo evalúa la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Absolutamente nefasta. Nunca hubiéramos pensado que pudiera haber una administración peor que la de Gustavo Petro y nos encontramos con una ineptitud administrativa nunca vista en Bogotá. Estamos a merced de la criminalidad, la inseguridad campea y tampoco vemos ninguna obra de infraestructura importante. Y, adicionalmente, la mayor parte de sus decisiones son inconsultas con la comunidad como, por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial, expedido por decreto sin consultar las realidades y sentimientos de la gente de la capital de la República.

