Con la propuesta de liquidar el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y reemplazarlo con un fondo que tenga otras condiciones, Daniel Torres busca una curul en el Senado con la Coalición Centro Esperanza y 'verdes'. EL TIEMPO habló con él.



¿Cómo va la campaña?

En la recta final. Pidiendo el apoyo de todos los jóvenes que tienen un crédito con el Icetex, de sus familias y de todos los que crean que la educación es un derecho y no un negocio. Estamos teniendo mucha recepción, pero son días de mucho agite. Soy primíparo, es la primera vez que participo y lo hago por defender a los jóvenes.



¿Cómo es su propuesta para reformar el Icetex?

Lo he intentado por nueve años. Creo que el Icetex se convirtió en una entidad que permite la burocracia y la corrupción. La propuesta es liquidar este instituto y reemplazarlo por el fondo nacional para la promoción del talento colombiano. En este proceso la idea es que se condonen todos los intereses de los créditos vigentes. Esto porque creo que la educación no se puede castigar con intereses y porque estos son exorbitantes.

Daniel Torres es candidato al Senado en la Coalición Centro Esperanza y 'verdes'. Foto: Prensa Daniel Torres

¿Y cuál sería la diferencia entre el Icetex y el ente que usted propone crear?

En el Icetex todo gira alrededor del crédito, en cambio el nuevo fondo giraría alrededor del talento, es decir las virtudes, las destrezas de todos los jóvenes, y lo que haría este fondo es detectarlos, sembrarlos, cultivarlos y ponerlos al servicio de la sociedad. Además, el fondo tendría que ser vigilado y controlado y sería democrático, porque todos los que participarían de él tendrían derecho a voz y voto. También le daría la oportunidad a jóvenes para acceder a becas antes que un crédito y, si necesita un préstamo educativo, le ofrecería la oportunidad de tener tasa fija, muy bajita, que nunca sea reportado a las centrales de riesgo y que no solamente se pueda pagar con dinero, sino con su talento, poniéndolo al servicio de la sociedad.

¿Qué responde a las voces que defienden el Icetex porque han podido educarse gracias a este instituto?

Que queremos que sean solidarios con nosotros. El Icetex tiene más de 70 líneas de crédito, más de 570 fondos en administración. El instituto tiene algunas de estas líneas que son muy buenas, pero que no son para todos. Hay gente beneficiada, que no está sufriendo lo que otros, y a ellos les pido la solidaridad para que nos apoyen y más personas puedan disfrutar de la educación como un derecho y no como un negocio.

