Darles continuidad a las megaobras y hacerle control político al proyecto de Bogotá- Región son dos de los principales temas de los que está hablando Miguel Silva, candidato del Nuevo Liberalismo a la Cámara en Bogotá. EL TIEMPO habló con él.



(En otras noticias: 'Desde el Congreso necesitamos darle un giro al tema del medio ambiente')

¿Cómo va la campaña?

Por fortuna el Nuevo Liberalismo viene creciendo fuertemente. Resurgió en los últimos meses y el reto era darlo a conocer y que mucha gente se enterara. Ese objetivo se ha venido cumpliendo. Hay mucho apoyo creciente al Nuevo Liberalismo y estamos muy optimistas para las elecciones del domingo.



¿Por qué ha dicho que los representantes a la Cámara de Bogotá hacen propuestas a nivel nacional y no de la ciudad?

Desafortunadamente es una tragedia que vive Bogotá en temas electorales y es que, por su tamaño, es muy atractiva para muchos candidatos al Senado que no lo alcanzaron, entonces aspiran a la Cámara por Bogotá. Esto trae un problema para la ciudad y es que muchos de sus problemas no se resuelven solamente con Alcaldía y Concejo, sino que se requiere de un concurso fuerte del Congreso y del Gobierno Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Silva propone darles continuidad a varias megaobras que necesita Bogotá. Foto: Prensa Miguel Silva

En su opinión, ¿qué se debe hacer entonces para resolver este desajuste?

Estamos planteando que la Cámara de Representantes sirva para responder a los problemas de Bogotá. Por ejemplo, el tema de seguridad no solamente depende de la Alcaldesa, sino que debe resolverse en conjunto con Fiscalía, jueces, Policía, que son instituciones del orden nacional. Si no logramos una verdadera articulación entre esas instituciones y asignarles más competencias a los alcaldes, vamos a tener unos problemas gravísimos de seguridad.

110 - Nos quedan solo 2 días de campaña. ¡El Domingo son las elecciones! Estamos en la estación Niza Calle 127 🥶



Recuerden:



Cámara Bogotá: 110 @NvLiberalismo

Senado: @NvLiberalismo

Presidencia: Solicitar tarjetón “Centro Esperanza” marcar @juanmanuelgalan pic.twitter.com/GBZacWw4Ko — #NL110 Miguel Silva (@MiguelSilvaBOG) March 11, 2022

¿Cuál es la principal propuesta que está planteando para llegar al Congreso?

La principal propuesta es que Bogotá no puede arrancar de ceros cada cuatro años. Se nos volvió costumbre que llega un alcalde, hace estudios, diseños y no alcanza a contratar, y llega el siguiente y lo mismo. Un ejemplo de esto es la carrera séptima, que tiene estudios y diseños desde la época de Antanas Mockus. Queremos llegar al Congreso a modificar la manera como se hacen los planes de desarrollo, para que los alcaldes estén obligados a darles continuidad a esos proyectos que ya tienen estudios, diseños, se les consiguió recursos pero que, por capricho político, se echan para atrás como sucedió, por ejemplo, con la ALO Norte, en la que Claudia López, por puro capricho político, echó para atrás la obra.



¿Qué más podría aportar el próximo Congreso en el proyecto de Bogotá como región metropolitana?

El papel de Congreso va a ser fundamental, sobre todo desde la perspectiva del control político que puede hacerse a la región metropolitana, porque este proyecto fue construido, de manera conjunta, entre el grupo político del exgobernador de Cundinamarca Jorge Rey, que ya sabemos qué intereses representa, y el de Claudia López. Hicieron un acuerdo que, me atrevería a decir, tiene una agenda oculta, producto de la cual sale la región metropolitana. Digo que es preocupante porque, a pesar de tener cosas buenas, también cerraron la puerta al control político.

En otras noticias de política

Camilo Trujillo, Bertha Lucía Fries e Iván Cepeda: sus propuestas al Senado



'Las armas legales disuaden el crimen y garantizan la legítima defensa'



POLÍTICA