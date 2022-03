A los 22 años, Guillermo Pérez, actual candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, comenzó a hacer política con el asesinado Luis Carlos Galán. Hoy, tras el regreso del partido a la competencia electoral, Pérez quiere proponer algunos cambios en la manera de avalar los candidatos a alcaldías y concejos municipales. EL TIEMPO habló con él.



¿Cómo le fue en la campaña?

Esta es una campaña que busca renovar las costumbres políticas, darle continuidad al legado histórico de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara en un proceso que comenzamos hace cuarenta años y que hoy tiene mayor vigencia que nunca, porque tal vez las condiciones, en lugar de mejorar en ese campo, se han ido refinando.



¿A qué se refiere exactamente con esto?

A que uno ve una degradación del cuerpo político, una relajación de las costumbres políticas y, en se orden de ideas, la campaña nuestra y del Nuevo Liberalismo tiene como foco principal la renovación de la política y sus costumbres, algo que está en el ADN del partido.



Y en ese sentido, ¿cuál es su propuesta como candidato al Congreso?

La relación Nación-territorio es bastante injusta y desigual. De cada 100 pesos que recauda el Estado colombiano, 86 se los queda la Nación y solo 14 pesos van para ser distribuidos entre 32 departamentos y más 1.122 municipios. El 90 por ciento de estas poblaciones son de sexta categoría y son, como se descubrió con el proceso de paz, totalmente atrasados, en los que no existe Estado ni mercado.

El candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo Guillermo Pérez (izq.) en su campaña. Foto: Prensa Guillermo Pérez

¿Y entonces cuál es la propuesta?

Hacer una revolución municipalista, un fortelacemiento local. No hay que hacer una reforma constitucional porque la Carta Política de 1991 consagró la existencia de la autonomía territorial. Sin embargo, la Nación continúa pensando, como Luis XIV en Francia, el Estado soy yo y resulta que el Estado no es la Nación, el Estado son los municipios. Entonces se trata de reconstruir el país de abajo para arriba. Ocupar todo el territorio.



¿Esta propuesta cómo se evidenciaría, por ejemplo, en las elecciones de alcaldes?

Voy a proponer una reforma política, que tenga de hondo calado, la eliminación de los avales partidistas a escala municipal. La política fue secuestrada por los políticos, que hoy en día solo participan de la acción política local los grandes líderes de los partidos, que son los que hacen todas las reuniones y ayudan a comprar los votos. Creemos que si los municipios se liberan de esa cárcel de la militancia partidista, vamos a tener un florecimiento de los liderazgos de movimientos sociales, culturales y ambientales. La democracia participativa es esencialmente de los ciudadanos, no de los partidos.

Y, según su propuesta como candidato, ¿cómo se avalarían los candidatos a alcaldías?

Como se hacía a la antigua. Yo fui tres veces concejal de Mariquita y en esa época los ciudadanos eran los que elaboraban la lista y la presentaban. En ese momento teníamos la gran ventaja que los concejales no ganaban sueldo y era un honor serlo. Después ser concejal fue una opción laboral. Eso hay que cambiarlo y que la democracia vuelva a florecer, porque los partidos secuestraron la democracia.



¿Es decir que los candidatos serían postulados por los ciudadanos y no por los partidos políticos?

La propuesta de eliminar los avales partidistas es solo para el ámbito local. No quiere decir que los partidos no puedan presentar sus listas, lo que pasa es que si ellos tienen que competir con la opinión pública, con los movimientos cívicos, sociales, ambientales, culturales, gremiales, esto los va a obligar en que piensen en la opinión pública.

