Felipe Torres, candidato a la Cámara en Antioquia por Colombia Justa Libres, tiene muy claro lo que plantearía si llega al Congreso: acabar con beneficios para los corruptos como la casa por cárcel e impulsar decididamente la reactivación económica en su departamento. EL TIEMPO habló con él.



¿Cómo va la campaña?

Vamos muy bien. Hemos hecho un trabajo en el que hemos establecido compromisos de mesas técnicas permanentes por los próximos 4 años. Tenemos en este momento 16 asociaciones de la reserva de militares apoyándonos. Con ellos estamos haciendo un trabajo de implementación de esas mesas técnicas, en el que juntos vamos a construir las propuestas para garantizar y respetar los derechos adquiridos. A nivel de iglesia también hay alrededor de 236 que están apoyando la candidatura. Y unos 72 empresarios en Medellín nos están respaldando.



¿Cuáles son sus propuestas en temas como la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la justicia?

Después de hacer un análisis, hoy tenemos que hacer una lucha fuerte contra la corrupción y para la recuperación económica. Creo que en el Congreso debemos tratar de fortalecer y buscar una reforma de la justicia. Una de las ideas es no más casa por cárcel a funcionarios y políticos corruptos y el aumento de penas. Y, además, queremos promover las cárceles agrícolas, en las que se paguen estas penas, que no van a ser de cuatro o cinco años.

Felipe Torres está convencido que Colombia está 'amenazada' en estas elecciones por 'corrientes ideológicas' que llevarían al comunismo. Foto: Prensa Felipe Torres

¿Cómo funcionarían esas cárceles agrícolas que está proponiendo?

Hoy tenemos territorios grandes que no están siendo cultivados o en los que podemos reemplazar cultivos de cocaína. Creo que se pueden construir grandes fortalezas, con seguridad especial, en las que los reclusos paguen con trabajo y labor social y que también puedan tener un proceso de resocialización mucho más fuerte. Hoy vemos un gran hacinamiento en las cárceles, en las que, en muchas ocasiones, se sigue delinquiendo.

Y en el tema de recuperación económica, ¿qué les está proponiendo a los antioqueños?

Antioquia tiene hoy un gran potencial. Hemos hecho una radiografía que nos ha permitido identificar que las políticas públicas no pueden ser generalizadas, sino direccionadas hacia el emprendedor, el pequeño y mediano empresario y para la gran empresa. Aquí vamos a poder gestionar hacia el pequeño y mediano empresario, que son los que sostienen el empleo en Colombia, políticas orientadas hacia la capacitación y el crecimiento de sus áreas productivas y administrativas. También tenemos propuestas para promover el turismo y tecnificar el agro.



¿Cree que la empresa privada y el emprendimiento están amenazados en esta campaña electoral?

Sí. Creo que hay corrientes ideológicas que están direccionadas hacia el comunismo, disfrazadas de socialismo-progresismo. He podido evidenciar cómo muchos empresarios ya han empezado a irse del país por miedo. Pero creo que no hay que tener miedo, sino enfrentar estas corrientes. Veo hoy a una de ellas que va por la mayoría del Congreso y allí es clara su misión: derogar las leyes para tener gobernabilidad. Y estas corrientes siempre atacan a la familia, la iglesia, la economía, la productividad y las Fuerzas Militares.

