El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por cuenta de las denuncias alrededor de supuestas presiones a contratistas a cambio de votos para un pariente suyo que está aspirando a la Cámara de Representantes.



La denuncia hasta ahora, en buena medida, se había hecho en voz baja y muy pocos habían hablado del tema en público. Pero el asunto ya ha escalado y las denuncias llegaron a la Procuraduría e incluso generaron que dirigentes del Partido Verde renunciaran a seguir en cargos directivos de la colectividad.

Uno de los primeros en dar a conocer el asunto fue precisamente el periódico La Patria de la capital caldense, según la cual a los contratistas de la alcaldía se los estaba presionando en el sentido de que si quieren mantenerse en el cargo tendrían que apoyar la aspiración de Santiago Osorio a la Cámara.



Osorio es candidato a la Cámara de Representantes con el aval de la Alianza Verde y el Pacto Histórico. Él es primo del mandatario.



Según el diario, los contratistas aseguran que han sido citados a reuniones de campaña en un hotel de la capital.



“No es un rumor de pasillo, son permanentes las denuncias de ciudadanos en el sentido de que le están exigiendo entregar una lista de 50 personas. El asunto ha sido denunciado por diversos medios”, dijo el concejal Christian Pérez



“En el hospital San Isidro los están presionado para que consigan votos”, dijo el concejal de la ASI, quien lamentó que ni siquiera les han pagado el sueldo a los empleados. “Nos han llegado las denuncias de que les están pidiendo las planillas”, señaló.



El periódico caldense señala a las secretarías de Deporte, Desarrollo Social y de Educación, al igual que al Instituto de Cultura y Turismo y el hospital San Isidro de ser las principales entidades donde se estaría dando esta práctica.



Las denuncias publicadas por La Patria dan cuenta de que los contratistas aseguran que si no asisten a los eventos o no cumplen con las exigencias que les han planteado, les dicen que pueden quedar expuestos a que no se les renueve su contrato de trabajo.



Incluso el periódico dio a conocer un mensaje de texto en el cual se lee: “lo que pasa es que para que me puedan renovar el contrato en la alcaldía necesito pasar unos referidos que digan que van a votar por Santiago Osorio a la Cámara, obvio no están obligados a votar por él, pero me lo piden”.



Brayan David Salazar, hacía parte de la dirección departamental de los ‘verdes’ y dijo que un grupo de 12 personas de la dirección departamental renunciaron tras conocer unas evidencias en un chat.



“Incluso hay un video en el que se ve a algunos funcionarios de la alcaldía metidos de lleno en la campaña de Osorio”, dijo Salazar.



“El tema lo escalamos a Bogotá, pero el partido a nivel nacional no respondió nada y por eso es que algunos decidimos renunciar”, contó.



La defensa de Osorio

El candidato Osorio salió a señalar que nada de esto es cierto. Publicó en su cuenta de Twitter un video en el que asegura que es normal que algunos colaboradores de su primo lo estén apoyando en su candidatura.



“Nosotros estamos liderando un proyecto político desde hace más de ocho años y es normal que personas que acompañaron a Carlos Mario a la alcaldía hoy me acompañen a mí”, destacó Osorio quién aseguró que en todo caso el respaldo que está consiguiendo es totalmente voluntario.



Dijo que se trata de un acompañamiento por propósito y por ideas y resaltó que además es falso que para ser contratado por la alcaldía se necesite 50 votos o listas. “En este momento no se puede contratar porque estamos en ley de garantías”, destacó el aspirante a la Cámara.



El candidato señaló que el problema radica en que su candidatura ha generado incomodidad en algunos sectores y dijo que “es normal que las maquinarias políticas estén asustadas”.



Pero lo cierto de todo este asunto es que hoy tiene en medio la polémica a la alcaldía de Manizales.



Por su parte, la Alcaldía de Manizales señalo que ya se han pronunciado de manera formal sobre este tema, y reseñó que han presentado todos los documentos que certifican las decisiones que desde la administración municipal se han tomado para evitar este tipo de conductas.



JORGE MELÉNDEZ

SUBEDITOR DE POLÍTICA