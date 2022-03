Camilo Trujillo, candidato al Senado por Cambio Radical; Bertha Lucía Fries, integrante de la lista de la Coalición Centro Esperanza y 'verdes', e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, hablaron con EL TIEMPO de sus propuestas para llegar a esta corporación.



(En otras noticias: 'Reforma de la Policía no puede ser cambiarles el uniforme a los agentes')

‘Este país no forma buenos ciudadanos’: Camilo Trujillo

¿Cómo remata la campaña al Senado?

Muy contentos. La verdad es que hemos recibido un gran cariño alrededor de mi papá (el fallecido exministro Carlos Holmes Trujillo). Estamos llevando el mensaje del poder del ciudadano, el cual está en el 100 de Cambio Radical. Vamos a proponer una nueva ley estatutaria que blinde nuestra participación ciudadana, porque soy un convencido de que al convertirnos en garantes de nuestra participación, reconstruimos nuestra confianza este sistema político.

Que gran Candidato es @TrujilloCamilo_ un hombre preparado, con el mismo talante de su Padre. https://t.co/9et0dnYXU1 — Luis Felipe Henao (@luisfelipehenao) March 10, 2022

¿Qué es ‘blindar la participación ciudadana’?

Sería una nueva ley estatutaria con un componente pedagógico. Este país no forma buenos ciudadanos. Tenemos que formar buenos ciudadanos, enseñarles a los colombianos de democracia, del voto, de nuestra participación, empoderarlos para que nos volvamos veedores de nuestra propia participación



¿Cree, como se ha especulado, que Germán Vargas será candidato presidencial?

Insisto: este país está reclamando un liderazgo presidencial cuyas condiciones reúne con excelsa calidad el doctor Germán Vargas Lleras. Congrega en el centro, conoce las regiones y sabe profundamente cómo es el funcionamiento del Estado. Colombia no debería privarse del liderazgo presidencial de un señor tan preparado y que ha mostrado tantos avances.

‘Debemos crear una transición al postconflicto’: Bertha Lucía Fries

¿Cuáles son sus principales propuestas para llegar al Congreso?

Crear el ministerio de reconciliación y cohesión social. Que sea desburocratizado y que haya meritocracia con buenas prácticas. Debemos crear una transición al postconflicto, pues aún no hemos llegado a él. Hay que ayudar a construir cohesión social, despolarizar y que haya reconciliación a nivel territorial y nacional. Es distinto trabajarla en la costa caribe, en el Pacífico, en el centro, en la Amazonía, porque son culturas distintas. Y crear Bogotá como circunscripción de paz número 17.

Debemos crear una transición al postconflicto, pues aún no hemos llegado a él. Hay que ayudar a construir cohesión social, despolarizar y que haya reconciliación. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo sería esta propuesta para crear una nueva circunscripción de paz?

No entiendo cómo a Bogotá no la incluyeron como una circunscripción de paz, pues es el sitio donde hay más víctimas del conflicto armado, donde ocurrió el atentado urbano terrorista más grande que hicieron las Farc y que puso en jaque al país.



Desde el Congreso, ¿sería partidaria de comenzar diálogos de paz con la guerrilla del Eln?

Hay que dialogar. Yo vengo trabajando desde hace muchos años, no son tres días, con metodologías para generar diálogos transformadores. Cómo nos ponemos en los zapatos del otro, cómo escuchamos con corazón y eso no quiere decir que aceptemos al otro. Es escuchar. Y cuando uno escucha y hace la sumatoria de lo que piensa y encuentra puntos comunes, ahí es donde encuentra soluciones.

‘Despenalización del aborto es un avance democrático’: Iván Cepeda

Para usted, ¿qué está en juego en estas elecciones?

Diría que obviamente el futuro del país, en términos de avanzar hacia una gran transformación política, un cambio de fondo, o correr el peligro de que la situación de crisis en la que estamos nos lleve a una situación catastrófica de colapso como Estado y Nación. Son tan graves los problemas que creo que eso no es exagerado.

Llamo a votar masivamente por el PACTO HISTÓRICO el próximo domingo: por sus listas al Senado y a la Cámara, en las que comparto fórmula con el defensor de derechos humanos @AlirioUribeMuoz; en la consulta presidencial, por @FranciaMarquezM. Vamos por el cambio histórico: pic.twitter.com/jDWJvM8u71 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 10, 2022

¿Cuál sería el principal proyecto de ley que impulsaría en el Senado?

Mi prioridad, y también la del Pacto Histórico, va a ser un paquete de proyectos que hemos denominado de choque para atender tres asuntos básicamente: la gravísima crisis social y económica por la que está atravesando el país, entre lo que está la adopción de la renta básica universal; proyectos de ley que permitan hacer realidad la paz y, entre estos, adoptar un nuevo procedimiento especial o fast track para poder implementar el acuerdo de paz, y una reforma del Congreso que tiene que ver con rebaja salarial, régimen laboral estricto y eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara.



¿Cómo sería su posición, si es elegido, en un tema como el aborto?

Voy a defender la decisión de la Corte Constitucional. Considero que la despenalización del aborto es una medida que constituye un avance democrático y que, por lo tanto, hay que defenderla. Me opondré a toda iniciativa que busque evitar o debilitar y destruir este avance.

En otras noticias de política

'Desde el Congreso necesitamos darle un giro al tema del medio ambiente'



'Los partidos secuestraron la democracia', dice candidato al Senado



POLÍTICA