Mientras los partidos tradicionales siguen dominando en Antioquia y Atlántico, aunque sacaron una menor votación, perdieron terreno en Valle y Santander, donde las mayorías se fueron por el Pacto Histórico y el movimiento de La Liga Anticorrupción.



Es así como el Pacto, la lista impulsada por Gustavo Petro, se llevó 25 curules en la Cámara de Representantes, sacando siete menos que el Partido Liberal, igualando el número de los conservadores y superando al Centro Democrático por nueve escaños en la corporación.



(Además: Los principales retos que tendrá el nuevo Congreso)

En el caso del Valle del Cauca, este movimiento dio el golpe y se llevó la mayor votación, con 371.257. Obtuvo 118.746 votos más que el partido de ‘la U’, liderado por la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, quien ha hecho de su departamento un fortín político para su partido durante los últimos años. Analistas coinciden en que este resultado es un reflejo a lo que vivió el Valle del Cauca durante el paro nacional del 2021, pues allí las protestas fueron más intensas y las personas pedían un cambio social.



Por los lados de Antioquia se destaca que el Centro Democrático perdió poder electoral e, incluso, perdió dos curules para la futura Cámara de Representantes, que se posesionará el 20 de julio. Paradójicamente, el Pacto Histórico ganó dos curules en Antioquia.



(Lea también: El pueblo del Atlántico que protesta durante las elecciones por ‘abandono’)

Con miras a una elección presidencial, las cosas ya no son tan claras para un candidato de derecha e, incluso, para el mismo Federico Gutiérrez en Antioquia FACEBOOK

TWITTER

Analistas políticos consultados por este diario dicen que la pérdida del Centro Democrático –aunque fue el más votado– se debe a un desgaste de la imagen del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe de ese partido, así como de la imagen negativa del presidente Iván Duque.



En el Atlántico, por su parte, donde Cambio Radical, de la mano de la casa Char tiene un fortín político importante, no se movió mucho el tablero político.



Cambio Radical se quedó con tres de las siete curules y, como novedad de la jornada, está que el presentador Agmeth Escaf será nuevo representante a la Cámara, gracias a que encabezó la lista del Pacto Histórico, que gracias a sus 143.779 votos, obtuvo un escaño en esta corporación.



(Le puede interesar: Jurada de votación publicó en Instagram que iba a anular los votos de Petro)



Los liberales y los conservadores se llevaron dos y una curul, respectivamente.

Atlántico, además, tendrá una curul adicional, que será para Germán Gómez, quien hace parte del partido Comunes, anteriormente llamado Farc. Este cupo hace parte de los cinco otorgados a los exguerrilleros tras la firma del acuerdo de paz, en 2016.



Por los lados de Santander, la Liga de Gobernantes Anticorrupción –el movimiento impulsado por Rodolfo Hernández–, con lista cerrada, obtuvo la mayor votación por partidos, con el 20,73 por ciento, que equivalente a 166.908 votos. Esto le alcanzó para dos curules y muestra, de alguna manera, la aceptación que tiene el candidato presidencial Hernández en Santander.

Facebook Twitter Linkedin

Conteo de votos en el Seminario San Luis Beltrán en el norte de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

De otro lado, el candidato apoyado por la familia Aguilar, golpeada por la captura de Richard Aguilar hace unos meses, obtuvo la mayor votación en listas abiertas en este departamento. Luis Eduardo Díaz sacó 57.178 votos, con lo cual los conservadores recuperaron la curul que habían perdido hace cuatro años.



La gran sorpresa de la jornada fue Mary Anne Andrea Perdomo, la única candidata en la lista cerrada del Pacto Histórico que en diciembre, cuando los otros candidatos de la lista se unieron con la Alianza Verde, ella no quiso renunciar e insistió en quedarse en este partido.



Pese a una demanda que interpusieron sus excompañeros de lista para ‘tumbar’ la lista del Pacto Histórico, sacó 75.458 votos en Santander y el 20 de julio esta desconocida profesora será congresista.



(Siga leyendo: ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en las elecciones al Senado del Valle?)

Uribismo fue el más votado en Antioquia, pero perdió curules

Aunque el Centro Democrático fue el partido más votado en Antioquia para la Cámara de Representantes, el partido perdió dos curules.



Y, precisamente, el Pacto Histórico, el movimiento liderado por Gustavo Petro, se llevó dos escaños en esta corporación.



La colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la que no le ha ido bien en elecciones regionales en el departamento, pues no ha podido ganar ni la alcaldía de Medellín ni la gobernación de Antioquia, sacó el domingo 424.828 votos, lo que significa el 21,4 por ciento de los sufragios para esa corporación.



Este resultado representa 131.668 votos menos que hace cuatro años, por lo que perdió dos curules de las siete que ganó en aquella oportunidad.



En cuanto a la representación de las otras colectividades, las curules siguieron siendo, prácticamente, para las casas tradicionales. El Partido Conservador sacó 313.603 y el Liberal obtuvo 300.970, lo que les alcanzó a cada uno para tres curules en esta corporación.



El Pacto Histórico, que tenía lista cerrada, se llevó dos escaños, gracias a los 224.586 votos que obtuvo. Uno de estos puestos será para Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, la directora de orquesta que se popularizó durante el paro nacional del 2021.



La Alianza Verde, por su parte, con 191.399 votos, se llevó dos curules.

Y la coalición de Cambio Radical, Colombia Justa Libres y Mira se llevó una curul, al igual que la Coalición Centro Esperanza, que tendrá como nuevo congresista al exconcejal de Medellín Daniel Carvalho.

Hoy el porcentaje de torta ideológica en Antioquia se está transformando y se está moviendo. FACEBOOK

TWITTER

En palabras de Carlos Arias, analista político y profesor de la Universidad Externado, lo que le sucedió al Centro Democrático en el departamento es una realidad que se vio reflejada en otras regiones. Esto, en parte, es el resultado del debilitamiento de la imagen del expresidente Uribe, jefe de la colectividad, así como la desfavorabilidad del presidente Iván Duque, miembro del partido.



(En otras noticias: Pastor que habría abusado de 9 mujeres fue capturado cuando estaba votando)



“En esa medida, y aunque parezca menor, hoy el porcentaje de torta ideológica en Antioquia se está transformando y se está moviendo. Seguramente en eso tiene que ver la presencia del alcalde actual de Medellín (Daniel Quintero), pero lo que sí deja ver es que, con miras a una elección presidencial, las cosas ya no son tan claras para un candidato de derecha e, incluso, para el mismo Federico Gutiérrez en este departamento”, comentó Arias.



Para Miguel Jaramillo Luján, estratega y consultor político, que el Centro Democrático haya perdido fuerza en el departamento y haya cedido curules podría leerse, de alguna manera, como que “el expresidente Uribe ha perdido impulso con un sector joven que gana fuerza en las urnas”, expresó Jaramillo.



En cuanto a los resultados obtenidos por el Pacto Histórico, comentó que es real que la izquierda ha ganado participación en Antioquia, pero no solo por Petro, sino también por León Fredy Muñoz, por Luz María Múnera y hasta por Gilberto Tobón. Sin embargo, reconoce que aún no es tiempo para que la izquierda tenga una votación muy alta en el departamento, que sigue prefiriendo al Centro Democrático, por la ya tradición uribista, y a los partidos Liberal y Conservador.



En cuanto a Senado, el partido más votado fue el Centro Democrático, con 425.866, pero también perdió fuerza, pues hace cuatro años obtuvo 591.332 votos.

Según cifras de la Registraduría, de los 5’066.849 habilitados para votar lo hicieron 2’196.657.



(También le recomendamos: La reflexión de Alejandro Char tras los resultados de la jornada electoral)

Las casas políticas no pierden su vigencia en Atlántico

Pese a que la derrota de Álex Char en la consulta del Equipo por Colombia se puede interpretar como una disminución de la fuerza de esta casa política tradicional de la costa Atlántica, los resultados de las votaciones para la Cámara de Representantes demuestran lo contrario.



Con 309.249 votos luego del escrutinio del 99,6 por ciento de las mesas en Atlántico, Cambio Radical mantiene su poderío en la Cámara de este departamento.



Según los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el departamento contará durante los próximos cuatro años con siete curules, así: tres de Cambio Radical (Gersel Pérez, Modesto Aguilera y Betsy Pérez), dos del Partido Liberal (Jezmi Barraza y Dolcey Torres), una del Partido Conservador (Armando Zabaraín) y una del Pacto Histórico (Agmeth Escaf).

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Char voto en el Instituto La Salle de Barranquilla. Foto: Campaña Char Presidente

“Con los datos entregados por la Registraduría, puedo decir que el Partido Liberal capitaliza la crisis del partido Conservador. Cambio Radical pierde terreno y el partido de ‘la U’ continúa sin representación”, comentaba el analista político Diógenes Rosero.



(Lea: El joven que hizo campaña en semáforos y se quedó con curul en Santander)



La interpretación del experto se basa en la caída de Cambio Radical, que no obstante ser el partido más votado en estas elecciones para el Congreso de la República en la costa Caribe, el año pasado alcanzó cuatro curules; es decir, en esta oportunidad perdió una curul.



Además, cuatro años atrás Cambio Radical alcanzó más de 400.000 sufragios, lo que le permitió ratificar su poder electoral en esta zona de Colombia, pero que hoy no se ve tan sólido.



En aquel entonces los representantes fueron César Augusto Lorduy Maldonado, José Gabriel Amar Sepúlveda, Modesto Enrique Aguilera Vides y Karina Estefanía Rojano Palacio, todos primíparos.



Su punto de crecimiento se dio en el 2018, pues para esa jornada electoral llegaron solo con un escaño en el Congreso de la República. Por su parte, el politólogo Alejandro Blanco enfatiza que los resultados en la Cámara de Representantes por la circunscripción Atlántico variarían de manera rotunda.



“Todo indica que Cambio Radical mantiene sus curules, la diferencia la hace la curul que tomaría el Pacto Histórico. Esta curul, junto con la del partido Comunes, rompe con más de una década de hegemonía por parte de los partidos tradicionales en esta instancia de representación política”, sostuvo Blanco.



La conclusión para Rosero es que siguen primando las casas políticas independientemente de los partidos.



“Siguen haciendo sentir el poder de las maquinarias. En el caso del Partido Liberal, se vio reforzado por Pulgar, procedente del partido de ‘la U’, y Rojano, procedente del Cambio Radical”, indicó Rosero.



(Otra historia recomendada: Dos indígenas wayuu llegan a la Cámara por la Guajira)



Otro que pierde un poco su protagonismo en la costa Atlántica es el Partido Conservador, que durante la contienda electoral de 2018 fue la segunda colectividad más votada, con 129.119 votos, y cuya cabeza visible era Armando Antonio Zabaraín de Arce.



Para esta jornada alcanzaron solo 118.880 votos, es decir, el 12,99 por ciento de los votos, y se quedaron con una sola curul.



Mientras tanto, el Pacto Histórico y el Partido Liberal fueron los ganadores de la jornada, pues el primero alcanzó una curul con el 15,71 por ciento de la votación y el Partido Liberal mejoró lo de hace cuatro años, alcanzando dos escaños con el 21,73 de los sufragios.

Mayoría sin historial político en Santander

La Liga de Gobernantes, que llevó una lista cerrada a la Cámara de Representantes, sacó la mayor votación por partidos con el 20,73 por ciento equivalente a 166.908 votos lo que los llevó a ser el único movimiento en obtener dos curules en Santander, la de Érika Tatiana Sánchez y la de Juan Manuel Cortés, ambos candidatos apoyados por el ahora candidato presidencial, Rodolfo Hernández.



El candidato apoyado por la familia Aguilar, Luis Eduardo Díaz, obtuvo la mayor votación de listas abiertas, con 57.178 votos, y con esto los conservadores recuperaron la curul que habían perdido hace 4 años, lo que dejó por fuera a Héctor Mantilla, exalcalde de Floridablanca a quien, aunque sacó 45.682 votos, no le alcanzó para quedarse con el puesto.

Facebook Twitter Linkedin

Mary Anne Perdomo, nueva congresista por Santander. Foto: Cortesía.

El Centro Democrático alcanzó una curul con Óscar Villamizar, el segundo más votado con 51.598 votos, sin embargo, perdieron una curul con respecto a hace cuatro años. El Partido Liberal también pierde una curul pero logra meterse a un escaño con Álvaro Rueda –apoyado por políticos tradicionales–, quien sacó 46.737 votos, ganándole el puesto a un político ya reconocido, Diego Frank Ariza. Alianza Verde se quedó con un lugar en cabeza de Cristian Avendaño, un joven que hizo su campaña en semáforos y redes sociales y cuyo lema era ‘acabar con los clanes en Santander’; Avendaño dobló en votación a la cofundadora del partido, Luz Dana Leal, quien no logró quedarse con la curul.



(Le sugerimos leer: Ella es Dorina, la primera palenquera de la historia en llegar al Congreso)



Y la gran sorpresa de la jornada fue Mary Anne Andrea Perdomo, la única candidata en la lista cerrada del Pacto Histórico que en diciembre pasado, cuando todos sus compañeros de lista renunciaron para irse a conformar la lista de Alianza Verde, no quiso renunciar e insistió en quedarse en este partido.



Pese a una demanda que interpusieron sus excompañeros de lista para ‘tumbar’ la lista del Pacto Histórico, logró ganar esa partida jurídica y quedarse con el lugar en el tarjetón. Pocos conocían su nombre y la historia detrás de esta lista cerrada con única candidata que sacó 75.458 votos en Santander y que hoy ocupa una curul. Esta docente de 35 años, nacida en Piedecuesta, se mantuvo firme en la lista y ganó.



“Hay un revolcón total en las curules. Primero el dominio de los grupos políticos tradicionales que prácticamente quedan en minoría, los barones electorales como Héctor Mantilla y Diego Frank Ariza se queman. Las dos curules del partido de Rodolfo tienen un asterisco y es que son dos curules puestas por partidos tradicionales vinculadas con casas políticas liberales del ‘pote’ y de los hermanos Cortés en Barbosa (Santander) y sin duda alguna la sorpresa es la líder de Piedecuesta con el Pacto Histórico y la de la Alianza Verde”, dijo el analista Julio Acelas.

En el Valle del Cauca le apostaron a renovar su representación

Con el 99,52 por ciento del escrutinio de las mesas en el Valle del Cauca, el Pacto Histórico fue el gran ganador de la jornada logrando cinco curules en la Cámara por el departamento. En la lista están Alfredo Mondragón, Cristóbal Caicedo, Gloria Elena Arizabaleta, Alejandro Ocampo y José Alberto Tejada, el periodista del Canal 2 de Cali que se hizo reconocido durante su cubrimiento de los hechos acontecidos durante el Paro Nacional en la ciudad.



Tejada es un contador egresado de la Universidad de San Buenaventura con maestría en economía social, quien dirige el Canal 2 comunitario en la capital vallecaucana.

Llegó a la Cámara tras la propuesta de Gustavo Petro, jefe del movimiento Pacto Histórico, de que fuera cabeza de lista. Y lo logró.



Tejada se define como un empresario con sentido social, siendo presidente de la Corporación Cívica Daniel Gillard Cecan.



El partido que compone a la Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) logró quedar por encima del partido Liberal y ‘la U’, los dos poderes políticos de mayor hegemonía en la región.

Expertos sostienen que lo registrado durante abril y mayo del 2021 en la capital del Valle durante el Paro Nacional jugó un importante papel para estas legislativas, pues muchos de los jóvenes votantes quisieron ver sus inconformidades reflejadas en las urnas.

Facebook Twitter Linkedin

Jornada en el coliseo El Pueblo, de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

No obstante, el partido de ‘la U’ no perdió su poder electoral y conservó la segunda casilla en Cámara con el 17,72 por ciento de la votación y asegurándose tres curules con Jorge Eliécer Tamayo (63.047 votos), Julián David López (52.864) y Víctor Manuel Salcedo (50.674), con lo cual mantiene su presencia política.



La fuerza política cuya cabeza más visible es la exgobernadora Dilian Francisca Toro mantiene su fuerza en el Valle pese a bajar un escalón en comparación con las elecciones del 2018.



El Partido Liberal se aseguró dos curules, pero fue el partido derrotado, con menos del 15 por ciento de los votos en comparación con los de las últimas legislativas, cuando llegó a ser la primera fuerza política.



(También: Dos indígenas wayuu llegan a la Cámara por la Guajira)



Centro Democrático, Alianza Verde y Cambio Radical alcanzaron una curul por el Valle del Cauca.



El partido del uribismo era otro de los grandes derrotados en el departamento, pues cuatro años atrás alcanzó dos curules en la Cámara de Representantes.



Por otro lado, el próximo 20 de julio solamente se posesionarán nueve senadores nacidos en el Valle del Cauca. Una segunda conclusión que arrojan las elecciones es que no hubo renovación.



El Pacto Histórico mantuvo las curules de Roy Barreras, Wilson Arias y Alexánder López. Otros tres senadores que repetirán son Carlos Jiménez, Carlos Motoa y José Luis Pérez, de Cambio Radical.



(En otras noticias: Por esto fue que se 'quemó' el ahora exsenador 'Manguito' en las elecciones)



María Fernanda Cabal continuará en el Senado como la única parlamentaria del Valle, ya que Jhon Harold Suárez y Gabriel Velasco se ‘quemaron’.