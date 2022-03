Tres de los temas que más preocupan a la ciudadanía son la seguridad ciudadana, el manejo de las drogas y una posible reforma tributaria. Estas son las preguntas y respuestas de las candidaturas.



1. Como congresista, ¿estaría a favor o en contra de regular o legalizar el consumo de drogas en Colombia?

2. ¿Cuál sería el proyecto de ley puntual que impulsaría para avanzar en la recuperación de la seguridad ciudadana?

3. ¿Apoyaría una reforma tributaria que proponga el próximo gobierno? ¿En qué términos?

Efraín Cepeda, Partido Conservador

1. Yo estaría en contra. Colombia es un país supremamente productor y esa es la gasolina de los diferentes grupos armados, que son los responsables de asesinatos de líderes sociales y de la comunidad. Una legalización, siendo una ínsula internacional, sería supremamente negativo.



2. Ya sacamos un proyecto importante de seguridad ciudadana. Siempre con problemas con la Corte Constitucional en algunos aspectos, pero me parece que aquí tenemos que avanzar en el fortalecimiento de la Fuerza Pública y darle el respaldo ciudadano.



3. Me parece que, más que reformas tributarias, lo que hay es que perseguir la evasión, la elusión y el contrabando. Con los instrumentos que incluimos en las reformas, se están viendo los resultados, porque los recaudos de la Dian, con estas reformas, se han incrementado. Creo que lo que falta es una lucha frontal contra el contrabando, porque son ingresos que se van por una vena rota.

Caterine Ibargüen, Partido de 'la U'

1. El momento histórico que vive nuestro país impide pensar en la legalización de las drogas. Mientras el Estado no tenga una política estructural de educación en la familia, en los colegios y en las universidades sobre el uso y el abuso de las sustancias psicoactivas es inviable pensar en ello.



2. La recuperación de la seguridad exige medidas efectivas de parte del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, la efectividad de las fuerzas del Estado y la implementación de una justicia verdaderamente eficiente, además de la colaboración de la ciudadanía.



3. Las reformas tributarias tocan fibras muy sensibles en la población porque son percibidas como inequitativas, es decir que las clases menos favorecidas siempre son las más afectadas. Cualquier reforma tributaria que proponga el próximo gobierno debe buscar mayor equidad y que los más necesitados no se vean afectados. Que más personas paguen impuestos de acuerdo con su capacidad.

Mábel Lara, Nuevo Liberalismo

1. Apoyamos la regulación del uso adulto e informado de la marihuana en condiciones de control de la producción y características del producto por parte del Estado. Avanzar en la regulación nos permitirá contar con un mercado que se oriente al uso seguro, controlado, adulto, medicinal e industrial de la planta.



2. Desde el Congreso voy a liderar la construcción de un proyecto de ley que apunte a promover las intervenciones interinstitucionales en los puntos calientes de criminalidad, ya sea por microtráfico, explotación sexual o reventa de artículos robados, entre otros delitos. No basta con llevar la policía.



3. Nos opondremos a cualquier proyecto de reforma tributaria que implique gravar a la clase media o personas de menores ingresos. Colombia necesita una reforma tributaria que desmonte las exenciones tributarias ineficientes que favorecen solo a los más pudientes.

Carlos A. Lozada, Partido Comunes

1. Después de casi 40 años de la mal denominada guerra contra las drogas está claro que no hay otro camino distinto para acabar con las mafias del narcotráfico que regular el consumo de drogas, no solo en Colombia, sino en el mundo. Así que definitivamente sí somos partidarios de la regulación o legalización del consumo de drogas.



2. Consideramos que debe haber una reforma de la justicia, de la política criminal y de la penitenciaria. Creemos que hay que hacer una depuración del Código Penal, porque hay una serie de conductas que no deberían estar tipificadas como delitos, sino como faltas o infracciones. Y también habría que tipificar otros delitos.



3. Somos de la idea de que cualquier reforma tributaria debe cumplir con los preceptos constitucionales en el sentido de que contribuya a que los que más tienen más paguen y no lo que sucede hoy en día, que quienes terminan pagando más son los de menores ingresos.

Gilberto Tobón, Fuerza Ciudadana

1. Legalizaría el consumo de las drogas blandas, ejemplo, la marihuana. En cuanto a la legalización en general, es un problema mundial, que solo puede lograrse a nivel mundial. Una vez se logre legalizar las drogas a esta escala, que es la tendencia, el problema de la violencia en Colombia se disminuiría sustancialmente.



2. La seguridad ciudadana tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es la ausencia de fuentes de empleo, y otro, la crisis total del aparato judicial y policivo, pues ambos son una unidad. Entonces, no es solamente que los jueces suelten, sino que los policías tampoco capturan. Hay que reformar la justicia y el aparato policivo.



3. Si va a ser a lo Carrasquilla y Duque, no. Apoyaría una reforma tributaria que ponga impuestos a los ricos, particularmente a los grandes especuladores financieros –que ya pagan muchos impuestos–, que paguen más, porque ganan demasiado especulando.

