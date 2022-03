El partido Centro Democrático fue uno de los grandes perdedores de las elecciones al Congreso. Tras el escrutinio entregado este viernes por la Registraduría sumaron 1.874.762 votos en el Senado, lo que significa que tendrán 13 curules en la Cámara alta. Es decir, 6 menos que en el Congreso de 2018-2022, para el cual obtuvieron 19 escaños.



El expresidente Alvaro Uribe Vélez, jefe natural de esa colectividad, indicó por medio de su cuenta de Twitter que "no se puede aceptar este resultado".



Además, el exsenador indicó que las elecciones le dan "desconfianza" por la amplia cantidad de errores en los fórmularios E-14 que debían diligenciar los jurados de votación y la amplía votación que obtuvo el Pacto Histórico, movimiento de Gustavo Petro.



"Estas elecciones dejan toda la desconfianza. (formularios) E -14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico", indicó el exsenador.



Cabe recordar que, tras el escrutinio, el Pacto Histórico recuperó 390 mil votos adicionales en el Senado, los cuales no se habían anunciado en el preconteo. Esto significaría que ganan tres curules, mientras el Centro Democrático, que perdió unos 54 mil votos tras el escrutinio, pierde una.



Sin el expresidente Uribe en el tarjetón, al Centro Democrático pasa una difícil racha tras los comicios del pasado domingo. De hecho, en la Cámara de Representantes, obtuvo 1’594.769 votos y, preliminarmente, 16 curules.



En el 2014, por ejemplo, la lista uribista fue cerrada y se votó por Uribe, quien era el número 1 de la plancha. Sus más de dos millones de votos hicieron que eligiera 20 senadores. Y en 2018 superó los 800.000 votos, jalonó la lista y hubo 19 senadores.



Problemas con el formulario E-14

El Centro Democrático no es el primer grupo político en denunciar inconsistencias con el diligenciamiento de los formularios E-14 y denunciar que hay un error en el conteo de los votos.



No obstante, el registrador Alexander Vega dijo que el conteo de votos para las elecciones al Congreso es muy "dispendioso" y que los jurados de votación pueden haber cometido errores humanos cuando diligenciaban el formulario E14.



"Hemos encontrado, de acuerdo a las comisiones escrutadoras, que en Colombia no se puede hacer fraude porque intervienen varios actores. Hemos encontrado tachones (...) falta de firmas, enmendaduras, rayones. Esas inconsistencias suceden y no han sido en contra de ningún partido en particular", dijo.



De acuerdo con la MOE, los errores más comunes que han encontrado son un diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios, sumas incorrectas de los votos depositados y captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo.



También habla de "casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, que incluso lo han sido reconocidos públicamente".



