César Gaviria Trujillo y Ernesto Samper Pizano fueron los dos últimos líderes políticos que alcanzaron la Casa de Nariño con la bandera roja del partido Liberal en el tarjetón. Después de ellos, se impuso el conservador Andrés Pastrana y, en adelante, arribó el fenómeno de Álvaro Uribe Vélez que ganó más por su propia fuerza individual que la de una colectividad tradicional.



Eran otras épocas. La vida política giraba en torno a los directorios, en especial a la casa de la calle 37, en el corazón de Bogotá, en donde está la sede de la colectividad en donde cuelgan los retratos de Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay Ayala y Virgilio Barco Vargas, entre otros.



Hoy, Gaviria (1990-1994) y Samper (1994-1998) son los dos únicos exmandatarios vivos de esa estirpe de líderes que triunfaron exclusivamente con el ideario liberal. Sin embargo, están separados y con la decisión de Gaviria de apoyar a Federico Gutiérrez, Equipo por Colombia, la distancia es mayor.



"Gaviria lo volvió a hacer: violó los Estatutos y entregó el Partido Liberal al uribismo. Lo hizo más por razones judiciales y burocráticas que por las programáticas. Si fuera por estas últimas, él hablaría de paz, justicia social y ajustes al modelo económico", dijo Samper, nacido en Bogotá el 3 de agosto de 1950.



El expresidente César Gaviria con Federico Gutiérrez Foto: Archivo particular

Gaviria, por su parte, dijo: "Hemos encontrado una enorme cantidad de coincidencias entre las cosas que dice el documento que yo presenté en la junta de parlamentarios (liberales) con lo que han trabajado de programa en la campaña de Fico”.



El expresidente nacido en Pereira, el 31 de marzo de 1947, dijo que no cree que hayan “diferencias mayores” entre los propósitos del liberalismo en el momento actual del país y las propuestas de Gutiérrez y que, por el contrario, “tenemos muchas coincidencias en lo que hay que hacer”.



“Estamos totalmente de acuerdo en que hay que dedicarse a la gente vulnerable, pobre, marginada de este país, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los jóvenes, que eso es lo que hay que hacer y esa es la prelación de nuestra actividad política”, agregó el actual jefe del liberalismo.



César Gaviria, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Foto: Archivo particular

Y se mostró confiado “en que lo que tenemos le va a servir a este país para mermar un descontento que justificadamente tiene”.



"La vergonzosa adhesión del @PartidoLiberal al 3º candidato de @AlvaroUribeVel, el 2º de @IvanDuque y el 1º del GEA es la entrega de un frasco vacío. El verdadero jarabe del frasco, que es el liberalismo popular, buscará su propio camino que no es el de @FicoGutierrez", ripostó Samper.



En efecto, mientras que Gaviria se siente más tranquilo navegando al lado de Gutiérrez, se da como un hecho que Samper estará en la embarcación de Petro.



Estar en orillas distintas ha sido una constante entre ambos por sus concepciones políticas, las consecuencias de sus mandatos y el entorno internacional por el que se han movido.



César Gaviria, cuando llegó a la Presidencia de Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO





Durante el gobierno de Gaviria se creó la actual Carta Magna, que fue impulsada por los jóvenes quienes en las elecciones presidenciales incluyeron la séptima papeleta en un hecho político sin precedentes y como salida institucional a la ola de violencia que sufría el país.



Aunque hubo barreras legales y juristas que menospreciaron la idea, ésta caló de manera tan masiva que terminó imponiéndose. Todos querían poner su granito de arena. Para citar un caso, los periódicos pusieron en su primera página el voto y el reverso en blanco, para que los ciudadanos pudieran llevar la hoja a las urnas.



De aquellos tiempos de ruido surgió entonces un texto que, en esencia, se proclamó con el fin de superar la violencia, la desigualdad, la fragilidad de un Estado centralizado y la exclusión de diversos grupos sociales, económicos y culturales: La Constitución de 1991.



La comunidad internacional volteó a mirar a un país que, en medio del baño de sangre, era capaz de sacudirse para sentarse a redactar un acuerdo social moderno. En su principio fundamental, establece que Colombia es un Estado social de derecho.

Ernesto Samper, expresidente de Colombia (1994-1998) por el Partido Liberal. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esa luz que iluminó su mandato fue opacada por la fuga del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín (a quien dio muerte el bloque de búsqueda el 2 de diciembre de 1993); y el apagón, forzados cortes de energía eléctrica que hizo que los colombianos tuvieran que recurrir a las velas.



Samper quien recibió la posta para convertirse en jefe de Estado de parta de Gaviria, llegó con la idea de hacer una reforma urbana, una reforma agraria y firmar un acuerdo de paz con las beligerantes y poderosas guerrillas de la época, pasó su mandato atrapado en el escándalo del proceso 8.000.



Se trató del ingreso de al menos seis millones de dólares a su campaña, según informes de la Fiscalía en su momento, por parte del cartel de Cali, que comandaban con mano de hierro los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, hoy en una prisión en Estados Unidos.



Tras sus mandatos, ambos ocuparon puestos de privilegio que de cierta manera resumen las concepciones políticas tan diametralmente opuestas.



Gaviria fue secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, entre 1994 y 2004, con sede en Washington; y Samper, secretario general de Unasur, Unión de Naciones Suramericanas, entre 2014 y 2017, que en contraste quería poner la mirada desde la región.



"Samper y Gaviria tampoco se han entendido nunca, por emulaciones generacionales y abiertas discrepancias ideológicas", escribió el 4 de junio 2006 en las páginas editoriales de EL TIEMPO, Roberto Posada García-Peña, quien firmaba como D' Artagnan.



El columnista dejó, además, unas líneas que van a cumplir dos décadas pero que tienen plena vigencia para explicar el por qué ambos líderes que viven en el norte de Bogotá no pueden ni verse:



"Por si fuera poco, además de esta división entre Samper y Gaviria, hay un marcado sector de militantes de tendencia izquierdista en el oficialismo liberal que, aun cuando no está con Samper, poco quieren a Gaviria, en razón de que no los convence su neutralidad y de paso les parece tímido en sus críticas a Uribe. Es aquella vertiente identificada con Piedad Córdoba y otros dirigentes. De modo que más dividido no puede estar el Partido, y flaco favor le hacen a su suerte inmediata las peleas intestinas de sus protagonistas".



POLÍTICA