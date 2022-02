Este jueves, alrededor de las 3 de la tarde, el precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, fue víctima de un hecho de sabotaje político cuando adelantaba su campaña política en la ciudad de Pereira, Risaralda.



El exgobernador de Antioquia se refirió al hecho y aseguró que todo es "un reflejo de cómo está Colombia. De la incapacidad de tramitar las diferencias que uno pueda tener con una persona que piense diferente. Siempre esa alternativa de usar la violencia y no permitir que se pueda discutir con calma. Pero bueno, entiendo esas rabias".

En Twitter narró lo que pasó: "Encapuchados nos forzaron a abandonar la UTP, algo que no nos había pasado jamás en ninguna universidad. Es una lástima que la violencia política y el odio hagan que unos pocos impidan el libre ejercicio de la democracia. No nos detendremos, nos reencontraremos con los estudiantes de la UTP en otra ocasión. Las universidades deben ser lugares de encuentro, de debate, de argumentos e ideas; nunca de la violencia o de la opresión".



El aspirante presidencial agregó que "La buena noticia: sigo firme en la apuesta por la educación, en particular por la pública. Mi convicción ha sido, es y será la educación como motor de la transformación social. En resumen: la educación es la revolución".



En este video quedó registrado el momento de la intimidación:

Una vergüenza que un puñado de delincuentes encapuchados saquen a un candidato presidencial de una universidad pública. Debería generar el rechazo unánime de todos nosotros.



Solidaridad con @sergio_fajardo y su equipo de campaña en Pereira. pic.twitter.com/JO4WUIkIwv — Juan Carlos Perez (@juancarperez) February 17, 2022

"No soy capaz de decir quiénes eran esas personas encapuchadas, que se tienen que encapuchar para hacerse sentir y convertirse en noticia nacional", indicó. Señaló también que a veces miembros del Pacto histórico se acercan a "provocarlo", pero que él igual los atiende con respeto.

Lo sucedido ha sido rechazado por algunos de sus compañeros de coalición. Juan Manuel Galán aseguró: "Mi solidaridad con @sergio_fajardo, víctima hoy de un acto violento en Pereira. Las universidades deben ser foros abiertos de discusión, jamás espacios de violencia".



Jorge Enrique Robledo, por su parte, trinó: "Mi total rechazo a la agresión de la que fue víctima @sergio_fajardo ⁩ por parte de encapuchados en Pereira. No más amenazas y violencia contra nadie en Colombia".

¿Qué fue lo que pasó exactamente?

Tras una charla en la que habló acerca de su campaña electoral, Fajardo emprendió un recorrido por las instalaciones cuando fue sorprendido por la explosión de una papabomba a escasos metros de donde se encontraban.



El aspirante detuvo su marcha y fue detenido por cuatro jóvenes encapuchados y vestidos de negro. "Me decían que me tenía que ir, que yo no podía estar ahí. Les dije tranquilos, yo me voy, no hay problema. Seguí caminando y ellos se fueron detrás. no me dejaron ir a la reunión a la que tenía que ir", aseguró.



El precandidato se quitó el tapabocas e intentó dialogar con los encapuchados; sin embargo, los hombres con pasamontañas le pidieron que se callara y que se retirara de la institución con urgencia.



EL TIEMPO conoció que, tras el incidente, Fajardo se dirigió a Santa Rosa, en donde tenía otra cita de su campaña.