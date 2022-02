Este jueves, alrededor de las 3 de la tarde, el precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, fue víctima de un hecho de sabotaje político cuando adelantaba su campaña política en la ciudad de Pereira, Risaralda.



El exgobernador de Antioquia se encontraba en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), donde fue intimidado por un grupo de encapuchados que lo hicieron salir de la institución educativa.



Fajardo había manifestado su entusiasmo por visitar Pereira. “Hoy en las calles haciendo lo que sabemos hacer mejor: hablar con las personas y contarles cómo vamos a cambiar a Colombia sin odio, con propuestas claras para cada región”, dijo en Twitter.



Tras una charla en la que habló acerca de su campaña electoral, Fajardo emprendió un recorrido por las instalaciones cuando fue sorprendido por la explosión de una papa bomba a escasos metros de donde se encontraban.



El aspirante detuvo su marcha y fue detenido por cuatro jóvenes encapuchados y vestidos de negro. Los hombres instaron al precandidato a abandonar las instalaciones de la universidad.



Una vergüenza que un puñado de delincuentes encapuchados saquen a un candidato presidencial de una universidad pública. Debería generar el rechazo unánime de todos nosotros.



Solidaridad con @sergio_fajardo y su equipo de campaña en Pereira. pic.twitter.com/JO4WUIkIwv — Juan Carlos Perez (@juancarperez) February 17, 2022

Fajardo se quitó el tapabocas e intentó dialogar con los encapuchados; sin embargo, los hombres con pasamontañas le pidieron que se callara y que se retirara de la institución con urgencia.



Al ver que no pudo persuadirlos y que ningún profesor o estudiante pudo hacer algo al respecto, el aspirante presidencial no tuvo otra alternativa que retirarse de la institución junto a su equipo de trabajo.



Mientras se retiraba del campus universitario, algunos estudiantes se acercaron a él para disculparse en nombre de la universidad por lo ocurrido.



EL TIEMPO conoció que, tras el incidente, Fajardo se dirigió a Santa Rosa, en donde tenía otra cita de su campaña.



Así mismo, el equipo de campaña del antioqueño le dijo a este diario que una persona que lo acompañaba resultó con una leve herida en su rostro, pues le alcanzó a caer una esquirla de un artefacto que explotó en la universidad antes del mencionado incidente.



En las próximas horas se espera un pronunciamiento por parte de Sergio Fajardo acerca de lo ocurrido en la Universidad de Pereira.



