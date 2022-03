El candidato presidencial, Sergio Fajardo, una semana después de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, asegura que Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) "no respetarán los resultados de las elecciones presidenciales si no ganan".



En un video publicado en su cuenta de Twitter, el ganador de la consulta de Centro Esperanza, advierte acompañado de trinos realizados por Petro y el expresidente Álvaro Uribe, que, ambos líderes políticos, han señalado que de no resultar ganadores en los comicios del próximo 29 de mayo, no lo aceptarán.

"Colombianas y colombianos, ya estamos notificados. Petro y el uribismo representado hoy en el 2022 por Fico Gutiérrez, nos anuncian que no van a respetar los resultados de las elecciones si no ganan ellos", dijo Fajardo.



Y agregó: "Este es el primer capítulo de la guerra que se avecina, una guerra que se puede llevar por delante a nuestro país. Yo voy a cuidar a Colombia. ¡Confíen en mí!".

Nos anuncian que no respetarán los resultados de las elecciones presidenciales si no ganan. Vemos hoy el primer capítulo de una guerra que se puede llevar por delante a nuestro país. Yo voy a cuidar a Colombia. ¡Confíen en mí! pic.twitter.com/vdYPzix48a — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 19, 2022

Entre las diferentes afirmaciones a las que hace referencia el exalcalde de Medellín, está un trino que realizó Uribe, en el que indica que no pueden ser aceptados los resultados del escrutinio informado por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral.



"Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E-14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado", trinó el exsenador.

El expresidente Uribe, informó que el Centro Democrático, como partido político, solicitó un "reconteo total de todos los votos, con la revisión de cada tarjetón que pudo haber sido alterado por jurados".



Entre los argumentos para hacer el reclamo enuncian que "es inusual la diferencia entre el preconteo y los escrutinios; históricamente esa variación era del 0,5% frente a la actual del 7%", refiriéndose a los votos que obtuvieron para el Senado de la República.



Asimismo, enuncian que "es absolutamente sospechoso que el Pacto (Histórico) de Gustavo Petro, de manera exclusiva, hubiera reclamado sobre sitios específicos donde le apareció un porcentaje extrañamente alto de votos que no figuraban en el preconteo".

