El candidato presidencial Sergio Fajardo envió una crítica a Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, y respondió a la propuesta pensional que planteó en medio del debate de este lunes realizado por EL TIEMPO y Semana.



En el debate, el candidato Petro afirmó que su propuesta pasa por fortalecer y utilizar el sistema público de pensiones llamado Colpensiones, en lugar de trabajar con los fondos privados.



“En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el Presupuesto y los gastas en los que no tienen pensión”, afirmó en medio del debate.



Petro afirmó que en su Gobierno dará un bono pensional de $ 500.000 para al menos tres millones de adultos mayores sin pensión, para lo que necesitará 18 billones de pesos que vendrán de dicha reforma pensional.



En el debate, el candidato también aseguró que las pensiones se han convertido en recursos públicos y de propiedad del Estado, por lo que ha estado en el centro de las críticas.

Debate Colombia Vota 2022 En la alianza Semana- El Tiempo, el debate con los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Gustavo Petro e Ingrid Betancourt. Bogotá 14 de marzo 2022 Foto: César Melgarejo/ CEET

La respuesta de Fajardo

Sergio Fajardo, quien no estuvo en el debate de este lunes 14 de marzo, le respondió al candidato del Pacto Histórico por medio de su cuenta de Twitter.



En primer lugar, aseguró que la propuesta de dar un bono de 500.000 pesos mensuales para aquellos que no tienen una pensión viene de sus ideas y su plan de gobierno.



Sin embargo, aunque afirmó que Petro tomó una propuesta de su equipo, enfatizó en que le genera muchas dudas la forma en la que este pretende financiar dicho bono pensional en su eventual gobierno.



“Me preocupa que vaya a financiarlo con los ahorros de los colombianos en los fondos privados. Financiar programas sociales con el ahorro pensional no solo compromete las pensiones futuras, también es injusto”, escribió.

Petro tomó nuestra propuesta de garantizar un ingreso de $500.000 a los adultos mayores sin pensión. Me preocupa que vaya a financiarlo con los ahorros de los colombianos en los fondos privados. (1/6) https://t.co/v8LHKsw6GJ — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 15, 2022

Así las cosas, Sergio Fajardo aseguró que su propuesta es financiar dicho ingreso de 500.000 pesos para los más vulnerables por medio de la creación de impuestos progresivos.



“Petro propone hacerlo con los ingresos futuros de la clase media”, agregó a modo de crítica.



El candidato de la Coalición Centro Esperanza también respondió que, al contrario de eliminar los fondos privados de pensiones, su propuesta plantea aumentar la competencia de dichos fondos para reducir las comisiones que estos cobran.



Y aseguró que el problema del sistema pensional en Colombia está relacionado con la baja cobertura que tiene, pues solo unos pocos colombianos logran tener una pensión en la vejez.

El gran problema del sistema pensional es la baja cobertura. Muy pocos colombianos tienen pensión. Nuestra propuesta garantizará ingresos en la vejez a través de cotizaciones para los que logran la pensión, y con impuestos para aquellos que por sus condiciones no lo logran. (4/6) — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 15, 2022

“Nuestra propuesta garantizará ingresos en la vejez a través de cotizaciones para los que logran la pensión, y con impuestos para aquellos que por sus condiciones no lo logran”, escribió en su cuenta de Twitter.



Agregó que su gobierno buscará reducir la desigualdad del sistema pensional sin tocar las pensiones futuras y combinando el sistema público de pensiones con los fondos privados actuales.

​

“Como sociedad debemos prepararnos para envejecer. Nuestro objetivo es promover reformas que incrementen las capacidades, la autonomía y la calidad de vida durante el envejecimiento”, concluyó.

