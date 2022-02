El aspirante presidencial Rodolfo Hernández le pidió a sus seguidores en redes sociales que escojan a su fórmula vicepresidencial, esto, luego de que Paola Ochoa, excandidata por el puesto, renunciara a la designación por problemas familiares.



“Me debo a los ciudadanos, los escucho solo a ellos. Es con la aprobación de ellos que voy a elegir a la ciudadana o ciudadano que me acompañará en la vicepresidencia. Reconozco que esta elección no la debo hacer yo, sino los colombianos que me apoyan”, dijo Hernández en video publicado en su cuenta de Twitter.

El candidato independiente por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, no dejó claro el mecanismo o la forma de elección por la que sus seguidores podrán elegir a su fórmula vicepresidencial, pero resaltó que su labor política está encaminada a escuchar las opiniones de los ciudadanos.

YO ME LLAMO… pic.twitter.com/KB69XPBQeL — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) February 19, 2022

“En los próximos días estaré contando quién es la persona que los colombianos quieren que me acompañe hacia el histórico triunfo del 29 de mayo”, indicó el precandidato presidencial.

Noticia en desarrollo...