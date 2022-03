En las últimas horas, un trino del precandidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, en el cual se refiere sobre compra de votos generó fuerte rechazo en el país, ya que insinúa promover esa actividad ilegal.



(Le puede interesar: minuto a minuto: Elecciones 2022: así avanzan las votaciones legislativas y de consultas)



"Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del Cambio. RT a este mensaje", escribió el aspirante presidencial.



(No deje de leer: Iván Duque votó por la consulta del Equipo por Colombia)

(También lea: Página de la Registraduría y 'app' 'Infovotantes' han presentado fallas)



Antes de efectuar su derecho al sufragio en Bogotá, Petro dijo "el mensaje es que no se dejen comprar si voto"



Daniel Palacios, ministro de Interior, rechazó este domingo las declaraciones del candidato presidencial sobre la compra de votos.

Lo que creo que está claro es que no se puede pedir que se sea blando con el delito cuando le favorece a uno. La compra de voto es un delito y debe ser denunciado FACEBOOK

TWITTER

“Lo que creo que está claro es que no se puede pedir que se sea blando con el delito cuando le favorece a uno. La compra de voto es un delito y debe ser denunciado”, aseveró el funcionario.



(Lo invitamos a leer: Precandidatos de las consultas madrugaron con optimismo a votar)



"Mi invitación es que, a quien les ofrezca plata, denuncien y no la reciban. No puede ser que los mismos candidatos promuevan delitos como compras de voto", puntualizó el Ministro.



Por su parte, la procuradora Margarita Cabello también se refirió al tema y señaló que se están recibiendo todas las quejas y analizando las decisiones a tomar.



(Además lea: ¿Cuál es la forma correcta de marcar los tarjetones en las elecciones 2022?)



El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, también se pronunció e indicó que no puede creer que el senador haya escrito un mensaje de ese calibre, ya que prácticamente acepta esta terrible costumbre y avala la corrupción.



Elecciones 2022: así han sido las primeras horas de votación en el país



“Este trino es de un truhán, no puede ser que lo haya escrito el doctor Petro, candidato presidencial, que seguramente invitaría a denunciar y no a participar del delito”, precisó.



(Lea también: Infovotantes: paso a paso para consultar sitio de votación en la aplicación)



ELTIEMPO.COM