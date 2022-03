173 000 votos aproximadamente no le alcanzaron a Gilberto Tobón Sanín, cabeza de lista del partido Fuerza Ciudadana, para obtener una curul en el Senado. No fue suficiente que este abogado penalista fuera el quinto candidato más votado para el cargo, ya que la votación por la lista abierta de la que hizo parte no superó el umbral.



Quiero agradecer a las más de 173.000 personas que me confiaron su voto al Senado, y a las otras miles que me han apoyado y siguen creyendo que un mejor país es posible.



Pueden contar conmigo para seguir uniendo al país en torno a la justicia, la igualdad y la paz. ¡Mil gracias! — G. Tobón # 1 Fuerza Ciudadana (@tobonsanin) March 15, 2022

¿Qué es el umbral?

Este término corresponde al 3 % de los votos válidos depositados en la respectiva jornada electoral. Si un partido o movimiento iguala o supera ese porcentaje es apto para estar, dependiendo de la votación, en uno o más escaños. Esta regla se aplica para los aspirantes a Cámara y Senado.

La lista abierta que ocupaba Tobón consiguió el apoyo de 439 596 ciudadanos. Sin embargo, el umbral para los comicios del pasado domingo se ubicó en 488 368 sufragios. Estos resultados representaron un 90 % del umbral requerido para llegar al Senado. El 10 % restante se traduce en 48 772 votos faltantes para tener representación en el recinto.



Es importante tener en cuenta que las circunscripciones indígenas y afrodescendientes no están regidas por este mínimo de votos.

¿Qué impacto tuvo Gilberto Tobón en su lista?

Los cerca de 173 000 votos de Tobón representaron, aproximadamente, el 39,3 % del total de personas que optaron por la lista al Senado del partido fundado en el año 2007 por Carlos Caicedo, actual gobernador de Magdalena.



Tobón se pronunció el mismo día de las elecciones, tras conocer avances de los resultados, a través de Twitter —red social en la que rodea los 455 600 seguidores—: “Sin importar los resultados finales sigo firme sobre lo que compartí en campaña de que no es con maquinarias corruptas que se cambia el país. Gracias de nuevo a todos los que me acompañaron en este lindo proyecto por la votación magnífica que obtuvimos”.

