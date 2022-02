Este domingo se llevó a cabo el debate de EL TIEMPO y Semana con la coalición Equipo por Colombia y el exalcalde de Barranquilla y aspirante de esta convergencia política, Álex Char, brilló por su ausencia.



David Barguil, Federico Gutiérrez, Aydeé Lizarazo y Enrique Peñalosa asistieron al encuentro, mientras los espectadores miraban el atril vacío del exalcalde y se preguntaban ¿dónde está Char?



Este fin de semana el aspirante presidencial estuvo visitando municipios del Eje Cafetero, como parte de su campaña; no obstante, a las 7:00 p. m. concedió una entrevista a 'RCN', mientras, en paralelo, se llevaba a cabo el debate con sus compañeros de coalición.



Andrés Mompotes, director de Casa Editorial EL TIEMPO y moderador del espacio junto a Vicky Dávila, manifestó que el atril vacío con el nombre de Char era símbolo de que el precandidato es bienvenido a estos debates y que su invitación fue realizada con suficiente antelación.



Alex Char no ha participado en los debates presidenciales.

Pero esta no es la primera vez que Álex Char se ausenta a los debates presidenciales. Tampoco asistió al primer debate de la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana, ni al que realizó hace una semana 'Noticias Caracol', también con los miembros de Equipo por Colombia.



Juan Roberto Vargas, director del informativo, indicó que "por segunda vez Álex Char declina venir a este espacio. Lo lamentamos profundamente porque la idea es esa, que lo escuchen y si no viene es lamentable para la democracia".



La pregunta que muchos se realizan es ¿por qué Álex Char no participa en estos espacios y qué tanto le podría llegar a afectar en su campaña para llegar a la Casa de Nariño?



"Álex Char es un candidato extraño. Casi nunca ha hablado, no participa en los debates, no hace ruedas de prensa. Ha sacado unas cuantas publicidades en medios y en redes sociales, pero no es un candidato que se pronuncie seguido", indica Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado.



El analista asegura que es probable que su equipo de campaña crea que Char "de golpe no tiene una buena oratoria para contradecir a sus rivales o no le va bien respondiendo contrapreguntas", y por consiguiente, buscan que la imagen del exalcalde "no se desgaste con los medios".



Por otro lado, de acuerdo al analista y estratega político Guillermo Henao, Char ha decidido ausentarse "sistemáticamente" debido a que para él los debates "son escenarios donde podría ser atacado por sus escándalos recientes y eso no es apropiado, según su estrategia", la cual busca posicionar su candidatura en otras regiones distintas a la Costa caribe - donde ya tiene reconocimiento -.



Es probable que su equipo político considere que los debates no "son espacios para debatir la opinión sino 'comidilla' para los políticos, con el riesgo de tener un lapsus o un 'descache' que se vuelva tendencia antes que una propuesta".



¿Cómo podría afectarlo su ausentismo reiterado?

Según indica el docente Jaime Duarte, podría afectarlo en sus intentos por aumentar su reconocimiento al interior del país, debido a que estos espacios ayudan a los electores a conocer quiénes son los aspirantes que se encuentran en la contienda electoral hacia el Palacio de Nariño.



"Mucha gente no tiene en la conciencia que Char es candidato presidencial porque es el que menos ha aparecido", indica.



Por otro lado, Mónica Pachón, profesora de Ciencia Política de la U. de los Andes, cree que "mientras más información tenga el votante, más lealtad genera con el candidato. Si el candidato no está en los debates, esa ausencia tiende a sentirse”.



A pesar de esto, el exalcalde de Barranquilla "no quiere asumir el riesgo de estar en la mira de la opinión pública por vía críticas o ataques personales", dice Henao; por lo que prefiere seguir haciendo campaña en otros espacios y con otras estrategias.



