Las consultas interpartidistas y elecciones para el Congreso de la República se aproximan. Y en aras a generar estadísticas sobre la intención de voto de los ciudadanos, la encuestadora Mediciones Estratégicas realizó un balance general en 130 municipios de los ocho departamentos del Caribe.



De acuerdo con la encuesta sobre la intención de voto en las consultas interpartidistas, Gustavo Petro ganaría en la coalición del Pacto Histórico con un 89 % de intención de voto; Alejandro Char sería el vencedor en la consulta de Equipo por Colombia con un 52 %; y el precandidato Sergio Fajardo ganaría con el 46 % en la coalición Centro Esperanza.



Asimismo, a través de 2.999 encuestas telefónicas se reveló que la coalición de Pacto Histórico tiene la mayor intención de votación con un 25 %, y la opción de ‘no sabe, no responde’ es preponderante entre los encuestados con un total del 39 %.



Por su parte, Equipo por Colombia tiene una intención de voto del 7,84 %, seguido por la Coalición de la Esperanza con un 2,20 %.



A los encuestados también se les preguntó por su intención de voto para las elecciones presidenciales del 29 de mayo, en un escenario hipotético en el que se enfrentaran en una primera vuelta Gustavo Petro, Alex Char, Rodolfo Hernández, Óscar Iván Zuluaga, Ingrid Betancourt, Juan Manuel Galán y Luis Pérez.



Como resultado en este escenario se obtuvo que Petro tiene una intención de voto del 33,08 %, mientras que Alejandro Char tiene el 8,54 % y Rodolfo Hernández el 5,30 %. Por su parte, el 33,64% de los encuestados dijo que 'no sabe/no responde' y el 12,7% dijo que no votaría por ninguno.

Gráfico de la encuesta de Mediciones Estratégicas. Foto: Mediciones Estratégicas

Finalmente, con esta última encuesta se estableció que en comparación con las mediciones realizadas en diciembre y enero, la mayoría de los candidatos mantiene el rango de intención de voto, no obstante, en el caso del Alejandro Char pasó de tener 12,84 % a un 8,54 %, un resultado que podría ser explicado por las recientes polémicas en las que ha estado envuelto el precandidato.



Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: Mediciones Estratégicas S.A.S.



PERSONA JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Canal Cartagena (Canal de TV de cobertura nacional – Banda 115 de TIGO UNE)



FUENTE DE FINANCIACIÓN: Recursos propios de la Empresa Contratante



TIPO DE MUESTRA Y PROCEDIMIENTO UTILIZADO: Probabilístico Estratificado, con selección de individuos por muestreo aleatorio simple.



TAMAÑO DE LA MUESTRA: Muestra Regional: 2.999 Encuestas telefónicas, distribuidas en 130 municipios de los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Guajira, Córdoba, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia



TEMAS DE ESTUDIO: Consultar sobre la intención de voto a la Presidencia de la República para las consultas intrapartidistas y para el Senado de la República y la Cámara de Representantes en las elecciones del Congreso del 13 marzo del 2022. Intención de Voto para las elecciones de la primera vuelta en el mes de mayo del 2022.



CANTIDAD DE PREGUNTAS FORMULADAS: 10 Preguntas Concretas



PERSONAJES POR QUIENES SE INDAGÓ: CANDIDATOS PRESIDENCIALES: SERGIO FAJARDO, JUAN MANUEL GALAN, ALEJANDRO GAVIRIA, CARLOS AMAYA, FEDERICO GUTIERREZ, ENRIQUE PEÑALOZA, ALEJANDRO CHAR, OSCAR IVAN ZULUAGA, AYDEE LIZARAZO, JORGE ENRIQUE ROBLEDO, INGRID BETANCPURT, RODOLDO HERNANDEZ, DAVID BARGUIL, GUSTAVO PETRO, FRANCIA MARQUEZ, LUIS PEREZ, CAMILO ROMERO, ALFREDO SAADE Y ARELIS URIANA.



AREA – UNIVERSO GEOGRÁFICO Y UNIVERSO DE LA POBLACIÓN Censo electoral de 123 municipios, distribuidos en los siguientes departamentos: ATLANTICO, BOLIVAR, MAGDALENA, CORDOBA, SUCRE, CESAR, GUAJIRA, SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.



TÉCNICA UTILIZADA PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA: Llamadas Telefónicas (celulares) a través de contactos de personas residentes en los municipios encuestados, con base de datos de la Empresa ME. • FECHA DE RECOLECCION: Del 4 al 11 de Febrero de 2022



MARGEN DE ERROR: 2,0% nivel Regional; 4,8% departamento del Atlántico; 4,5% departamento de Bolívar; 5,0% departamento del Cesar; 5,3% departamento de Córdoba; 6,3% departamento de la Guajira; 4,5% departamento del Magdalena; 5,7% departamento de Sucre y 8,5% departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



NIVEL DE CONFIABILIDAD: 95% muestra regional y muestras en cada uno de los 8 departamentos



PROFESIONAL: JENNY JULIET JURADO VARGAS: Directora de Investigaciones y Estadísticas de la Empresa Mediciones Estratégicas SAS



FECHA DE PUBLICACIÓN: Febrero 15 del 2022



