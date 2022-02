El senador Liberal Mario Castaño, de Caldas, consideró que la lista de su partido al Senado es muy homogénea y como tal dijo que lo más seguro es que se logren conseguir entre 13 y 15 escaños en la Cámara alta.



Sobre su campaña, el congresista dijo que él no hace acuerdos con líderes locales sino que hace es la política con la gente, de manera directa y presencial.

¿Cómo ve a su partido, el liberal, para esta campaña al Congreso?

Lo veo con una lista muy homogénea, una lista con muchos pilares regionales que hacen que sea una lista que no va a extrañar a los que por cálculo político se fueron. Creo que la lista va a tener nuevamente entre 13 y 15 senadores.



Hay mucha inquietud en materia de la campaña presidencial de saber para dónde va a coger el Partido Liberal. ¿Lo ve acercándose a Petro?

El Partido Liberal, como lo dijo su director, no está cerrado a ser un pilar político. Yo creo que después de las elecciones del 13 de marzo el partido va a hacer una convención en la cual tendrá que tomar una decisión.



¿Y en el caso particular suyo qué le gustaría?

No, le cuento que yo estuve promoviendo en sus inicios la candidatura de Alejandro Gaviria. Entendía que había que hacer un tema académico, que luego el partido no podía entrar a dogmatizar ni a secuestrar esa campaña. Alejandro Gaviria terminó en medio de la cercanía del partido alejando la dirigencia política y el partido en unas decisiones complejas internas no socializó con la bancada parlamentaria la candidatura de Alejandro Gaviria y ya se conocen las consecuencias que eso tuvo para la colectividad y para Alejandro Gaviria como tal.



En esta campaña ha habido muchas dificultades en algunos sectores para hacer proselitismo, por el orden público. ¿Su campaña se ha visto afectada?

No, realmente, yo sólo tuve una dificultad en Buenos Aires, en Cauca, hace unas semanas, pero más que por orden público fue por orden social, pues actores políticos no permitían a una comunidad indígena desplazarse a nuestras reuniones. Todavía existe celo y hay personas que todavía se creen caciques en las regiones.



¿Senador, qué ha hecho usted en el Congreso en los últimos años como para que la gente vote por usted?



Yo lo que he hecho es normas que hoy tienen garantizada la sostenibilidad de las personas más vulnerables en el país. Fui coautor de la ley de borrón y cuenta nueva, al lado de David Barguil y Luis Fernando Velasco; fui coordinador ponente de la reforma tributaria, o ley de inversión social, que hoy permite a miles de colombianos tener un ingreso solidario garantizado, que permite a las personas que están en el régimen simple incrementar los ingresos hasta 3.700 millones de pesos y tributar diferencialmente, fomentando las mini pymes.



Mario Castaño como coordinador ponente de esa ley, entendiendo las dificultades de 12 millones de colombianos que hoy tienen como herramienta de trabajo las motos, es el líder de la normalización de las multas de tránsito de vehículos y motos quitando los intereses y reduciendo el pago al 20 % en el caso de las motos y el 50 % en el caso de los vehículos y también fomentando el plan de auxilio para el empleo formal, que favorece a las personas jóvenes entre 18 y 28 años con un subsidio para las empresas del 25% para y con un subsidio del 15 para quienes contraten a mujeres menores de 38 años. Ese tema de leyes de ámbito fiscal cuando nadie quería dar un paso adelante, pues Mario Castaño lo dio, con legitimidad, con respeto, sabiendo que tenía que construir consensos, como coordinador ponerte esa reforma tributaria, creo que son hechos relevantes de mi trabajo en el Congreso.



Para usted, ¿Cuántos votos cree que necesita un candidato al Senado para asegurar la curul?

El que no tenga 80.000 votos no tendrá tiquete al congreso.



¿Por qué hay quienes lo catalogan ustedes del senador de las regiones?

Sí, así es. Es que yo visito las regiones, hago política evidente, no hago acuerdos con líderes locales, hago política con la gente, la hago presencial. Yo sí voy a todos los rincones del país no sólo en la época de campaña sino en mi vida cotidiana. Conozco las regiones, conozco Colombia. Yo voy a Nuquí, a San José del Guaviare, voy a Curillo a Leticia. Me gusta recorrer Colombia.



¿Si es elegido senador nuevamente en que se está comprometiendo con sus electores?

Me estoy comprometiendo con la gente a convertirme en un vocero para que realmente hoy exista la señal celular en todo el país, que es una falla que tiene hoy la democracia, que tiene la sociedad. La gente siente hoy que tener acceso a la telefonía celular es casi un derecho fundamental. También me estoy comprometiendo a que hay que cambiar la redistribución del ingreso fiscal en Colombia. Las tierras que producen, que generan alta productividad, no están viendo esos municipios compensados a través de ninguna tasa de retribución de colocar la tierra para que otros si se beneficien a través de la comercialización de sus productos. Esa redistribución debe generar equidad a lo largo y ancho de Colombia. Si pienso que hay que revisar muy bien lo que tiene que ver con el impuesto Industria y comercio y hay que colocarlo de Industria, Comercio y producción. Y nosotros desde nuestro conocimiento podemos aportar mucho a la redistribución del ingreso nacional.



¿Cuál cree que es el principal problema que debe llegar a resolver el próximo presidente?

Tiene que darle un norte al país, un objetivo. Tiene que reconocer que somos resultado de la paz y la guerra, pero que ese esa no debe ser nuestra política de Estado sino que tenemos que planear, tenemos que ponernos una meta de que en Colombia tenemos que legitimar a los informales pagándoles al menos pagar la Seguridad Social en cuanto a pensión. Si a esas personas el Estado les cubre al menos con el Sisbén nosotros debemos propender para que esos 9 millones de informales puedan tener el sueño de tener una vejez digna a través de una pensión mínima