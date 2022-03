En las elecciones del pasado 13 de marzo, según los resultados de la Registraduría Nacional con un 99,41 % de las mesas escrutadas, las dos curules afrodescendientes las obtuvieron las listas de 'Palenque de la Vereda de las Trescientas y del Municipio de Galapa’ y ‘Fernando Ríos Hidalgo’, por la que se inscribió Miguel Polo Polo.



La elección del toludeño generó molestia en Luis Ernesto Olave, quien también fue candidato en la circunscripción de los afrodescendientes para la Cámara de Representantes por el grupo político Fuerza Afro.

Olave, quien no alcanzó un escaño en el Congreso, aseveró en ‘Sigue La W’: “Estamos escandalizados porque Miguel Polo Polo no nos representa”.

El integrante de Fuerza Afro estudia tomar acciones legales contra la elección de las curules. Foto: Twitter Luis Ernesto Olave.

El congresista del Consejo Fernando Ríos Hidalgo había declarado en el mismo programa que cualquier persona que se autoperciba como afro puede serlo y, supuestamente, puede aspirar a representar a estas comunidades.



Luis Ernesto Olave controvirtió esas declaraciones en el mismo medio de comunicación: “No es que cualquier persona diga que se reconoce, si no tienes los rasgos fenotípicos, no te lo dan y se debe demostrar ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio de Interior un arraigo a la cultura, no como asegura Miguel Polo Polo que cualquier persona dice que puede ser afro”.

Olave anunció que estudia tomar acciones legales

Además, con respecto a la disputa por las curules de la circunscripción en cuestión, Olave declaró que implementará recursos legales para demandar las elecciones de las bancas: “He tenido varias conversaciones con abogados especializados en derecho electoral buscando estrategia jurídica para demandar elecciones a Cámara Afro, ya casi tenemos luz verde. No dejaremos que oportunistas como Polo Polo y la ungida por el ‘gato volador’ se burlen de los afro”.

He tenido varías conversaciones con abogados especializados en derecho electoral buscando estrategia jurídica para demandar elecciones a Cámara Afro, ya casi tenemos luz verde.

No dejaremos que oportunistas como Polo Polo y la ungida por el gato volador se burlen de los Afro. — Luis Ernesto Olave V (@LUISEROLAVE) March 15, 2022

En este último trino, el miembro de Fuerza Afro también hizo referencia a Ana Rogelia Monsalve, quien también será representante por la circunscripción debido a la votación que obtuvo la lista Palenque de la Vereda de las Trescientas y del Municipio de Galapa, de la que hizo parte.



Con el término ‘el Gato Volador’, Olave hace referencia a un excandidato al Senado por el Partido Conservador: Laureano Acuña.



