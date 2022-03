El nacido en Medio San Juan (Chocó), antes de conocerse la noticia de que hará equipo con Sergio Fajardo para llegar a la Casa de Nariño como su fórmula vicepresidencial, había enfatizado en sus intenciones para un eventual gobierno suyo: "Seré el presidente de las regiones, de la otra Colombia, de la Colombia profunda, seré el presidente de la inclusión”.



(Le puede interesar: Candidato afro afirma que será el presidente de la inclusión).

Una de sus propuestas es la "ley de inclusión social que, según él, daría igualdad de oportunidades a grupos indígenas, negros, raizales y campesinos en el acceso a educación, empleo y emprendimiento a través de un estatus especial y medidas de acción afirmativa.

El aspirante a vicepresidente fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 2016 a 2018, ejerció como gobernador de Chocó en dos oportunidades y es ingeniero de Minas con maestría en Ciencias de la Ingeniería. Pudo desarrollar sus estudios gracias a una beca que le permitió hacer parte de la Universidad Estatal de Moscú.



(Infórmese: Él es Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo).

En entrevista con EL TIEMPO en 2016, Luis Gilberto afirmó que sufrió discriminación por su color de piel: "La primera vez que me vine a vivir a Bogotá con mi esposa y mis dos hijos (en los 90), cuando el alcalde Antanas Mockus me nombró subdirector del Departamento Administrativo del Medio Ambiente, tuve que buscar apartamento, y cuando llegaba a las agencias de arrendamiento resulta que nunca había apartamentos para alquilar. A mí me pareció muy extraño el caso y decidí enviar a mi esposa (es rusa) sola a las mismas agencias a las que yo había ido, y para ella sí había apartamentos libres. Ella sí lo pudo alquilar. Ese es un indicador cierto de que sí hay discriminación".

También, narró cómo, durante una cumbre de gobernadores fue al encuentro en un teatro de una ciudad del país y, cuando se dirigía al palco en el que se encontraría con sus homólogos, el personal de ingreso del lugar no le permitía la entrada. Otros invitados a la reunión tuvieron que confirmarle a los trabajadores del lugar que él sí era el gobernador de Chocó para poder entrar.



(También puede leer: 'Se debe garantizar la realización del reconteo de los votos': MOE).

Murillo señaló que, incluso, había tenido problemas para abordar vuelos en las sillas que le correspondían: "Como viajo mucho por mi trabajo, tengo esa tarjeta que me permite entrar a las salas VIP a esperar el vuelo. Y resulta que a menudo me ponen problema para ingresar (las aerolíneas se reservan el derecho de admisión por cuestiones como la capacidad de la sala). Me pasa con Avianca. Luego me pongo a observar la situación y veo que entran 20 o 30 personas", explicó y añadió que la situación también le sucedió como consejero presidencial de Juan Manuel Santos.

Estos son algunos de los hechos que han llevado al integrante del Partido Colombia Renaciente a seguir adelante con sus iniciativas. Su mensaje es contundente: considera que, históricamente, el Pacífico colombiano ha sido olvidado por los gobiernos y esta región necesita un presidente que entienda sus necesidades y plantee soluciones.



(Lea también: Registrador dice que este viernes puede haber resultados de escrutinios).

Además de sus planteamientos contra la discriminación, Murillo propende por disminuir la violencia en su región natal natal: “En el norte del Cauca y sur del Valle hay 180 mil personas que se registraron como víctimas del conflicto en la JEP. En estos territorios, entre el 2000 y el 2013 asesinaron cerca de 7 500 personas, la gran mayoría eran jóvenes que tenían ilusiones y sueños”.

Para garantizar los derechos humanos y mejorar las condiciones de seguridad, el candidato desea implementar los Acuerdos de Paz. Afirma que las mujeres han sido las más atacadas por el conflicto.



(Además: 'El poder está en las regiones': Fajardo presenta a Murillo como su fórmula).

Con respecto al enfrentamiento por las tierras en Cauca por los terrenos que reclaman indígenas, campesinos y afrocolombianos comparte sus pensamientos: "Hay que escuchar a todas las partes y ver en eso cómo se puede articular el desarrollo empresarial. El modelo que tenemos no puede seguir, no puede ser que aquí se creen parques industriales, pero no haya acceso de la comunidad local, de la negra e indígena, porque la prosperidad que se genera en esta tierra debe asentarse en esta tierra y no irse de ella en una economía de enclave, y eso implica que ya en un nuevo modelo las comunidades tienen que jugar un papel más importante de alianzas privadas comunitarias para que se pueda generar prosperidad, pero prosperidad incluyente”.

Sobre lo que pueden esperar estas comunidades de sus planteamientos, Murillo argumenta que busca reglamentar la Ley 70 para los afrodescendientes y crear entidades territoriales indígenas con las funciones requeridas.



(Conozca más: Lista de posibles ‘vices’ de Petro se reduciría a dos nombres).

La ideología de este ingeniero de Minas alrededor de los recursos naturales es "generar un mayor balance entre desarrollo económico y conservación ambiental", como dijo en la entrevista a este medio en 2016.

A eso se añade su declaración en la que expuso su imaginario para proceder: "Hay que hacer turismo ecológico, turismo cultural, donde usted conserva ecosistemas importantes para que haya una oferta, no solo para el país, sino para la humanidad. Para eso hay que crear infraestructura. Ahí tenemos que construir ese equilibrio”.



(Sepa más: ‘Aquí confunden democratizar con expropiar’: Gustavo Petro).

Este ingeniero, sobre el fracking, opinó en ese entonces: "Seré rigurosamente precavido. Tenemos que revisar que desde el punto de vista ambiental se puedan generar las acciones necesarias para que el sector petrolero se pueda seguir desarrollando, porque es necesario”.

Para finalizar, su posición frente a la minería ilegal, según expresó, consiste en diferenciar a los actores de esta actividad y ofrecer distintos tratamientos. A los campesinos que están allí por necesidad, propone ofrecerles oportunidades. A los criminales, procura combatirlos con la Fuerza Pública.



(Siga leyendo: Luis Gilberto Murillo, un ministro que ha sufrido la discriminación).



POLÍTICA