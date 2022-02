Yéssica Blanco Torres dice que se volvió gestora de paz a los 9 años.



Su vida era la de una niña feliz, en su natal San Onofre, Sucre, rodeada del amor de sus padres, y como ella lo relata “vivía en una burbuja y no sabía que en el mundo existía la maldad”.



Pero la muerte un día tocó a las puertas de su casa. Su madre, enfermera que trabajaba para la alcaldía, fue asesinada en medio de una guerra absurda entre guerrilla y paramilitares, con el silencio cómplice del estado, el auspicio de poderosos ganaderos y empresarios, y en medio del fuego comunidades inocentes.



Hacer campaña en los Montes de María no es fácil

Ha sido así en los últimos 30 años en los pueblos de los Montes de María, una despensa agrícola conformada por 15 municipios entre los departamentos de Bolívar y Sucre.



“Era una niña que vivía en una burbuja y no sabía de muerte ni violencia hasta que me arrebataron a mi madre a esa tierna edad”, señala Yéssica, comunicadora social y profesional en ciencias políticas, quien con 25 años aspira a una de las curules transitorias de paz en la Cámara de Representantes.



Tras las muerte de su madre, también se enteró que a una tía la habían desaparecido en esta misma región. Su terruño, que hasta entonces había sido su paraíso de cuento de hadas.



“Todo eso marcó mi vida y cambió la forma en como vi el mundo y sobre todo mi región, hermosa, pero con violencia”, señala.



Hoy, Yéssica Blanco Torres, quien se declara pacifista, recorre los Montes de María haciendo campaña con la convicción de que la justicia social y la paz son posibles.

San Onofre también hay varias regiones a las que no se puede ingresar Foto: archivo particular

Investigadora y pacifista

La firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc marcaron un antes y un después en la vida de esta joven.



“Era investigador junior y estudiaba comunicación y ciencias política en Universidad Tecnológica de Bolívar. Desde ese momento me propuse impulsar el proceso, y para ello filmamos el documental ‘Argumentos’, donde mostramos las posturas de ambas partes en conflicto”, narra.



Hoy, dice, que otra de sus pasiones son los centros de investigación de Memoria Histórica. Para que la violencia y la guerra jamás vuelvan a repetirse en ninguna geografía nacional.

Se requiere mayor accionar de las autoridades electorales en los Montes de María

No obstante, como acuciosa comunicadora social eleva su voz de denuncia sobre esta inédita campaña para las víctimas en zonas rurales y pide más atención y cumplimiento de las autoridades electorales.



“La Registraduría, por ejemplo, planteó un calendario electoral que no se está cumpliendo y se han desdibujado desde el inicio los tiempos para la inscripción de cédulas. Hubo mucho desorden al momento de solicitar información por parte de los candidatos y para saber cuales eran los nuevos puestos que se iban a aperturar y así hacer la pedagogía con las comunidades rurales”, denuncia Yessica Blanco Torres, quien va en el tarjetón con el numero 501 en representación de la Asociación Agrocampesina Mixta María la Alta. Un colectivo de comunidades del cual hacen parte grupos de mujeres, indígenas, comunidades Lgbti, y campesinos de la alta montaña montemariana.



“Las comunidades no han sido capacitadas. La Registraduría abrió unos espacios de capacitación pero eso terminó en una información que llega a través de WhatsApp, o redes sociales, y los votantes para estas circunscripciones habitan en veredas donde hay muchas limitaciones para acceso a medios de comunicación y tecnologías”, observa.

En San Onofre hay zonas a donde los candidatos a curules de paz solo entran con autorización de violentos

Pese a las dificultades y amenazas de los violentos en los Montes de María, ella recorre pueblos y veredas para habar con la gente de paz, raíces, empoderamiento y productividad.



“Sabemos por alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y por organizaciones como la MOE que hay alto riesgo electoral en los Montes de María. De los 15 municipios de esta subregión, cuatro están en riesgo medio, el resto tienen alerta por riesgo alto y por violencia para las jornadas electorales. Esto limita el trabajo para hacer campaña en los territorios. Hay zonas a las cuales no se puede ingresar para hacer campaña sin pedir permiso: ‘Allá están los grupos armadas’, ‘Para allá no pase’, nos dicen”, relata, esta pacifista convencida, y concluye con otra denuncia, sobre esta vez sobre su pueblo.



“En San Onofre también hay varias regiones a las que no se puede ingresar y hay que pedir permiso a un enlace que estos grupos armados tienen entre las comunidades. Ellos obligan a pasar la cédula, teléfono y esperar autorización de ingreso. ¿Quién le garantiza a uno que estas personas le respeten a uno el derecho a la vida?”.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

