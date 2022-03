Después de 32 años del asesinato de Luis Carlos Galán, su hijo Juan Manuel recuperó el partido Nuevo Liberalismo y le apuesta a una presidencia que defienda las ideas de su padre.

Juan Manuel Galán es ‘rolo’, nació en Bogotá, se graduó como bachiller del Instituto Pedagógico Nacional y creció en medio de reuniones políticas escuchando a uno de los líderes más populares en la historia del país, su padre, Luis Carlos Galán Sarmiento.



Así como a la mayoría de colombianos, el 18 de agosto de 1989 le marcó su existencia. En medio de un evento de campaña sicarios acabaron con la vida de quien era el candidato más fuerte para las presidenciales de 1990.



Juan Manuel apenas tenía 17 años, pero se convirtió en el apoyo de su madre, Gloria Pachón, y el guía de sus hermanos menores Carlos Fernando y Claudio Mario. Tuvieron que mudarse a Francia y allí cursó sus estudios en ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Siempre tuvo a Colombia y el legado de su padre en su corazón. Tanto así que el tema de su tesis de grado como magíster en política internacional en París fue: la historia del Nuevo Liberalismo.

Su plan nunca se apartó de regresar a Colombia y defender las ideas de Galán y el partido que se había perdido. Siendo adulto volvió e inició su carrera política. Entre 1998 y 2000 fue Viceministro de la Juventud, allí sacó adelante proyectos como la feria Expocamello y los Consejos Municipales de Juventud, con los cuales fue innovador en la forma de difundirlos, aún más para la época en la que estaba; dio a conocer estos consejos a través de medios como la serie Francisco el Matemático, una de las más vistas por los jóvenes en la década del 2000.



Después incursionó en el mundo periodístico ejerciendo como analista de noticias internacionales para RCN radio y en el 2003 se unió a la mesa de trabajo de Juan Gossaín. Hasta el 2005 tuvo el título de Ministro Plenipotenciario en Londres y en el 2006 entró a formar parte del Congreso de la República como senador.



Durante sus 12 años como congresista (entre el 2006 y el 2018) hizo parte de la comisión segunda del Senado y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, fue presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

Carrera política se consolida

Una vez que abandonó el parlamento se puso la camiseta de lleno para recuperar el Nuevo Liberalismo, finalmente en el 2021 la Corte Constitucional ordenó reconocer la personería jurídica del partido político. Tras esta decisión, Galán afianzó su aspiración a la presidencia de Colombia.



Juan Manuel ha trabajando durante 32 años por forjar un nombre y una carrera política que lo haga merecedor del cariño y la lealtad de los ‘galanistas’ pues afirma que no quiere que “le tengan afecto por herencia”, sin embargo sí se declara seguidor de la línea de su padre que no comulga con la extrema derecha ni con la extrema izquierda.



Y fue por esta misma razón que luchó por recuperar la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, “se trata de un legado histórico que yo juré defender. Yo le prometí a mi papá el día que lo asesinaron que iba a dedicar mi vida a trabajar para que sus ideas no fueran asesinadas con él (…) ahora podemos presentarle a Colombia un partido que tiene una historia, un legado y unos principios para defender”.



Una vez que fue oficial el renacimiento del Nuevo Liberalismo y que anunció su intención de ser candidato a la Presidencia para defender a los colombianos, les abrió las puertas del partido a quienes comulgaran con sus ideales y organizó una lista cerrada para el Senado que busca que candidatos pertenecientes a minorías que difícilmente podrían hacerse a una curul puedan hacer parte del Congreso y ayudar a construir un mejor país.

¿Quién es Juan Manuel?

Juan Manuel Galán luego de 12 años como congresista, aspira a ser el presidente. Foto: Archivo Particular

El mayor de tres hermanos, padre de Manuel y Lucas a quienes define como sus razones para trabajar por una nueva nación.



Juan Manuel estudió ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París y se graduó allí como Magíster en Política Internacional en la escuela de Altos Estudios Internacionales.



También cursó una maestría en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown en Washington D.C., Estados Unidos.



Quienes lo conocen lo definen como un ser humano excepcional, amable, respetuoso de las personas, que sabe escuchar con atención y con una gran memoria.



Además, dicen que es muy disciplinado, estudioso de los temas que le impone la actividad política, “hace la tarea rigurosa, se informa en varias fuentes”, afirmó Andrés Talero quien acompañó a Luis Carlos Galán desde antes de la fundación del Nuevo Liberalismo y hoy es secretario general del partido.

Atender la crisis económica, y el diálogo con el Eln, otras de sus propuestas

Galán afirma que sus primeros actos de gobierno serían: decretar la emergencia económica y social en el país, abrir un espacio permanente de diálogo social y apostarle a defender la clase media.



Para él estos son temas clave ya que afirma que de no atender la crisis económica y social que vive Colombia, no se podrá frenar "la crisis de hambruna" que evidencia le país. Así mismo asegura que "la crisis que ha vivido este Gobierno por su incompetencia se debe a que cerró los canales de diálogo y los espacios de concertación con la población”. Por último, asevera que la clase media es la más perjudicada con las reformas tributarias, por lo cual buscaría cobrarles más impuestos a las personas con más ingresos para así financiar los parafiscales y las cargas prestacionales que las micro, pequeñas y medianas empresas.



Además, el candidato del Nuevo Liberalismo a través de su cuenta de Twitter ha dicho que, si bien el IVA es fundamental para las finanzas públicas, "creo que el IVA sobre bienes suntuarios debe ser diferenciado y mucho más alto" y explicó que la reducción a la mitad del impuesto se aplicaría a un grupo selecto de productos e insumos.



Respecto al trabajo informal, buscaría formalizar la economía, pues es consciente de que más de la mitad de la población activa es informal. Por otra parte, buscaría una metodología para dialogar con el Eln de modo que se logre una negociación, desmovilización y entrega de armas.

CONTRA LAS 5 MAFIAS

Es un abanderado de la lucha contra lo que él denomina las cinco mafias. Foto: Archivo Particular

Es un abanderado de la lucha contra lo que él denomina las cinco mafias: el narcotráfico, el contrabando, el despojo de tierras, la minería criminal y la mafia de la contratación.



Su plan para acabar con estas mafias contempla varios pasos, uno de estos, apoderarse del negocio de drogas como la marihuana para arrancársela de las manos a los criminales. Actualmente busca cambiarle la imagen a esta planta y hacerle ver al mundo que tiene efectos medicinales que pueden ser mucho más provechosos que los alucinógenos por los que hoy es conocida.



Además, Galán se muestra a favor de regular todas las sustancias y así poder, desde el Estado, acabar con el negocio del narcotráfico. A la vez dice rotundamente “no” a la fumigación con glifosato “porque la ciencia y la evidencia nos dicen que son un fracaso para enfrentar el narcotráfico”.



También plantea acabar con el modelo de extradición actual ya que asegura que para los narcotraficantes esto se convirtió en un atractivo más que en una pena. En la época de Pablo Escobar el hombre aseguraba que prefería una tumba en Colombia que un calabozo en Estados Unidos, hoy por hoy Galán asegura que los criminales logran negociaciones con la DEA y adquieren penas muy cortas. Por eso, dice que los hará pagar económica y legalmente en territorio colombiano utilizando sus dineros para reparar los daños que han causado.